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В Самарской области отменили опасность атаки БПЛА
В Самарской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 23.07.2025
В Самарской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Самарской области, сообщается в приложении МЧС РФ. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T08:28:00+03:00
2025-07-23T08:28:00+03:00
2025-07-23T08:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
самарская область
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Самарской области, сообщается в приложении МЧС РФ. "Внимание! В Самарской области отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении.
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самарская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Самарская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В Самарской области отменили опасность атаки БПЛА
МЧС РФ: опасность атаки БПЛА отменена в Самарской области