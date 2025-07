https://ria.ru/20250723/bogomolov-2030430186.html

Биография Константина Богомолова

Биография Константина Богомолова - РИА Новости, 23.07.2025

Биография Константина Богомолова

Российский режиссер, художественный руководитель московского Театра на Малой Бронной Константин Юрьевич Богомолов родился 23 июля 1975 года в семье кинокритиков РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T01:02:00+03:00

2025-07-23T01:02:00+03:00

2025-07-23T01:02:00+03:00

справки

биографии

константин богомолов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016953881_0:278:3146:2048_1920x0_80_0_0_ca5d151e7da32e41ae0bdd5741902179.jpg

Российский режиссер, художественный руководитель московского Театра на Малой Бронной Константин Юрьевич Богомолов родился 23 июля 1975 года в семье кинокритиков Юрия Богомолова и Ольги Ульяновой.В 1997 году окончил филологический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.В 2003 году – "Российский институт театрального искусства – ГИТИС" по специальности "Режиссура театра (режиссер драмы), учился на курсе Андрея Гончарова.В 2002 году в ГИТИСе Богомолов поставил спектакль "Лекция о пользе убийств, или шесть трупов в поисках действия" (коллаж из абсурдистских пьес Славомира Мрожика и Фернандо Аррабаля). Затем осуществил постановки "Что тот солдат, что этот" (2003) по пьесе Бертольда Брехта в Театре имени Н.В. Гоголя, "Бескорыстный убийца" (2004) в Российском академическом молодежный театре (РАМТ), "Мумий тролль и комета" (2006) в театральном центре "На Страстном".В 2007 году в Театре на Малой Бронной Богомолов поставил спектакль "Много шума из ничего", за который получил премию "Чайка" в номинации "Сделай шаг" за нетрадиционное прочтение классического произведения.В 2009-2012 годы Богомолов работал штатным режиссером Московского театра-студии под руководством Олега Табакова (ныне – Московский театр Олега Табакова). Поставил спектакли "Процесс" Франца Кафки (2007), "Старший сын" Александра Вампилова (2008), "Отцы и дети" по роману Ивана Тургенева (2008), "Безумный день, или Женитьба Фигаро" Пьера де Бомарше (2009),"Волки и овцы" Александра Островского (2009), "Wonderland-80" по повести Сергея Довлатова "Заповедник" в комбинации с "Alice in Wonderland" Льюиса Кэрролла (2010), "Чайка" Антона Чехова в 2011 году и в новой редакции в 2014 году, "Год, когда я не родился" по пьесе "Гнездо глухаря" Виктора Розова (2012).В 2013-2018 годы был помощником художественного руководителя МХТ имени А.П. Чехова. Поставил спектакли "Событие" Владимира Набокова (2012), "Идеальный муж. Комедия" по произведениям Оскара Уайльда (2013), "Карамазовы" по мотивам романа Федора Достоевского (2013), "Юбилей ювелира" по пьесе Николы МакОлифф "Юбилей Мориса" (2015), "Мушкетеры. Сага. Часть первая" (2016), "350 Сентрал-парк Вест, New York, NY 10025" Вуди Аллена (2016), "Дракон" Евгения Шварца (2017), "Мужья и жены" Вуди Аллена (2017), "Три сестры" Антона Чехова (2018). В 2014-2016 годы был штатным режиссером Московского театра имени Ленинского комсомола (ныне – Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова"). На сцене "Ленкома" выпустил два спектакля – "Борис Годунов" по Александру Пушкину (2014) и "Князь" по мотивам романа Федора Достоевского "Идиот" (2016).С мая 2019 года Богомолов является художественным руководителем Московского драматического Театра на Малой Бронной. На этой сцене поставил спектакли "Бесы Достоевского" (2020), "Дядя Лева (Покровские ворота)" (2021), "Гамлет in Moscow" (2022), "Таня" (2022), "Вероника" (2023), "Слава. Молодость" (2023), "Дачники на Бали, или "Асса" 30 лет спустя" (2023), "Одна и один" (2024), "Чайка с продолжением" (2024), "Смерть Тузенбаха, или Подлинная история Ольги, Ирины и Маши" (2025) и др.Среди постановок режиссера в других театрах – "Триумф времени и бесчувствия" (2018) Фридриха Генделя в Музыкальном театре имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, "Слава" (2018) по одноименной пьесе Виктора Гусева в БДТ имени Товстоногова, "Преступление и наказание" (2019) по Федору Достоевскому в театре "Приют комедианта" (ныне – Театр на Садовой), "Одиссея 1936" (2019) по пьесе Михаила Булгакова "Иван Васильевич" в Санкт-Петербургском театре "Русская антреприза" имени Андрея Миронова", "Теллурия" (2019) по роману Владимира Сорокина в Московском театре на Таганке. Также ставил спектакли в театре им. Вл. Маяковского, театре им. А. С. Пушкина, Театре Наций. В июне 2024 года Богомолов был назначен художественным руководителем Театра Романа Виктюка (с июля 2024 года – Сцена "Мельников"). В 2025 году Сцена "Мельников" стала площадкой Театра на Бронной.За рубежом Константин Богомолов поставил спектакли "Ставангер. Pulp People" по мотивам пьесы Марины Крапивиной (2012, Лиепайский театр, Латвия), "Мой папа – Агамемнон" по мотивам "Ифигении в Авлиде" Еврипида (2013, Малый театр Вильнюса, Литва), "Лед" по роману Владимира Сорокина (2014, Национальный театр в Варшаве, Польша), "Бесы" по Федору Достоевскому (2017, Культурный центр им. Онассиса в Афинах, Греция).Всего Константин Богомолов поставил более 50 спектаклей в России и за рубежом.Богомолов также работает в кино. Он снял сериалы "Содержанки" (2019) и "Безопасные связи" (2020), "Хороший человек" (2020), "Кеша должен умереть" (2023).Как актер сыграл роли в фильмах и сериалах "Гобсек" (1987), "Вторжение" (2019), "Содержанки" (2019), "Последний министр" (2020), "Псих" (2020), "Шерлок в России" (2020), "Кеша должен умереть" (2023).В 2020 году на видеосервисе Start выпустил онлайн-проект "Коронный выход" – серию бесед-интервью с известными актерами.Константин Богомолов занимается преподавательской деятельностью, ведет мастер-классы в Московской школе нового кино.Автор книги "Так говорил Богомолов" (2019).Творчество Богомолова отмечено различными наградами.Он является лауреатом Премии города Москвы 2008 года в области литературы и искусства за спектакль "Театральный роман", поставленный в Театре имени Н.В. Гоголя (ныне Гоголь-центр). В 2007 году режиссер был удостоен театральной премии "Чайка" за спектакль "Много шума из ничего" в номинации "Сделай шаг" за нетрадиционное прочтение классического произведения. В 2011 году стал победителем зрительской премии "ЖЖивой театр" в номинации "Режиссер года: новая волна" за спектакли "Wonderland-80" и "ТурандотТ".Многократный лауреат премии благотворительного фонда Олега Табакова (2009, 2012, 2013, 2016). Лауреат премии имени Олега Янковского в номинации "Творческое открытие" (2013).В 2014 году удостоен "Приза критики" фестиваля "Золотая маска" за создание спектакля "Идеальный муж. Комедия"."Режиссер года" по версии журнала GQ (2015).Лауреат премии журнала "ОК!" в номинации "Театр ХХI века" (2016).В 2019 году Богомолов стал лауреатом премии BraVo за постановку оперы "Триумф Времени и Бесчувствия" в Театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. Режиссер женат на телеведущей Ксении Собчак. Его первой супругой была актриса Дарья Мороз, от этого брака у Богомолова есть дочь.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, биографии, константин богомолов