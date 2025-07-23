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ПСБ и "Предприниматели Патриоты" будут совместно развивать малый бизнес - РИА Новости, 23.07.2025
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Твой бизнес
 
10:41 23.07.2025 (обновлено: 12:12 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/biznes-2030782607.html
ПСБ и "Предприниматели Патриоты" будут совместно развивать малый бизнес
ПСБ и "Предприниматели Патриоты" будут совместно развивать малый бизнес - РИА Новости, 23.07.2025
ПСБ и "Предприниматели Патриоты" будут совместно развивать малый бизнес
ПСБ и Ассоциация "Предприниматели Патриоты" подписали соглашение о сотрудничестве для реализации проектов и инициатив, направленных на развитие малого и... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T10:41:00+03:00
2025-07-23T12:12:00+03:00
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. ПСБ и Ассоциация "Предприниматели Патриоты" подписали соглашение о сотрудничестве для реализации проектов и инициатив, направленных на развитие малого и среднего бизнеса и популяризацию предпринимательской инициативы в России, сообщает банк. Подписи под документом поставили старший вице-президент, руководитель блока малого и среднего предпринимательства ПСБ Ирина Жимерина и председатель Ассоциации Вячеслав Варяников. Стороны договорились повышать имидж предпринимательской деятельности и внедрять в бизнес-культуру практики благотворительности и меценатства. Соглашение предусматривает проведение совместной информационно-разъяснительной работы среди граждан, предпринимателей и руководителей компаний, а также организацию мероприятий для повышения финансовой и правовой грамотности бизнесменов. "Предпринимательство – это драйвер устойчивого роста экономики: бизнесмены демонстрируют понимание национальных интересов и помогают развивать приоритетные отрасли, вносят вклад в комфортную жизнь россиян и создают рабочие места – на сегодняшний день около 40% трудоспособного населения нашей страны заняты в МСП. При этом занятие бизнесом невозможно без преодоления возникающих вызовов и умения быстро адаптироваться к изменениям, поэтому компаниям необходимо всестороннее содействие. Банк ПСБ уделяет большое внимание работе с предпринимателями и поддерживает людей, которые задают тренды в бизнесе", - приводятся в сообщении слова Жимериной. По словам Варяникова, сотрудничество с ПСБ – шаг к созданию эффективной платформы для поддержки и развития предпринимательства. "Мы должны помнить, что каждый бизнес, каждая инициатива имеет потенциал не только улучшить жизнь людей, но и укрепить экономику в целом. Мы верим, что, объединяя усилия, можем достичь значительных результатов и вдохновить молодых предпринимателей на новые свершения. Пусть патриотическое самосознание будет двигателем для всех начинаний!" – процитировали в банке его слова.
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россия, псб (банк псб), твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Россия, Твой бизнес, ПСБ (Банк ПСБ), Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
ПСБ и "Предприниматели Патриоты" будут совместно развивать малый бизнес

ПСБ и "Предприниматели Патриоты" подписали соглашение о сотрудничестве

© Фото предоставлено пресс-службой ПСБСоглашение с предпринимателями патриотами
Соглашение с предпринимателями патриотами - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© Фото предоставлено пресс-службой ПСБ
Соглашение с предпринимателями патриотами
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. ПСБ и Ассоциация "Предприниматели Патриоты" подписали соглашение о сотрудничестве для реализации проектов и инициатив, направленных на развитие малого и среднего бизнеса и популяризацию предпринимательской инициативы в России, сообщает банк.
Подписи под документом поставили старший вице-президент, руководитель блока малого и среднего предпринимательства ПСБ Ирина Жимерина и председатель Ассоциации Вячеслав Варяников.
Стороны договорились повышать имидж предпринимательской деятельности и внедрять в бизнес-культуру практики благотворительности и меценатства. Соглашение предусматривает проведение совместной информационно-разъяснительной работы среди граждан, предпринимателей и руководителей компаний, а также организацию мероприятий для повышения финансовой и правовой грамотности бизнесменов.
"Предпринимательство – это драйвер устойчивого роста экономики: бизнесмены демонстрируют понимание национальных интересов и помогают развивать приоритетные отрасли, вносят вклад в комфортную жизнь россиян и создают рабочие места – на сегодняшний день около 40% трудоспособного населения нашей страны заняты в МСП. При этом занятие бизнесом невозможно без преодоления возникающих вызовов и умения быстро адаптироваться к изменениям, поэтому компаниям необходимо всестороннее содействие. Банк ПСБ уделяет большое внимание работе с предпринимателями и поддерживает людей, которые задают тренды в бизнесе", - приводятся в сообщении слова Жимериной.
По словам Варяникова, сотрудничество с ПСБ – шаг к созданию эффективной платформы для поддержки и развития предпринимательства.
"Мы должны помнить, что каждый бизнес, каждая инициатива имеет потенциал не только улучшить жизнь людей, но и укрепить экономику в целом. Мы верим, что, объединяя усилия, можем достичь значительных результатов и вдохновить молодых предпринимателей на новые свершения. Пусть патриотическое самосознание будет двигателем для всех начинаний!" – процитировали в банке его слова.
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