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Проект о ратификации поправок в договор с РФ внесен в парламент Белоруссии
Проект о ратификации поправок в договор с РФ внесен в парламент Белоруссии - РИА Новости, 23.07.2025
Проект о ратификации поправок в договор с РФ внесен в парламент Белоруссии
Правительство Белоруссии внесло в парламент страны законопроект о ратификации поправок в договор с Россией о равных правах граждан, сообщила пресс-служба нижней РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T12:21:00+03:00
2025-07-23T12:21:00+03:00
2025-07-23T12:21:00+03:00
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МИНСК, 23 июл – РИА Новости. Правительство Белоруссии внесло в парламент страны законопроект о ратификации поправок в договор с Россией о равных правах граждан, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента. "Правительством в Палату представителей (нижняя палата белорусского парламента – ред.) внесен проект закона "О ратификации протокола о внесении изменений в договор между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале нижней палаты. Протокол был подписан в Москве 13 марта 2025 года. "Согласно документу граждане Республики Беларусь и граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории другого государства — участника договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года, могут участвовать в местных выборах - избирать и быть избранными в соответствующие органы местного самоуправления", - поясняется в сообщении. Ранее Россия ратифицировала протокол к соглашению с Белоруссией о равных правах граждан, разрешающий гражданам Белоруссии избирать и быть избранными в органы местного самоуправления в РФ. Протокол вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении договаривающимися сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. При этом в соответствии с белорусским законодательством, постоянно проживающие в республике граждане России уже участвуют в местных выборах в Белоруссии.
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белоруссия, россия
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Россия
Проект о ратификации поправок в договор с РФ внесен в парламент Белоруссии
В белорусский парламент внесли проект о ратификации поправок в договор с Россией
МИНСК, 23 июл – РИА Новости. Правительство Белоруссии внесло в парламент страны законопроект о ратификации поправок в договор с Россией о равных правах граждан, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
"Правительством в Палату представителей (нижняя палата белорусского парламента – ред.) внесен проект закона "О ратификации протокола о внесении изменений в договор между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале нижней палаты.
Протокол был подписан в Москве 13 марта 2025 года. "Согласно документу граждане Республики Беларусь и граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории другого государства — участника договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года, могут участвовать в местных выборах - избирать и быть избранными в соответствующие органы местного самоуправления", - поясняется в сообщении.
Ранее Россия ратифицировала протокол к соглашению с Белоруссией о равных правах граждан, разрешающий гражданам Белоруссии избирать и быть избранными в органы местного самоуправления в РФ. Протокол вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении договаривающимися сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. При этом в соответствии с белорусским законодательством, постоянно проживающие в республике граждане России уже участвуют в местных выборах в Белоруссии.