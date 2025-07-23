https://ria.ru/20250723/belorussija-2030803563.html

Проект о ратификации поправок в договор с РФ внесен в парламент Белоруссии

Проект о ратификации поправок в договор с РФ внесен в парламент Белоруссии - РИА Новости, 23.07.2025

Проект о ратификации поправок в договор с РФ внесен в парламент Белоруссии

Правительство Белоруссии внесло в парламент страны законопроект о ратификации поправок в договор с Россией о равных правах граждан, сообщила пресс-служба нижней РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T12:21:00+03:00

2025-07-23T12:21:00+03:00

2025-07-23T12:21:00+03:00

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

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МИНСК, 23 июл – РИА Новости. Правительство Белоруссии внесло в парламент страны законопроект о ратификации поправок в договор с Россией о равных правах граждан, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента. "Правительством в Палату представителей (нижняя палата белорусского парламента – ред.) внесен проект закона "О ратификации протокола о внесении изменений в договор между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале нижней палаты. Протокол был подписан в Москве 13 марта 2025 года. "Согласно документу граждане Республики Беларусь и граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории другого государства — участника договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года, могут участвовать в местных выборах - избирать и быть избранными в соответствующие органы местного самоуправления", - поясняется в сообщении. Ранее Россия ратифицировала протокол к соглашению с Белоруссией о равных правах граждан, разрешающий гражданам Белоруссии избирать и быть избранными в органы местного самоуправления в РФ. Протокол вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении договаривающимися сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. При этом в соответствии с белорусским законодательством, постоянно проживающие в республике граждане России уже участвуют в местных выборах в Белоруссии.

https://ria.ru/20250718/sivets-2030037784.html

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белоруссия, россия