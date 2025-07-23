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ВСУ атаковали пять районов Белгородской области, пострадали три человека - РИА Новости, 23.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:27 23.07.2025 (обновлено: 19:45 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/belgorod-2030953590.html
ВСУ атаковали пять районов Белгородской области, пострадали три человека
ВСУ атаковали пять районов Белгородской области, пострадали три человека - РИА Новости, 23.07.2025
ВСУ атаковали пять районов Белгородской области, пострадали три человека
Украинские военные обстреляли и атаковали беспилотниками в среду шесть населенных пунктов в пяти приграничных районах Белгородской области, сообщил губернатор... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T19:27:00+03:00
2025-07-23T19:45:00+03:00
грайворон
белгородская область
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
сво
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БЕЛГОРОД, 23 июл - РИА Новости. Украинские военные обстреляли и атаковали беспилотниками в среду шесть населенных пунктов в пяти приграничных районах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Как рассказал глава области, после атаки дрона ВСУ по коммерческому объекту в Грайвороне пострадали три женщины, госпитализация не потребовалась."В селе Мокрая Орловка Грайворонского округа с беспилотника сброшено взрывное устройство — повреждено частное домовладение. В селе Байцуры Борисовского района беспилотник атаковал частный дом... Город Шебекино дважды подвергся обстрелу. В четырнадцати частных домах повреждены кровли, остекление, фасады и заборы. Три надворные постройки получили повреждения, одна из них разрушена. Перебиты газовая труба и линия электропередачи", - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что в селе Тогобиевка Валуйского округа вследствие детонации дрона в частном доме повреждена кровля. Ещё одна атака FPV-дрона на частный дом зафиксирована в селе Устинка Белгородского района, уточнил губернатор.
https://ria.ru/20250723/spetsoperatsiya-2030851586.html
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грайворон, белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, сво
Грайворон, Белгородская область, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, СВО
ВСУ атаковали пять районов Белгородской области, пострадали три человека

Гладков: ВСУ атаковали пять районов Белгородской области, пострадали три женщины

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
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БЕЛГОРОД, 23 июл - РИА Новости. Украинские военные обстреляли и атаковали беспилотниками в среду шесть населенных пунктов в пяти приграничных районах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Как рассказал глава области, после атаки дрона ВСУ по коммерческому объекту в Грайвороне пострадали три женщины, госпитализация не потребовалась.
"В селе Мокрая Орловка Грайворонского округа с беспилотника сброшено взрывное устройство — повреждено частное домовладение. В селе Байцуры Борисовского района беспилотник атаковал частный дом... Город Шебекино дважды подвергся обстрелу. В четырнадцати частных домах повреждены кровли, остекление, фасады и заборы. Три надворные постройки получили повреждения, одна из них разрушена. Перебиты газовая труба и линия электропередачи", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что в селе Тогобиевка Валуйского округа вследствие детонации дрона в частном доме повреждена кровля. Ещё одна атака FPV-дрона на частный дом зафиксирована в селе Устинка Белгородского района, уточнил губернатор.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.07.2025
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Специальная военная операция на УкраинеГрайворонБелгородская областьВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковСВО
 
 
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