https://ria.ru/20250723/belgorod-2030953590.html

ВСУ атаковали пять районов Белгородской области, пострадали три человека

ВСУ атаковали пять районов Белгородской области, пострадали три человека - РИА Новости, 23.07.2025

ВСУ атаковали пять районов Белгородской области, пострадали три человека

Украинские военные обстреляли и атаковали беспилотниками в среду шесть населенных пунктов в пяти приграничных районах Белгородской области, сообщил губернатор... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T19:27:00+03:00

2025-07-23T19:27:00+03:00

2025-07-23T19:45:00+03:00

грайворон

белгородская область

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

сво

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БЕЛГОРОД, 23 июл - РИА Новости. Украинские военные обстреляли и атаковали беспилотниками в среду шесть населенных пунктов в пяти приграничных районах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Как рассказал глава области, после атаки дрона ВСУ по коммерческому объекту в Грайвороне пострадали три женщины, госпитализация не потребовалась."В селе Мокрая Орловка Грайворонского округа с беспилотника сброшено взрывное устройство — повреждено частное домовладение. В селе Байцуры Борисовского района беспилотник атаковал частный дом... Город Шебекино дважды подвергся обстрелу. В четырнадцати частных домах повреждены кровли, остекление, фасады и заборы. Три надворные постройки получили повреждения, одна из них разрушена. Перебиты газовая труба и линия электропередачи", - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что в селе Тогобиевка Валуйского округа вследствие детонации дрона в частном доме повреждена кровля. Ещё одна атака FPV-дрона на частный дом зафиксирована в селе Устинка Белгородского района, уточнил губернатор.

https://ria.ru/20250723/spetsoperatsiya-2030851586.html

грайворон

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грайворон, белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, сво