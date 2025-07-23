https://ria.ru/20250723/bagreeva-2030717170.html

Названы лидеры среди категорий закупок Москвы у малого бизнеса

Названы лидеры среди категорий закупок Москвы у малого бизнеса - РИА Новости, 23.07.2025

Названы лидеры среди категорий закупок Москвы у малого бизнеса

За первые шесть месяцев текущего года Москва приобрела у представителей малого бизнеса товаров и услуг на сумму 237,5 миллиарда рублей; среди них самые... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T09:15:00+03:00

2025-07-23T09:15:00+03:00

2025-07-23T09:15:00+03:00

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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. За первые шесть месяцев текущего года Москва приобрела у представителей малого бизнеса товаров и услуг на сумму 237,5 миллиарда рублей; среди них самые популярные - медтовары, стройматериалы и услуги образования, на которые пришлось в общей сложности свыше трети от общего числа заключенных контрактов, рассказала заммэра столицы, глава департамента экономической политики и развития (ДЭПР) города Мария Багреева.По словам заммэра, представители малого бизнеса принимают активное участие в различных проектах Москвы."Они занимаются строительством объектов городской инфраструктуры, ремонтируют дороги, благоустраивают дворы, обеспечивают бесперебойные поставки продуктов питания и медикаментов в школы, детские сады и больницы. За январь – июнь текущего года Москва заключила с представителями малого бизнеса более 133 тысяч контрактов на сумму 237,5 миллиарда рублей.Чаще всего город закупал у них медицинские изделия и лекарства: на их поставку подписано 25 тысяч контрактов на сумму свыше 64 миллиардов рублей. Высокой популярностью пользовались также строительные материалы и образовательные услуги", - отметила Багреева, ее слова привели в пресс-службе ДЭПР.Глава департамента подчеркнула, что по указанным категориям было заключено 12 тысяч сделок, сумма которых составила 7,6 миллиарда рублей. Также заключили около 11 тысяч контрактов. Их сумма - 1,2 миллиарда рублей.Москва стимулирует участие представителей малого бизнеса в госзаказе, в том числе совершенствуя законодательство о контрактных отношениях. Уже три года в столице все закупки, чья сумма составляет более 20 миллионов рублей, проводят только среди представителей малого предпринимательства. Благодаря этому правилу у малых компаний появляются дополнительные возможности. Так, они могут принимать участие в государственных тендерах и развивать бизнес. Росту предприятий малого бизнеса в Москве способствует развитие межрегионального сотрудничества в сфере закупок.Как рассказал глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, в столице идет активное развитие сотрудничества с бизнесменами, работающими в разных российских регионах. Так, за первое полугодие более 40% контрактов с представителями малого бизнеса пришлось на региональных поставщиков. Сумма данных контрактов составила более 73 миллиардоврублей. Чаще всего в московских закупках участвовали малые компании из Подмосковья, Петербурга, Краснодарского края, Тюменской и Нижегородской областей. С этими предпринимателями удалось заключить более 30 тысяч контрактов на более чем 42 миллиарда рублей.Контрактная система столицы стабильно демонстрирует высокую эффективность. Москва занимает лидирующие позиции в Национальном рейтинге прозрачности закупок. Благодаря стандартизации процедур, внедрению цифровых технологий и вовлечению малого бизнеса московский госзаказ обеспечивает экономию на всех этапах процесса.Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и регионального проекта столицы "Цифровое государственное управление".Ранее Багреева сообщала, что московские заказчики заключили на Портале поставщиков более 28 тысяч контрактов на 7,2 миллиарда рублей с предпринимателями из других регионов России за первые пять месяцев этого года.

https://ria.ru/20250722/bagreeva-2030472856.html

https://ria.ru/20250718/bagreeva-2029717630.html

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мария багреева, москва, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса