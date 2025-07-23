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В московских аэропортах задержали более 20 авиарейсов - РИА Новости, 23.07.2025
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03:13 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/aviarejsy-2030745302.html
В московских аэропортах задержали более 20 авиарейсов
В московских аэропортах задержали более 20 авиарейсов - РИА Новости, 23.07.2025
В московских аэропортах задержали более 20 авиарейсов
Более 20 авиарейсов задержаны в столичных аэропортах с полуночи до полудня среды, два рейса отменены, следует из данных сервиса "Яндекс Расписания". РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T03:13:00+03:00
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самарканд
тюмень
шарм-эль-шейх
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Более 20 авиарейсов задержаны в столичных аэропортах с полуночи до полудня среды, два рейса отменены, следует из данных сервиса "Яндекс Расписания". По данным онлайн-табло на 3.00 мск, с полуночи до 12.00 один рейс отменен в "Домодедово" (в Самарканд), еще один - во "Внуково" (в Тюмень). В тот же период во "Внуково" задерживается вылет 19 рейсов (как внутренних, так и международных), в "Шереметьево" - трех (в Шарм-эль-Шейх, Анталью и Ульяновск).
https://ria.ru/20250722/aeroporty-2030718169.html
самарканд
тюмень
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самарканд, тюмень, шарм-эль-шейх, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), общество
Самарканд, Тюмень, Шарм-эль-Шейх, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Общество
В московских аэропортах задержали более 20 авиарейсов

В московских аэропортах с полуночи до полудня среды задержали более 20 рейсов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОжидание в аэропорту
Ожидание в аэропорту - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Ожидание в аэропорту. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Более 20 авиарейсов задержаны в столичных аэропортах с полуночи до полудня среды, два рейса отменены, следует из данных сервиса "Яндекс Расписания".
По данным онлайн-табло на 3.00 мск, с полуночи до 12.00 один рейс отменен в "Домодедово" (в Самарканд), еще один - во "Внуково" (в Тюмень).
В тот же период во "Внуково" задерживается вылет 19 рейсов (как внутренних, так и международных), в "Шереметьево" - трех (в Шарм-эль-Шейх, Анталью и Ульяновск).
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Аэропорты Москвы и Петербурга с 19 по 22 июля отменили 517 рейсов
Вчера, 20:01
 
СамаркандТюменьШарм-эль-ШейхДомодедово (аэропорт)Шереметьево (аэропорт)Общество
 
 
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