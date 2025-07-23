https://ria.ru/20250723/aviarejsy-2030745302.html
В московских аэропортах задержали более 20 авиарейсов
В московских аэропортах задержали более 20 авиарейсов - РИА Новости, 23.07.2025
В московских аэропортах задержали более 20 авиарейсов
Более 20 авиарейсов задержаны в столичных аэропортах с полуночи до полудня среды, два рейса отменены, следует из данных сервиса "Яндекс Расписания". РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T03:13:00+03:00
2025-07-23T03:13:00+03:00
2025-07-23T03:13:00+03:00
самарканд
тюмень
шарм-эль-шейх
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147245/25/1472452519_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_60c6c892ec14ff55bed1d78ba72e9751.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Более 20 авиарейсов задержаны в столичных аэропортах с полуночи до полудня среды, два рейса отменены, следует из данных сервиса "Яндекс Расписания". По данным онлайн-табло на 3.00 мск, с полуночи до 12.00 один рейс отменен в "Домодедово" (в Самарканд), еще один - во "Внуково" (в Тюмень). В тот же период во "Внуково" задерживается вылет 19 рейсов (как внутренних, так и международных), в "Шереметьево" - трех (в Шарм-эль-Шейх, Анталью и Ульяновск).
https://ria.ru/20250722/aeroporty-2030718169.html
самарканд
тюмень
шарм-эль-шейх
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147245/25/1472452519_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_5e9f57d3a54c72c94ec38c8d83b9e0cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самарканд, тюмень, шарм-эль-шейх, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), общество
Самарканд, Тюмень, Шарм-эль-Шейх, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Общество
В московских аэропортах задержали более 20 авиарейсов
В московских аэропортах с полуночи до полудня среды задержали более 20 рейсов