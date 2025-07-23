https://ria.ru/20250723/aviarejsy-2030745302.html

В московских аэропортах задержали более 20 авиарейсов

В московских аэропортах задержали более 20 авиарейсов - РИА Новости, 23.07.2025

В московских аэропортах задержали более 20 авиарейсов

Более 20 авиарейсов задержаны в столичных аэропортах с полуночи до полудня среды, два рейса отменены, следует из данных сервиса "Яндекс Расписания". РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T03:13:00+03:00

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2025-07-23T03:13:00+03:00

самарканд

тюмень

шарм-эль-шейх

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

общество

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Более 20 авиарейсов задержаны в столичных аэропортах с полуночи до полудня среды, два рейса отменены, следует из данных сервиса "Яндекс Расписания". По данным онлайн-табло на 3.00 мск, с полуночи до 12.00 один рейс отменен в "Домодедово" (в Самарканд), еще один - во "Внуково" (в Тюмень). В тот же период во "Внуково" задерживается вылет 19 рейсов (как внутренних, так и международных), в "Шереметьево" - трех (в Шарм-эль-Шейх, Анталью и Ульяновск).

https://ria.ru/20250722/aeroporty-2030718169.html

самарканд

тюмень

шарм-эль-шейх

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

самарканд, тюмень, шарм-эль-шейх, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), общество