https://ria.ru/20250723/armeniya-2030921475.html
В Армении завершили следствие по делу архиепископа Аджапахяна
В Армении завершили следствие по делу архиепископа Аджапахяна - РИА Новости, 23.07.2025
В Армении завершили следствие по делу архиепископа Аджапахяна
Следствие по уголовному делу в отношении архиепископа Микаэла Аджапахяна, арестованного в Армении по обвинению в призывах к свержению власти, завершено,... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T18:27:00+03:00
2025-07-23T18:27:00+03:00
2025-07-23T18:27:00+03:00
в мире
армения
ереван
никол пашинян
самвел карапетян
армянская апостольская церковь
микаел аджапахян (архиепископ)
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ЕРЕВАН, 23 июл – РИА Новости. Следствие по уголовному делу в отношении архиепископа Микаэла Аджапахяна, арестованного в Армении по обвинению в призывах к свержению власти, завершено, сообщает команда адвокатов владыки. "Двадцать третьего июля следователь уведомил адвокатов архиепископа Микаэла об окончании предварительного следствия. Ознакомление с материалами дела будет организовано 24 июля", - говорится в сообщении. Отмечается, что затем следователь передаст обвинительное заключение вместе с материалами дела осуществляющему надзор прокурору. Прокурор в течение семи дней должен утвердить обвинительное заключение, после чего направить материалы уголовного дела в суд. "Получив уголовное дело, судья в течение трех суток должен вынести решение о принятии дела к производству и назначении предварительных слушаний. Первое судебное заседание с предварительными слушаниями будет назначено в течение двух недель после вынесения вышеуказанного решения", - говорится в сообщении. Адвокаты сообщили, что в ходе предварительных слушаний суд рассмотрит вопрос об отмене, изменении или продлении меры пресечения. Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, армения, ереван, никол пашинян, самвел карапетян, армянская апостольская церковь, микаел аджапахян (архиепископ)
В мире, Армения, Ереван, Никол Пашинян, Самвел Карапетян, Армянская апостольская церковь, Микаел Аджапахян (архиепископ)
В Армении завершили следствие по делу архиепископа Аджапахяна
Адвокаты сообщили об окончании следствия по делу архиепископа Аджапахяна
ЕРЕВАН, 23 июл – РИА Новости. Следствие по уголовному делу в отношении архиепископа Микаэла Аджапахяна, арестованного в Армении по обвинению в призывах к свержению власти, завершено, сообщает команда адвокатов владыки.
"Двадцать третьего июля следователь уведомил адвокатов архиепископа Микаэла об окончании предварительного следствия. Ознакомление с материалами дела будет организовано 24 июля", - говорится в сообщении.
Отмечается, что затем следователь передаст обвинительное заключение вместе с материалами дела осуществляющему надзор прокурору. Прокурор в течение семи дней должен утвердить обвинительное заключение, после чего направить материалы уголовного дела в суд.
"Получив уголовное дело, судья в течение трех суток должен вынести решение о принятии дела к производству и назначении предварительных слушаний. Первое судебное заседание с предварительными слушаниями будет назначено в течение двух недель после вынесения вышеуказанного решения", - говорится в сообщении.
Адвокаты сообщили, что в ходе предварительных слушаний суд рассмотрит вопрос об отмене, изменении или продлении меры пресечения.
Отношения между властями Армении
и Армянской апостольской церковью
резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян
в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook
* (запрещена в РФ
как экстремистская), в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна
арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване
арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская