https://ria.ru/20250723/amur-2030799616.html

Форум молодых предпринимателей пройдет в Хабаровске в сентябре

Форум молодых предпринимателей пройдет в Хабаровске в сентябре - РИА Новости, 23.07.2025

Форум молодых предпринимателей пройдет в Хабаровске в сентябре

Всероссийский форум молодых предпринимателей "Амур" пройдет с 22 по 25 сентября в Хабаровске, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 23.07.2025

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Всероссийский форум молодых предпринимателей "Амур" пройдет с 22 по 25 сентября в Хабаровске, сообщает пресс-служба правительства региона. На данный момент открыта регистрация, которая продлится до 30 июля. Мероприятие объединит 300 участников в возрасте от 14 до 35 лет. Форум "Амур" станет площадкой для обмена опытом, знаниями и идеями среди молодого поколения российских предпринимателей. Участники будут работать по трем образовательным направлениям. Предусмотрены направления по созданию и развитию бизнеса в регионах страны. Они получат возможности для масштабирования инициатив при поддержке экспертов регионального и федерального уровней. Так, направление "Создавай на Амуре" соберет участников 18-35 лет: молодых предпринимателей с идеями и тех, кто заинтересован в развитии креативных и технологических бизнес-проектов. Участники создадут витрины предпринимательских проектов, направленных на социально-экономическое развитие бизнес-проектов в регионах страны, в том числе связанных с СВО. Для участия в направлении "Вдохновляй на Амуре" приглашаются действующие предприниматели 18-35 лет, резиденты сообщества "Росмолодежь.Предпринимай", которые во время форума разработают проектные решения по масштабированию молодежных предпринимательских инициатив. Программа форума рассчитана и на тех, кто только планирует открыть свое дело. Направление "Запускай на Амуре" объединит активистов "Движения первых", а также детей и подростков от 14 до 17 лет, которые получат возможность освоить основы бизнес-проектирования, разработать собственные идеи под руководством наставников и приобрести практические навыки для их реализации. "Ежегодно форум "Амур" меняется, подстраиваясь под актуальную повестку страны и реальный запрос участников. В этом году он пройдет в регионе в девятый раз и впервые в формате городской деловой площадки. Мы хотим поближе познакомить молодежь всей страны с Хабаровским краем, показать весь потенциал региона, что именно здесь есть огромное пространство возможностей для развития предпринимательских инициатив", – рассказала председатель комитета по делам молодежи правительства Хабаровского края Амалия Шихалева, ее слова приводит пресс-служба. В рамках образовательной программы форума участников ждут практические занятия и лекции бизнес-экспертов, предпринимателей, консультации по вопросам развития бизнеса. Также будут организованы пространства для обсуждения идей, мозгового штурма и презентации проектов. Программа будет сосредоточена на сопровождении молодых людей с бизнес-идеями от их старта, упаковки и продажи продукта до поиска партнеров и получения обратной связи.

https://ria.ru/20250723/predpriyatiya-2030783346.html

https://ria.ru/20250722/fermery-2030642447.html

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