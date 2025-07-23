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Китай, Южная Корея и ЕС нарастили закупки российского алюминия
Китай, Южная Корея и ЕС нарастили закупки российского алюминия - РИА Новости, 23.07.2025
Китай, Южная Корея и ЕС нарастили закупки российского алюминия
Китай и Южная Корея в первом полугодии текущего года нарастили закупкёёёи российского алюминия почти вдвое в годовом выражении, увеличил импорт и ЕС – хотя... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T04:09:00+03:00
2025-07-23T04:09:00+03:00
2025-07-23T04:09:00+03:00
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китай
южная корея
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Китай и Южная Корея в первом полугодии текущего года нарастили закупкёёёи российского алюминия почти вдвое в годовом выражении, увеличил импорт и ЕС – хотя значительно меньше, следует из анализа РИА Новости данных национальных статслужб. Так, Китай, главный импортер российского необработанного алюминия, в первом полугодии приобрел его на 3 миллиарда долларов против 1,8 миллиарда годом ранее. Южная Корея, ставшая для России в последние годы одним из наиболее значительных алюминиевых рынков, увеличила импорт в до 632,6 миллиона долларов с 365,85 миллиона год назад. Одновременно Евросоюз, который в начале текущего года ввел санкции против российского алюминия, также немного нарастил его закупки – на 6% за пять месяцев текущего года, до 403 миллионов долларов.
https://ria.ru/20250722/rossija-2030528750.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, южная корея, россия, евросоюз
Экономика, Китай, Южная Корея, Россия, Евросоюз
Китай, Южная Корея и ЕС нарастили закупки российского алюминия
Китай и Южная Корея нарастили закупки российского алюминия почти вдвое