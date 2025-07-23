https://ria.ru/20250723/alyuminiy-2030748250.html

Китай, Южная Корея и ЕС нарастили закупки российского алюминия

Китай, Южная Корея и ЕС нарастили закупки российского алюминия - РИА Новости, 23.07.2025

Китай, Южная Корея и ЕС нарастили закупки российского алюминия

Китай и Южная Корея в первом полугодии текущего года нарастили закупкёёёи российского алюминия почти вдвое в годовом выражении, увеличил импорт и ЕС – хотя... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T04:09:00+03:00

2025-07-23T04:09:00+03:00

2025-07-23T04:09:00+03:00

экономика

китай

южная корея

россия

евросоюз

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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Китай и Южная Корея в первом полугодии текущего года нарастили закупкёёёи российского алюминия почти вдвое в годовом выражении, увеличил импорт и ЕС – хотя значительно меньше, следует из анализа РИА Новости данных национальных статслужб. Так, Китай, главный импортер российского необработанного алюминия, в первом полугодии приобрел его на 3 миллиарда долларов против 1,8 миллиарда годом ранее. Южная Корея, ставшая для России в последние годы одним из наиболее значительных алюминиевых рынков, увеличила импорт в до 632,6 миллиона долларов с 365,85 миллиона год назад. Одновременно Евросоюз, который в начале текущего года ввел санкции против российского алюминия, также немного нарастил его закупки – на 6% за пять месяцев текущего года, до 403 миллионов долларов.

https://ria.ru/20250722/rossija-2030528750.html

https://ria.ru/20250629/koreya-2026181672.html

китай

южная корея

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, китай, южная корея, россия, евросоюз