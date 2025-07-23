Рейтинг@Mail.ru
Китай, Южная Корея и ЕС нарастили закупки российского алюминия - РИА Новости, 23.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:09 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/alyuminiy-2030748250.html
Китай, Южная Корея и ЕС нарастили закупки российского алюминия
Китай, Южная Корея и ЕС нарастили закупки российского алюминия - РИА Новости, 23.07.2025
Китай, Южная Корея и ЕС нарастили закупки российского алюминия
Китай и Южная Корея в первом полугодии текущего года нарастили закупкёёёи российского алюминия почти вдвое в годовом выражении, увеличил импорт и ЕС – хотя... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T04:09:00+03:00
2025-07-23T04:09:00+03:00
экономика
китай
южная корея
россия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156185/53/1561855385_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_bf95bf8bd3c50d32d35498ff6dee65a4.jpg
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Китай и Южная Корея в первом полугодии текущего года нарастили закупкёёёи российского алюминия почти вдвое в годовом выражении, увеличил импорт и ЕС – хотя значительно меньше, следует из анализа РИА Новости данных национальных статслужб. Так, Китай, главный импортер российского необработанного алюминия, в первом полугодии приобрел его на 3 миллиарда долларов против 1,8 миллиарда годом ранее. Южная Корея, ставшая для России в последние годы одним из наиболее значительных алюминиевых рынков, увеличила импорт в до 632,6 миллиона долларов с 365,85 миллиона год назад. Одновременно Евросоюз, который в начале текущего года ввел санкции против российского алюминия, также немного нарастил его закупки – на 6% за пять месяцев текущего года, до 403 миллионов долларов.
https://ria.ru/20250722/rossija-2030528750.html
https://ria.ru/20250629/koreya-2026181672.html
китай
южная корея
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156185/53/1561855385_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_3790163042bec604e0cab1b3a46e5ea3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, китай, южная корея, россия, евросоюз
Экономика, Китай, Южная Корея, Россия, Евросоюз
Китай, Южная Корея и ЕС нарастили закупки российского алюминия

Китай и Южная Корея нарастили закупки российского алюминия почти вдвое

© Pixabay / Pixabay / homwАлюминиевый завод
Алюминиевый завод - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© Pixabay / Pixabay / homw
Алюминиевый завод. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Китай и Южная Корея в первом полугодии текущего года нарастили закупкёёёи российского алюминия почти вдвое в годовом выражении, увеличил импорт и ЕС – хотя значительно меньше, следует из анализа РИА Новости данных национальных статслужб.
Так, Китай, главный импортер российского необработанного алюминия, в первом полугодии приобрел его на 3 миллиарда долларов против 1,8 миллиарда годом ранее.
Уборка урожая зерновых - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Россия вновь стала четвертой среди крупнейших поставщиков зерна в Китай
Вчера, 05:20
Южная Корея, ставшая для России в последние годы одним из наиболее значительных алюминиевых рынков, увеличила импорт в до 632,6 миллиона долларов с 365,85 миллиона год назад.
Одновременно Евросоюз, который в начале текущего года ввел санкции против российского алюминия, также немного нарастил его закупки – на 6% за пять месяцев текущего года, до 403 миллионов долларов.
Рыбаки во время приема лосося на фабрике береговой обработки рыбы - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Южная Корея сократила закупки российских морепродуктов до минимума за год
29 июня, 23:59
 
ЭкономикаКитайЮжная КореяРоссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала