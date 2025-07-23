https://ria.ru/20250723/akra-2030918868.html
АКРА повысило кредитный рейтинг Тверской области
АКРА повысило кредитный рейтинг Тверской области - РИА Новости, 23.07.2025
АКРА повысило кредитный рейтинг Тверской области
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг Тверской области до уровня АА-(RU), прогноз "Стабильный", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T18:17:00+03:00
2025-07-23T18:17:00+03:00
2025-07-23T18:17:00+03:00
тверская область
тверская область
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг Тверской области до уровня АА-(RU), прогноз "Стабильный", сообщает пресс-служба правительства региона. Повышение кредитного рейтинга Тверской области обусловлено снижением рисков рефинансирования долговых обязательств и улучшением графика погашения долга региона, чему способствовала проведенная в текущем году реструктуризация бюджетных кредитов. Операционная эффективность бюджета Тверской области признается АКРА стабильно положительной благодаря низкой долговой нагрузке муниципалитетов и уравновешенной финансовой политике, основанной на применении долгосрочных долговых инструментов. Предприятия госсектора не имеют значительного объема долговых обязательств. В Тверской области проводится сбалансированная бюджетная политика. Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета устойчива: традиционно максимальную долю формируют поступления по НДФЛ и налогу на прибыль. "Согласно бюджетным назначениям, утвержденным на 1 июля 2025 года, доходная часть бюджета Тверской области вырастет на 6%. При этом совокупные налоговые и неналоговые доходы увеличатся на 3%, что связано с ожидаемым ростом поступлений по НДФЛ на 11%, по налогу на прибыль – на 6%, по налогам на товары и услуги – на 7%", — говорится в сообщении. Налоговые поступления в бюджет также достаточно диверсифицированы: максимальная доля поступлений за 2024 год, по оценкам АКРА, приходилась на обрабатывающие производства (27%), в том числе на металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (6%), а также на производство прочих транспортных средств и оборудования (4%). Другие значимые с точки зрения налоговых поступлений отрасли – торговля (13%), производство, передача и распределение электроэнергии (12%), транспортировка и хранение (7%). На отрасли госсектора в 2024 году пришлось порядка 15% налоговых поступлений. Впервые рейтинг АКРА присвоен Тверской области в 2017 году. В 2019 году региону был присвоен кредитный рейтинг BBB (RU) с прогнозом "Стабильный" и выпускам облигаций региона – кредитный рейтинг BBB (RU). В октябре 2020 года впервые за всю историю рейтингования Тверская область вошла в группу А с прогнозом "Стабильный".
https://ria.ru/20250723/verkhnevolzhe-2030894385.html
https://ria.ru/20250708/rudenya-2027997361.html
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тверская область, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
Тверская область, Тверская область, Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)
АКРА повысило кредитный рейтинг Тверской области
АКРА повысило кредитный рейтинг Тверской области до уровня АА-(RU)
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг Тверской области до уровня АА-(RU), прогноз "Стабильный", сообщает пресс-служба правительства региона.
Повышение кредитного рейтинга Тверской области обусловлено снижением рисков рефинансирования долговых обязательств и улучшением графика погашения долга региона, чему способствовала проведенная в текущем году реструктуризация бюджетных кредитов.
Операционная эффективность бюджета Тверской области признается АКРА стабильно положительной благодаря низкой долговой нагрузке муниципалитетов и уравновешенной финансовой политике, основанной на применении долгосрочных долговых инструментов. Предприятия госсектора не имеют значительного объема долговых обязательств.
В Тверской области проводится сбалансированная бюджетная политика. Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета устойчива: традиционно максимальную долю формируют поступления по НДФЛ и налогу на прибыль.
"Согласно бюджетным назначениям, утвержденным на 1 июля 2025 года, доходная часть бюджета Тверской области вырастет на 6%. При этом совокупные налоговые и неналоговые доходы увеличатся на 3%, что связано с ожидаемым ростом поступлений по НДФЛ на 11%, по налогу на прибыль – на 6%, по налогам на товары и услуги – на 7%", — говорится в сообщении.
Налоговые поступления в бюджет также достаточно диверсифицированы: максимальная доля поступлений за 2024 год, по оценкам АКРА, приходилась на обрабатывающие производства (27%), в том числе на металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (6%), а также на производство прочих транспортных средств и оборудования (4%).
Другие значимые с точки зрения налоговых поступлений отрасли – торговля (13%), производство, передача и распределение электроэнергии (12%), транспортировка и хранение (7%). На отрасли госсектора в 2024 году пришлось порядка 15% налоговых поступлений.
Впервые рейтинг АКРА присвоен Тверской области в 2017 году. В 2019 году региону был присвоен кредитный рейтинг BBB (RU) с прогнозом "Стабильный" и выпускам облигаций региона – кредитный рейтинг BBB (RU). В октябре 2020 года впервые за всю историю рейтингования Тверская область вошла в группу А с прогнозом "Стабильный".