Рейтинг@Mail.ru
АКРА повысило кредитный рейтинг Тверской области - РИА Новости, 23.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
18:17 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/akra-2030918868.html
АКРА повысило кредитный рейтинг Тверской области
АКРА повысило кредитный рейтинг Тверской области - РИА Новости, 23.07.2025
АКРА повысило кредитный рейтинг Тверской области
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг Тверской области до уровня АА-(RU), прогноз "Стабильный", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T18:17:00+03:00
2025-07-23T18:17:00+03:00
тверская область
тверская область
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802685993_0:256:2732:1793_1920x0_80_0_0_2db1e3486f3d1e91560296cfcda3c874.jpg
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг Тверской области до уровня АА-(RU), прогноз "Стабильный", сообщает пресс-служба правительства региона. Повышение кредитного рейтинга Тверской области обусловлено снижением рисков рефинансирования долговых обязательств и улучшением графика погашения долга региона, чему способствовала проведенная в текущем году реструктуризация бюджетных кредитов. Операционная эффективность бюджета Тверской области признается АКРА стабильно положительной благодаря низкой долговой нагрузке муниципалитетов и уравновешенной финансовой политике, основанной на применении долгосрочных долговых инструментов. Предприятия госсектора не имеют значительного объема долговых обязательств. В Тверской области проводится сбалансированная бюджетная политика. Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета устойчива: традиционно максимальную долю формируют поступления по НДФЛ и налогу на прибыль. "Согласно бюджетным назначениям, утвержденным на 1 июля 2025 года, доходная часть бюджета Тверской области вырастет на 6%. При этом совокупные налоговые и неналоговые доходы увеличатся на 3%, что связано с ожидаемым ростом поступлений по НДФЛ на 11%, по налогу на прибыль – на 6%, по налогам на товары и услуги – на 7%", — говорится в сообщении. Налоговые поступления в бюджет также достаточно диверсифицированы: максимальная доля поступлений за 2024 год, по оценкам АКРА, приходилась на обрабатывающие производства (27%), в том числе на металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (6%), а также на производство прочих транспортных средств и оборудования (4%). Другие значимые с точки зрения налоговых поступлений отрасли – торговля (13%), производство, передача и распределение электроэнергии (12%), транспортировка и хранение (7%). На отрасли госсектора в 2024 году пришлось порядка 15% налоговых поступлений. Впервые рейтинг АКРА присвоен Тверской области в 2017 году. В 2019 году региону был присвоен кредитный рейтинг BBB (RU) с прогнозом "Стабильный" и выпускам облигаций региона – кредитный рейтинг BBB (RU). В октябре 2020 года впервые за всю историю рейтингования Тверская область вошла в группу А с прогнозом "Стабильный".
https://ria.ru/20250723/verkhnevolzhe-2030894385.html
https://ria.ru/20250708/rudenya-2027997361.html
тверская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802685993_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b7cf6902457f8885e837ae289ee7d9d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тверская область, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
Тверская область, Тверская область, Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)
АКРА повысило кредитный рейтинг Тверской области

АКРА повысило кредитный рейтинг Тверской области до уровня АА-(RU)

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкТверь
Тверь - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Тверь. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг Тверской области до уровня АА-(RU), прогноз "Стабильный", сообщает пресс-служба правительства региона.
Повышение кредитного рейтинга Тверской области обусловлено снижением рисков рефинансирования долговых обязательств и улучшением графика погашения долга региона, чему способствовала проведенная в текущем году реструктуризация бюджетных кредитов.
Школьный кабинет - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Более 70 программ поддержки школьных инициатив реализуют в Верхневолжье
Вчера, 17:10
Операционная эффективность бюджета Тверской области признается АКРА стабильно положительной благодаря низкой долговой нагрузке муниципалитетов и уравновешенной финансовой политике, основанной на применении долгосрочных долговых инструментов. Предприятия госсектора не имеют значительного объема долговых обязательств.
В Тверской области проводится сбалансированная бюджетная политика. Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета устойчива: традиционно максимальную долю формируют поступления по НДФЛ и налогу на прибыль.
"Согласно бюджетным назначениям, утвержденным на 1 июля 2025 года, доходная часть бюджета Тверской области вырастет на 6%. При этом совокупные налоговые и неналоговые доходы увеличатся на 3%, что связано с ожидаемым ростом поступлений по НДФЛ на 11%, по налогу на прибыль – на 6%, по налогам на товары и услуги – на 7%", — говорится в сообщении.
Налоговые поступления в бюджет также достаточно диверсифицированы: максимальная доля поступлений за 2024 год, по оценкам АКРА, приходилась на обрабатывающие производства (27%), в том числе на металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (6%), а также на производство прочих транспортных средств и оборудования (4%).
Другие значимые с точки зрения налоговых поступлений отрасли – торговля (13%), производство, передача и распределение электроэнергии (12%), транспортировка и хранение (7%). На отрасли госсектора в 2024 году пришлось порядка 15% налоговых поступлений.
Впервые рейтинг АКРА присвоен Тверской области в 2017 году. В 2019 году региону был присвоен кредитный рейтинг BBB (RU) с прогнозом "Стабильный" и выпускам облигаций региона – кредитный рейтинг BBB (RU). В октябре 2020 года впервые за всю историю рейтингования Тверская область вошла в группу А с прогнозом "Стабильный".
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Руденя определил задачи по сезонным полевым работам в Тверской области
8 июля, 18:16
 
Тверская областьТверская областьНациональное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала