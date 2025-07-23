https://ria.ru/20250723/akra-2030918868.html

АКРА повысило кредитный рейтинг Тверской области

АКРА повысило кредитный рейтинг Тверской области - РИА Новости, 23.07.2025

АКРА повысило кредитный рейтинг Тверской области

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг Тверской области до уровня АА-(RU), прогноз "Стабильный", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T18:17:00+03:00

2025-07-23T18:17:00+03:00

2025-07-23T18:17:00+03:00

тверская область

тверская область

национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг Тверской области до уровня АА-(RU), прогноз "Стабильный", сообщает пресс-служба правительства региона. Повышение кредитного рейтинга Тверской области обусловлено снижением рисков рефинансирования долговых обязательств и улучшением графика погашения долга региона, чему способствовала проведенная в текущем году реструктуризация бюджетных кредитов. Операционная эффективность бюджета Тверской области признается АКРА стабильно положительной благодаря низкой долговой нагрузке муниципалитетов и уравновешенной финансовой политике, основанной на применении долгосрочных долговых инструментов. Предприятия госсектора не имеют значительного объема долговых обязательств. В Тверской области проводится сбалансированная бюджетная политика. Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета устойчива: традиционно максимальную долю формируют поступления по НДФЛ и налогу на прибыль. "Согласно бюджетным назначениям, утвержденным на 1 июля 2025 года, доходная часть бюджета Тверской области вырастет на 6%. При этом совокупные налоговые и неналоговые доходы увеличатся на 3%, что связано с ожидаемым ростом поступлений по НДФЛ на 11%, по налогу на прибыль – на 6%, по налогам на товары и услуги – на 7%", — говорится в сообщении. Налоговые поступления в бюджет также достаточно диверсифицированы: максимальная доля поступлений за 2024 год, по оценкам АКРА, приходилась на обрабатывающие производства (27%), в том числе на металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (6%), а также на производство прочих транспортных средств и оборудования (4%). Другие значимые с точки зрения налоговых поступлений отрасли – торговля (13%), производство, передача и распределение электроэнергии (12%), транспортировка и хранение (7%). На отрасли госсектора в 2024 году пришлось порядка 15% налоговых поступлений. Впервые рейтинг АКРА присвоен Тверской области в 2017 году. В 2019 году региону был присвоен кредитный рейтинг BBB (RU) с прогнозом "Стабильный" и выпускам облигаций региона – кредитный рейтинг BBB (RU). В октябре 2020 года впервые за всю историю рейтингования Тверская область вошла в группу А с прогнозом "Стабильный".

https://ria.ru/20250723/verkhnevolzhe-2030894385.html

https://ria.ru/20250708/rudenya-2027997361.html

тверская область

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тверская область, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)