https://ria.ru/20250723/aeroport-2030795733.html

В Минтранс призвали аэропорты не допускать нарушений прав пассажиров

В Минтранс призвали аэропорты не допускать нарушений прав пассажиров - РИА Новости, 23.07.2025

В Минтранс призвали аэропорты не допускать нарушений прав пассажиров

Аэропорты РФ при отменах и задержках рейсов должны следовать внутренним регламентам и не допускать нарушения прав пассажиров, заявил министр транспорта Андрей... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T11:39:00+03:00

2025-07-23T11:39:00+03:00

2025-07-23T11:44:00+03:00

россия

министерство транспорта рф (минтранс россии)

аэропорт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896269164_0:278:3146:2048_1920x0_80_0_0_404df11965b554f015a6e028406179af.jpg

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Аэропорты РФ при отменах и задержках рейсов должны следовать внутренним регламентам и не допускать нарушения прав пассажиров, заявил министр транспорта Андрей Никитин. "Российские аэропорты в ситуации отмены и задержки рейсов должны неукоснительно следовать внутренним регламентам действий и не допустить нарушения прав пассажиров", - сообщил Никитин. Вечером 22 июля министр транспорта посетил международный аэропорт "Внуково". Глава ведомства ознакомился с работой оперативного штаба, который работает круглосуточно. В общении с руководством авиагавани Никитин указал на необходимость следования четкому плану действий на случай введения ограничений и отмены рейсов. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов массово вводились в аэропортах Центральной России на выходных 19-20 июля. В это время несколько раз аэропорты московского авиаузла приостанавливали свою работу. Авиакомпании массово переносили и отменяли рейсы.

https://ria.ru/20250723/aeroport-2030768459.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, министерство транспорта рф (минтранс россии), аэропорт