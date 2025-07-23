https://ria.ru/20250723/aeroport-2030795733.html
В Минтранс призвали аэропорты не допускать нарушений прав пассажиров
В Минтранс призвали аэропорты не допускать нарушений прав пассажиров - РИА Новости, 23.07.2025
В Минтранс призвали аэропорты не допускать нарушений прав пассажиров
Аэропорты РФ при отменах и задержках рейсов должны следовать внутренним регламентам и не допускать нарушения прав пассажиров, заявил министр транспорта Андрей... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T11:39:00+03:00
2025-07-23T11:39:00+03:00
2025-07-23T11:44:00+03:00
россия
министерство транспорта рф (минтранс россии)
аэропорт
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Аэропорты РФ при отменах и задержках рейсов должны следовать внутренним регламентам и не допускать нарушения прав пассажиров, заявил министр транспорта Андрей Никитин. "Российские аэропорты в ситуации отмены и задержки рейсов должны неукоснительно следовать внутренним регламентам действий и не допустить нарушения прав пассажиров", - сообщил Никитин. Вечером 22 июля министр транспорта посетил международный аэропорт "Внуково". Глава ведомства ознакомился с работой оперативного штаба, который работает круглосуточно. В общении с руководством авиагавани Никитин указал на необходимость следования четкому плану действий на случай введения ограничений и отмены рейсов. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов массово вводились в аэропортах Центральной России на выходных 19-20 июля. В это время несколько раз аэропорты московского авиаузла приостанавливали свою работу. Авиакомпании массово переносили и отменяли рейсы.
https://ria.ru/20250723/aeroport-2030768459.html
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россия, министерство транспорта рф (минтранс россии), аэропорт
Россия, Министерство транспорта РФ (Минтранс России), Аэропорт
В Минтранс призвали аэропорты не допускать нарушений прав пассажиров
Никитин: аэропорты при отменах рейсов должны следовать внутренним регламентам