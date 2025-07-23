https://ria.ru/20250723/aeroport-2030756985.html
В аэропорту Калуги сняли временные ограничения
В аэропорту Калуги сняли временные ограничения - РИА Новости, 23.07.2025
В аэропорту Калуги сняли временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Калуги, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T07:02:00+03:00
2025-07-23T07:02:00+03:00
2025-07-23T07:04:00+03:00
калуга
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
артем кореняко
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Калуги, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Калуга ("Грабцево"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко.
https://ria.ru/20250723/aviarejsy-2030745302.html
калуга
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калуга, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность, артем кореняко
Калуга, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность, Артем Кореняко
В аэропорту Калуги сняли временные ограничения
В аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов