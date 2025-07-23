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"Аэрофлот" назвал самые популярные направления в России и за рубежом - РИА Новости, 23.07.2025
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15:29 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/aeroflot-2030863966.html
"Аэрофлот" назвал самые популярные направления в России и за рубежом
"Аэрофлот" назвал самые популярные направления в России и за рубежом - РИА Новости, 23.07.2025
"Аэрофлот" назвал самые популярные направления в России и за рубежом
Россияне во время распродажи выбирали рейсы в Сочи, Красноярск и Екатеринбург (внутри страны), а также на Пхукет, в Бангкок и Стамбул (за рубежом), сообщает... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T15:29:00+03:00
2025-07-23T15:29:00+03:00
аэрофлот
россия
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россияне во время распродажи выбирали рейсы в Сочи, Красноярск и Екатеринбург (внутри страны), а также на Пхукет, в Бангкок и Стамбул (за рубежом), сообщает пресс-служба "Аэрофлота". Речь идет об акции, прошедшей 16 июля. Всего было продано более 52,5 тысячи билетов. Перелеты по оформленным билетам будут выполняться с 10 ноября 2025 года по 28 марта 2026 года. Наибольший спрос пришелся на конец ноября и начало декабря, а также на февраль и март. Чаще всего выбирались направления: Сочи, Красноярск, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Минеральные Воды (по России), а также Пхукет, Бангкок, Стамбул, Мале, Дели, Сейшелы (международное направление). Многие путешественники планируют лететь с детьми — особенно в Сочи, Тюмень, Пхукет, Дубай и на Мальдивы. Пик посещений сайта и покупок пришелся на начало рабочего дня — с 9 до 11 утра. Женщины покупали билеты в два раза чаще мужчин. Самыми активными стали клиенты в возрасте от 25 до 44 лет. При этом пассажиры с именами Елена и Александр стали самыми активными покупателями.
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аэрофлот, россия
Аэрофлот, Россия
"Аэрофлот" назвал самые популярные направления в России и за рубежом

Названы самые популярные направления "Аэрофлота" в России и за рубежом

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россияне во время распродажи выбирали рейсы в Сочи, Красноярск и Екатеринбург (внутри страны), а также на Пхукет, в Бангкок и Стамбул (за рубежом), сообщает пресс-служба "Аэрофлота".
Речь идет об акции, прошедшей 16 июля. Всего было продано более 52,5 тысячи билетов.
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Вчера, 13:51
Перелеты по оформленным билетам будут выполняться с 10 ноября 2025 года по 28 марта 2026 года. Наибольший спрос пришелся на конец ноября и начало декабря, а также на февраль и март.
Чаще всего выбирались направления: Сочи, Красноярск, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Минеральные Воды (по России), а также Пхукет, Бангкок, Стамбул, Мале, Дели, Сейшелы (международное направление).
Многие путешественники планируют лететь с детьми — особенно в Сочи, Тюмень, Пхукет, Дубай и на Мальдивы.
Пик посещений сайта и покупок пришелся на начало рабочего дня — с 9 до 11 утра.
Женщины покупали билеты в два раза чаще мужчин. Самыми активными стали клиенты в возрасте от 25 до 44 лет. При этом пассажиры с именами Елена и Александр стали самыми активными покупателями.
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