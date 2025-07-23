https://ria.ru/20250723/aeroflot-2030863966.html

"Аэрофлот" назвал самые популярные направления в России и за рубежом

"Аэрофлот" назвал самые популярные направления в России и за рубежом - РИА Новости, 23.07.2025

"Аэрофлот" назвал самые популярные направления в России и за рубежом

Россияне во время распродажи выбирали рейсы в Сочи, Красноярск и Екатеринбург (внутри страны), а также на Пхукет, в Бангкок и Стамбул (за рубежом), сообщает... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T15:29:00+03:00

2025-07-23T15:29:00+03:00

2025-07-23T15:29:00+03:00

аэрофлот

россия

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россияне во время распродажи выбирали рейсы в Сочи, Красноярск и Екатеринбург (внутри страны), а также на Пхукет, в Бангкок и Стамбул (за рубежом), сообщает пресс-служба "Аэрофлота". Речь идет об акции, прошедшей 16 июля. Всего было продано более 52,5 тысячи билетов. Перелеты по оформленным билетам будут выполняться с 10 ноября 2025 года по 28 марта 2026 года. Наибольший спрос пришелся на конец ноября и начало декабря, а также на февраль и март. Чаще всего выбирались направления: Сочи, Красноярск, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Минеральные Воды (по России), а также Пхукет, Бангкок, Стамбул, Мале, Дели, Сейшелы (международное направление). Многие путешественники планируют лететь с детьми — особенно в Сочи, Тюмень, Пхукет, Дубай и на Мальдивы. Пик посещений сайта и покупок пришелся на начало рабочего дня — с 9 до 11 утра. Женщины покупали билеты в два раза чаще мужчин. Самыми активными стали клиенты в возрасте от 25 до 44 лет. При этом пассажиры с именами Елена и Александр стали самыми активными покупателями.

https://ria.ru/20250722/aeroflot-2030609255.html

https://ria.ru/20250715/aeroflot-2029314977.html

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аэрофлот, россия