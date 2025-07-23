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Премьер Дагестана навестил в больнице пострадавших в ДТП детей из Удмуртии - РИА Новости, 23.07.2025
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Республика Дагестан
 
17:04 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/abdulmuslimov-2030891689.html
Премьер Дагестана навестил в больнице пострадавших в ДТП детей из Удмуртии
Премьер Дагестана навестил в больнице пострадавших в ДТП детей из Удмуртии - РИА Новости, 23.07.2025
Премьер Дагестана навестил в больнице пострадавших в ДТП детей из Удмуртии
Премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов навестил в больнице в Махачкале детей из Удмуртии, пострадавших в ДТП в Тарумовском районе республики,... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T17:04:00+03:00
2025-07-23T17:04:00+03:00
республика дагестан
республика дагестан
удмуртская республика (удмуртия)
тарумовский район
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МАХАЧКАЛА, 23 июл - РИА Новости. Премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов навестил в больнице в Махачкале детей из Удмуртии, пострадавших в ДТП в Тарумовском районе республики, сообщили в пресс-службе правительства региона. Во вторник на федеральной трассе "Кавказ" в результате столкновения двух автомобилей погибли четыре человека – 39-летняя гражданка Казахстана, а также 39-летний мужчина и двое детей четырех и шести лет из Удмуртии. Еще четыре человека пострадали, 33-летнюю женщину и двух детей четырех и восьми лет из Удмуртии медицинским вертолетом транспортировали в республиканские стационары Махачкалы. "Председатель правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов навестил госпитализированных в Детскую республиканскую клиническую больницу детей, пострадавших в результате аварии в Тарумовском районе. Абдулмуслимов вместе с министром здравоохранения республики Ярославом Глазовым ознакомился с проводимым лечением, пообщался с пациентами и медиками, побеседовал с родственниками госпитализированных", – говорится в сообщении. Состояние одного из детей оценивают как тяжелое, состояние другого ребенка и женщины - как средней тяжести. Пострадавших прооперировали, им оказывается необходимая медицинская помощь, отметили в правительстве региона. По заверениям врачей, динамика состояния пациентов положительная.
https://ria.ru/20250707/dagestan-2027656899.html
республика дагестан
удмуртская республика (удмуртия)
тарумовский район
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республика дагестан, удмуртская республика (удмуртия), тарумовский район
Республика Дагестан, Республика Дагестан, Удмуртская Республика (Удмуртия), Тарумовский район
Премьер Дагестана навестил в больнице пострадавших в ДТП детей из Удмуртии

Абдулмуслимов навестил в больнице пострадавших в ДТП детей из Удмуртии

© Правительство Республики ДагестанАбдулмуслим Абдулмуслимов
Абдулмуслим Абдулмуслимов - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© Правительство Республики Дагестан
Абдулмуслим Абдулмуслимов. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 23 июл - РИА Новости. Премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов навестил в больнице в Махачкале детей из Удмуртии, пострадавших в ДТП в Тарумовском районе республики, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Во вторник на федеральной трассе "Кавказ" в результате столкновения двух автомобилей погибли четыре человека – 39-летняя гражданка Казахстана, а также 39-летний мужчина и двое детей четырех и шести лет из Удмуртии. Еще четыре человека пострадали, 33-летнюю женщину и двух детей четырех и восьми лет из Удмуртии медицинским вертолетом транспортировали в республиканские стационары Махачкалы.
"Председатель правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов навестил госпитализированных в Детскую республиканскую клиническую больницу детей, пострадавших в результате аварии в Тарумовском районе. Абдулмуслимов вместе с министром здравоохранения республики Ярославом Глазовым ознакомился с проводимым лечением, пообщался с пациентами и медиками, побеседовал с родственниками госпитализированных", – говорится в сообщении.
Состояние одного из детей оценивают как тяжелое, состояние другого ребенка и женщины - как средней тяжести. Пострадавших прооперировали, им оказывается необходимая медицинская помощь, отметили в правительстве региона. По заверениям врачей, динамика состояния пациентов положительная.
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Республика ДагестанРеспублика ДагестанУдмуртская Республика (Удмуртия)Тарумовский район
 
 
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