Отбор на стипендию имени Журавлева пройдет в МГУ, ВШЭ и РЭУ им. Плеханова
Новый отбор на стипендию имени Журавлева пройдет в МГУ, ВШЭ и РЭУ им. Плеханова
Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев . Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Новый отбор студентов-журналистов на стипендию имени убитого военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева пройдет среди учащихся МГУ имени Ломоносова, НИУ ВШЭ и РЭУ имени Плеханова, сообщили РИА Новости в пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня".
"Международная медиагруппа "Россия сегодня" подписала соглашения с тремя ведущими российскими вузами - МГУ имени Ломоносова, НИУ ВШЭ и РЭУ имени Плеханова - об организации отбора студентов для назначения стипендии имени военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева на 2025-2026 учебный год", - рассказали в пресс-службе.
Стипендия учреждена международной медиагруппой "Россия сегодня" в 2024 году в память о Ростиславе Журавлеве, выдающемся военном журналисте и политическом обозревателе РИА Новости, погибшем при исполнении профессионального долга в зоне специальной военной операции.
Цель стипендии – поощрение талантливых студентов-журналистов, демонстрирующих не только высокую успеваемость и профессиональные достижения, но и активную гражданскую позицию, верность принципам честной и смелой журналистики.
На стипендию могут претендовать студенты факультетов журналистики 3 и 4 курсов. Стипендия составляет 50 тысяч рублей и выплачивается в течение одного учебного года, с сентября по июнь включительно.
Согласно критериям отбора, кандидаты должны иметь отличную успеваемость (не менее 50% оценок "отлично"), публикации в СМИ за последние два года, а также проявлять активную гражданско-патриотическую позицию.
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"Учреждение стипендии имени Ростислава Журавлева – это не только дань памяти нашему коллеге, который отдал жизнь, выполняя свой долг, но и инвестиция в будущее российской журналистики. В каждом стипендиате мы видим продолжателя его дела – смелого, ответственного и преданного своему делу журналиста, которому передается энергия Ростислава, его мужество и стремление к правде, а также глубокое понимание истинного смысла нашей профессии", - отметил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, слова которого приводятся в сообщении.
В медиагруппе напомнили, что Ростислав Журавлев – военный журналист РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня". Начал карьеру журналиста в 2012 году, после срочной службы в рядах Вооруженных сил России. В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, участник "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске, на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР.
Работал в РИА Новости с 2021 года, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого – в Запорожскую область. Ростислав, несмотря на свой молодой возраст, входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году стал лауреатом премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга.
В конце июля 2023 года в Запорожской области Ростислав готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. 22 июля 2023 года Журавлев был убит в результате обстрела кассетными боеприпасами ВСУ в зоне спецоперации в Запорожской области, через четыре дня после своего дня рождения. Президент России Владимир Путин 27 июля 2023 года наградил Журавлева орденом Мужества посмертно.
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