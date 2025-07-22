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Отбор на стипендию имени Журавлева пройдет в МГУ, ВШЭ и РЭУ им. Плеханова - РИА Новости, 22.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:00 22.07.2025 (обновлено: 09:13 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/zhuravlev-2030541698.html
Отбор на стипендию имени Журавлева пройдет в МГУ, ВШЭ и РЭУ им. Плеханова
Отбор на стипендию имени Журавлева пройдет в МГУ, ВШЭ и РЭУ им. Плеханова - РИА Новости, 22.07.2025
Отбор на стипендию имени Журавлева пройдет в МГУ, ВШЭ и РЭУ им. Плеханова
Новый отбор студентов-журналистов на стипендию имени убитого военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева пройдет среди учащихся МГУ имени... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T09:00:00+03:00
2025-07-22T09:13:00+03:00
общество
россия
запорожская область
украина
ростислав журавлев
дмитрий киселев
владимир путин
высшая школа экономики (вшэ)
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Новый отбор студентов-журналистов на стипендию имени убитого военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева пройдет среди учащихся МГУ имени Ломоносова, НИУ ВШЭ и РЭУ имени Плеханова, сообщили РИА Новости в пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня". "Международная медиагруппа "Россия сегодня" подписала соглашения с тремя ведущими российскими вузами - МГУ имени Ломоносова, НИУ ВШЭ и РЭУ имени Плеханова - об организации отбора студентов для назначения стипендии имени военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева на 2025-2026 учебный год", - рассказали в пресс-службе. Стипендия учреждена международной медиагруппой "Россия сегодня" в 2024 году в память о Ростиславе Журавлеве, выдающемся военном журналисте и политическом обозревателе РИА Новости, погибшем при исполнении профессионального долга в зоне специальной военной операции. Цель стипендии – поощрение талантливых студентов-журналистов, демонстрирующих не только высокую успеваемость и профессиональные достижения, но и активную гражданскую позицию, верность принципам честной и смелой журналистики. На стипендию могут претендовать студенты факультетов журналистики 3 и 4 курсов. Стипендия составляет 50 тысяч рублей и выплачивается в течение одного учебного года, с сентября по июнь включительно. Согласно критериям отбора, кандидаты должны иметь отличную успеваемость (не менее 50% оценок "отлично"), публикации в СМИ за последние два года, а также проявлять активную гражданско-патриотическую позицию. "Учреждение стипендии имени Ростислава Журавлева – это не только дань памяти нашему коллеге, который отдал жизнь, выполняя свой долг, но и инвестиция в будущее российской журналистики. В каждом стипендиате мы видим продолжателя его дела – смелого, ответственного и преданного своему делу журналиста, которому передается энергия Ростислава, его мужество и стремление к правде, а также глубокое понимание истинного смысла нашей профессии", - отметил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, слова которого приводятся в сообщении. В медиагруппе напомнили, что Ростислав Журавлев – военный журналист РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня". Начал карьеру журналиста в 2012 году, после срочной службы в рядах Вооруженных сил России. В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, участник "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске, на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР. Работал в РИА Новости с 2021 года, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого – в Запорожскую область. Ростислав, несмотря на свой молодой возраст, входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году стал лауреатом премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга. В конце июля 2023 года в Запорожской области Ростислав готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. 22 июля 2023 года Журавлев был убит в результате обстрела кассетными боеприпасами ВСУ в зоне спецоперации в Запорожской области, через четыре дня после своего дня рождения. Президент России Владимир Путин 27 июля 2023 года наградил Журавлева орденом Мужества посмертно.
https://ria.ru/20250722/rossiya-2030504016.html
https://ria.ru/20250222/zhuravlev-2000988892.html
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общество, россия, запорожская область, украина, ростислав журавлев, дмитрий киселев, владимир путин, высшая школа экономики (вшэ), рэу имени г. в. плеханова, вооруженные силы украины
Общество, Россия, Запорожская область, Украина, Ростислав Журавлев, Дмитрий Киселев, Владимир Путин, Высшая школа экономики (ВШЭ), РЭУ имени Г. В. Плеханова, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Отбор на стипендию имени Журавлева пройдет в МГУ, ВШЭ и РЭУ им. Плеханова

Новый отбор на стипендию имени Журавлева пройдет в МГУ, ВШЭ и РЭУ им. Плеханова

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Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Новый отбор студентов-журналистов на стипендию имени убитого военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева пройдет среди учащихся МГУ имени Ломоносова, НИУ ВШЭ и РЭУ имени Плеханова, сообщили РИА Новости в пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня".
"Международная медиагруппа "Россия сегодня" подписала соглашения с тремя ведущими российскими вузами - МГУ имени Ломоносова, НИУ ВШЭ и РЭУ имени Плеханова - об организации отбора студентов для назначения стипендии имени военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева на 2025-2026 учебный год", - рассказали в пресс-службе.
Фильм о Ростиславе Журавлеве - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Коллеги и родственники рассказали о военкоре Ростиславе Журавлеве
Вчера, 09:00
Стипендия учреждена международной медиагруппой "Россия сегодня" в 2024 году в память о Ростиславе Журавлеве, выдающемся военном журналисте и политическом обозревателе РИА Новости, погибшем при исполнении профессионального долга в зоне специальной военной операции.
Цель стипендии – поощрение талантливых студентов-журналистов, демонстрирующих не только высокую успеваемость и профессиональные достижения, но и активную гражданскую позицию, верность принципам честной и смелой журналистики.
На стипендию могут претендовать студенты факультетов журналистики 3 и 4 курсов. Стипендия составляет 50 тысяч рублей и выплачивается в течение одного учебного года, с сентября по июнь включительно.
Согласно критериям отбора, кандидаты должны иметь отличную успеваемость (не менее 50% оценок "отлично"), публикации в СМИ за последние два года, а также проявлять активную гражданско-патриотическую позицию.
Видео в память о военкоре РИА Новости Ростиславе Журавлеве - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Коллеги погибшего военкора Журавлева показали видео в память о нем
22 февраля, 13:49
"Учреждение стипендии имени Ростислава Журавлева – это не только дань памяти нашему коллеге, который отдал жизнь, выполняя свой долг, но и инвестиция в будущее российской журналистики. В каждом стипендиате мы видим продолжателя его дела – смелого, ответственного и преданного своему делу журналиста, которому передается энергия Ростислава, его мужество и стремление к правде, а также глубокое понимание истинного смысла нашей профессии", - отметил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, слова которого приводятся в сообщении.
В медиагруппе напомнили, что Ростислав Журавлев – военный журналист РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня". Начал карьеру журналиста в 2012 году, после срочной службы в рядах Вооруженных сил России. В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, участник "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске, на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР.
Работал в РИА Новости с 2021 года, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого – в Запорожскую область. Ростислав, несмотря на свой молодой возраст, входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году стал лауреатом премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга.
В конце июля 2023 года в Запорожской области Ростислав готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. 22 июля 2023 года Журавлев был убит в результате обстрела кассетными боеприпасами ВСУ в зоне спецоперации в Запорожской области, через четыре дня после своего дня рождения. Президент России Владимир Путин 27 июля 2023 года наградил Журавлева орденом Мужества посмертно.
Фотография военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Режиссер фильма "Война священная" посвятил его погибшему военкору Журавлеву
19 сентября 2023, 23:30
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияЗапорожская областьУкраинаРостислав ЖуравлевДмитрий КиселевВладимир ПутинВысшая школа экономики (ВШЭ)РЭУ имени Г. В. ПлехановаВооруженные силы Украины
 
 
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