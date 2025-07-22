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Жительницу Херсонской области осудили за финансирование ВСУ - РИА Новости, 22.07.2025
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11:48 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/zhitelnitsa-2030576882.html
Жительницу Херсонской области осудили за финансирование ВСУ
Жительницу Херсонской области осудили за финансирование ВСУ - РИА Новости, 22.07.2025
Жительницу Херсонской области осудили за финансирование ВСУ
Херсонский областной суд приговорил жительницу региона, систематически перечислявшую деньги на нужды ВСУ, к 12 годам колонии за госизмену, сообщили журналистам... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T11:48:00+03:00
2025-07-22T11:48:00+03:00
происшествия
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херсонская область
украина
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ГЕНИЧЕСК, 22 июл - РИА Новости. Херсонский областной суд приговорил жительницу региона, систематически перечислявшую деньги на нужды ВСУ, к 12 годам колонии за госизмену, сообщили журналистам в управлении ФСБ России по Херсонской области. "УФСБ России по Херсонской области пресечена преступная деятельность жительницы региона, гражданки Украины, 1971 года рождения, причастной к финансированию ВСУ. С учётом мнения государственного обвинителя Херсонский областной суд приговорил виновную к 12 годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", - сообщили в контрразведывательном ведомстве. Следствием было установлено, что обвиняемая на систематической основе переводила деньги на ресурсное обеспечение ВСУ при ведении ими боевых действий против Вооруженных сил России. Дело в отношении фигурантки было возбуждено и расследовано по ст. 275 "Государственная измена".
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происшествия, россия, херсонская область , украина, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Херсонская область , Украина, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Жительницу Херсонской области осудили за финансирование ВСУ

Жительницу Херсонской области приговорили к 12 годам колонии за госизмену

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 22 июл - РИА Новости. Херсонский областной суд приговорил жительницу региона, систематически перечислявшую деньги на нужды ВСУ, к 12 годам колонии за госизмену, сообщили журналистам в управлении ФСБ России по Херсонской области.
"УФСБ России по Херсонской области пресечена преступная деятельность жительницы региона, гражданки Украины, 1971 года рождения, причастной к финансированию ВСУ. С учётом мнения государственного обвинителя Херсонский областной суд приговорил виновную к 12 годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", - сообщили в контрразведывательном ведомстве.
Следствием было установлено, что обвиняемая на систематической основе переводила деньги на ресурсное обеспечение ВСУ при ведении ими боевых действий против Вооруженных сил России.
Дело в отношении фигурантки было возбуждено и расследовано по ст. 275 "Государственная измена".
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ПроисшествияРоссияХерсонская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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