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Жительницу Херсонской области осудили за финансирование ВСУ

Жительницу Херсонской области осудили за финансирование ВСУ - РИА Новости, 22.07.2025

Жительницу Херсонской области осудили за финансирование ВСУ

Херсонский областной суд приговорил жительницу региона, систематически перечислявшую деньги на нужды ВСУ, к 12 годам колонии за госизмену, сообщили журналистам... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T11:48:00+03:00

2025-07-22T11:48:00+03:00

2025-07-22T11:48:00+03:00

происшествия

россия

херсонская область

украина

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ГЕНИЧЕСК, 22 июл - РИА Новости. Херсонский областной суд приговорил жительницу региона, систематически перечислявшую деньги на нужды ВСУ, к 12 годам колонии за госизмену, сообщили журналистам в управлении ФСБ России по Херсонской области. "УФСБ России по Херсонской области пресечена преступная деятельность жительницы региона, гражданки Украины, 1971 года рождения, причастной к финансированию ВСУ. С учётом мнения государственного обвинителя Херсонский областной суд приговорил виновную к 12 годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", - сообщили в контрразведывательном ведомстве. Следствием было установлено, что обвиняемая на систематической основе переводила деньги на ресурсное обеспечение ВСУ при ведении ими боевых действий против Вооруженных сил России. Дело в отношении фигурантки было возбуждено и расследовано по ст. 275 "Государственная измена".

https://ria.ru/20250716/fsb-2029369276.html

россия

херсонская область

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происшествия, россия, херсонская область , украина, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)