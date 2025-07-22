https://ria.ru/20250722/zhitelnitsa-2030576882.html
Жительницу Херсонской области осудили за финансирование ВСУ
Жительницу Херсонской области осудили за финансирование ВСУ - РИА Новости, 22.07.2025
Жительницу Херсонской области осудили за финансирование ВСУ
Херсонский областной суд приговорил жительницу региона, систематически перечислявшую деньги на нужды ВСУ, к 12 годам колонии за госизмену, сообщили журналистам... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T11:48:00+03:00
2025-07-22T11:48:00+03:00
2025-07-22T11:48:00+03:00
происшествия
россия
херсонская область
украина
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg
ГЕНИЧЕСК, 22 июл - РИА Новости. Херсонский областной суд приговорил жительницу региона, систематически перечислявшую деньги на нужды ВСУ, к 12 годам колонии за госизмену, сообщили журналистам в управлении ФСБ России по Херсонской области. "УФСБ России по Херсонской области пресечена преступная деятельность жительницы региона, гражданки Украины, 1971 года рождения, причастной к финансированию ВСУ. С учётом мнения государственного обвинителя Херсонский областной суд приговорил виновную к 12 годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", - сообщили в контрразведывательном ведомстве. Следствием было установлено, что обвиняемая на систематической основе переводила деньги на ресурсное обеспечение ВСУ при ведении ими боевых действий против Вооруженных сил России. Дело в отношении фигурантки было возбуждено и расследовано по ст. 275 "Государственная измена".
https://ria.ru/20250716/fsb-2029369276.html
россия
херсонская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_3644cb1f574246cda7e7d607aa9a5adb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, херсонская область , украина, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Херсонская область , Украина, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Жительницу Херсонской области осудили за финансирование ВСУ
Жительницу Херсонской области приговорили к 12 годам колонии за госизмену