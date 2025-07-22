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Россия продолжает расширять географию экспорта зерна, заявила Лут - РИА Новости, 22.07.2025
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09:21 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/zerno-2030543624.html
Россия продолжает расширять географию экспорта зерна, заявила Лут
Россия продолжает расширять географию экспорта зерна, заявила Лут - РИА Новости, 22.07.2025
Россия продолжает расширять географию экспорта зерна, заявила Лут
Россия продолжает расширять географию экспорта зерна, были возобновлены поставки в семь стран, которые ранее приостанавливали закупки российских зерновых... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T09:21:00+03:00
2025-07-22T09:21:00+03:00
экономика
россия
оксана лут
михаил мишустин
экспорт
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ЧИТА, 22 июл - РИА Новости. Россия продолжает расширять географию экспорта зерна, были возобновлены поставки в семь стран, которые ранее приостанавливали закупки российских зерновых культур, заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут. Премьер-министр Михаил Мишустин во вторник провел совещание по вопросам развития экспорта зерна. "Мы продолжаем расширять географию нашего экспорта. В прошлом году 11 новых стран у нас появилось в портфеле по экспорту и мы возобновили поставки в семь стран, которые приостанавливали закупку нашего зерна", - сказала Лут на совещании. Министр отметила, что Россия поставляет зерновые в 108 стран мира, из них 70 стран импортируют российскую пшеницу.
https://ria.ru/20250722/mishustin-2030540897.html
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экономика, россия, оксана лут, михаил мишустин, экспорт
Экономика, Россия, Оксана Лут, Михаил Мишустин, Экспорт
Россия продолжает расширять географию экспорта зерна, заявила Лут

Лут: Россия возобновила поставки зерна в семь стран, приостанавливавших закупки

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкЗерно
Зерно - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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ЧИТА, 22 июл - РИА Новости. Россия продолжает расширять географию экспорта зерна, были возобновлены поставки в семь стран, которые ранее приостанавливали закупки российских зерновых культур, заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.
Премьер-министр Михаил Мишустин во вторник провел совещание по вопросам развития экспорта зерна.
"Мы продолжаем расширять географию нашего экспорта. В прошлом году 11 новых стран у нас появилось в портфеле по экспорту и мы возобновили поставки в семь стран, которые приостанавливали закупку нашего зерна", - сказала Лут на совещании.
Министр отметила, что Россия поставляет зерновые в 108 стран мира, из них 70 стран импортируют российскую пшеницу.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание О развитии экспорта зерна в Чите. 22 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
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ЭкономикаРоссияОксана ЛутМихаил МишустинЭкспорт
 
 
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