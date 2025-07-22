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Рогов назвал заявление Зеленского о переговорах с Россией имитацией - РИА Новости, 22.07.2025
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10:16 22.07.2025 (обновлено: 10:19 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/zelenskiy-2030555163.html
Рогов назвал заявление Зеленского о переговорах с Россией имитацией
Рогов назвал заявление Зеленского о переговорах с Россией имитацией - РИА Новости, 22.07.2025
Рогов назвал заявление Зеленского о переговорах с Россией имитацией
Владимир Зеленский имитирует желание провести новый раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта, чтобы понравиться президенту США Дональду Трампу, РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T10:16:00+03:00
2025-07-22T10:19:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский имитирует желание провести новый раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта, чтобы понравиться президенту США Дональду Трампу, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Зеленский заявил, что украинская делегация планирует провести следующую встречу с российской стороной 23 июля в Турции. Источник в российской переговорной группе сообщил РИА Новости, что "подтверждает" информацию о предложении по переговорам. "У Зеленского не очень простые отношения с Трампом, но он знает, что американскому президенту нравится, когда идут переговоры. Поэтому, чтобы понравиться Трампу и задобрить его, киевский режим после долгого совещания решил имитировать переговоры дальше и всячески показывать, что они якобы готовы к диалогу и поиску решения проблемы", - сказал Рогов. При этом, по его мнению, киевский режим во главе с Зеленским не заинтересован в реальном поиске мира и прекращении военного конфликта на Украине. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то, что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению.
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в мире, россия, турция, украина, владимир зеленский, дональд трамп, владимир рогов
В мире, Россия, Турция, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Рогов
Рогов назвал заявление Зеленского о переговорах с Россией имитацией

Рогов: Зеленский имитирует переговоры с Россией, чтобы понравиться Трампу

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский имитирует желание провести новый раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта, чтобы понравиться президенту США Дональду Трампу, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Зеленский заявил, что украинская делегация планирует провести следующую встречу с российской стороной 23 июля в Турции. Источник в российской переговорной группе сообщил РИА Новости, что "подтверждает" информацию о предложении по переговорам.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
В Британии раскрыли, почему Зеленский решился на переговоры с Россией
Вчера, 06:55
"У Зеленского не очень простые отношения с Трампом, но он знает, что американскому президенту нравится, когда идут переговоры. Поэтому, чтобы понравиться Трампу и задобрить его, киевский режим после долгого совещания решил имитировать переговоры дальше и всячески показывать, что они якобы готовы к диалогу и поиску решения проблемы", - сказал Рогов.
При этом, по его мнению, киевский режим во главе с Зеленским не заинтересован в реальном поиске мира и прекращении военного конфликта на Украине.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то, что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
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Вчера, 10:13
 
В миреРоссияТурцияУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир Рогов
 
 
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