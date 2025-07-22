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Зеленский неожиданно набросился на ЕС - РИА Новости, 22.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:18 22.07.2025 (обновлено: 14:54 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/zelenskiy-2030539582.html
Зеленский неожиданно набросился на ЕС
Зеленский неожиданно набросился на ЕС - РИА Новости, 22.07.2025
Зеленский неожиданно набросился на ЕС
Владимир Зеленский пожаловался, что ЕС не передал Киеву обещанную помощь. Его слова приводит издание "Страна.ua". РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T08:18:00+03:00
2025-07-22T14:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
евросоюз
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский пожаловался, что ЕС не передал Киеву обещанную помощь. Его слова приводит издание "Страна.ua". "ЕС открыл возможность получить 150 миллиардов. Страны Союза могут взять эти деньги под обязательства и затем передать Украине. Уже десять стран готовы взять эти деньги, но мы не видим результата, что они их взяли и передали нам", — сказал он.Зеленский добавил, что из-за этого есть вопросы к НАТО и ЕС. На прошлой неделе еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил агентству Bloomberg, что Евросоюз не сможет финансировать закупки американского оружия для Украины напрямую из своего бюджета, поэтому Еврокомиссия может вынудить страны сообщества использовать общеевропейский кредитный фонд в 150 миллиардов евро для совместных военных закупок, чтобы высвободить собственные деньги на оплату оружия для Киева.
https://ria.ru/20250722/ukraina-2030542624.html
https://ria.ru/20250722/merts-2030586177.html
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в мире, владимир зеленский, украина, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Евросоюз
Зеленский неожиданно набросился на ЕС

Зеленский пожаловался, что ЕС не передал Киеву обещанную помощь

© Getty Images / Antonio MasielloВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© Getty Images / Antonio Masiello
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский пожаловался, что ЕС не передал Киеву обещанную помощь. Его слова приводит издание "Страна.ua".
"ЕС открыл возможность получить 150 миллиардов. Страны Союза могут взять эти деньги под обязательства и затем передать Украине. Уже десять стран готовы взять эти деньги, но мы не видим результата, что они их взяли и передали нам", — сказал он.
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Зеленский добавил, что из-за этого есть вопросы к НАТО и ЕС.

На прошлой неделе еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил агентству Bloomberg, что Евросоюз не сможет финансировать закупки американского оружия для Украины напрямую из своего бюджета, поэтому Еврокомиссия может вынудить страны сообщества использовать общеевропейский кредитный фонд в 150 миллиардов евро для совместных военных закупок, чтобы высвободить собственные деньги на оплату оружия для Киева.
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