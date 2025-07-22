https://ria.ru/20250722/zelenskiy-2030539582.html

Зеленский неожиданно набросился на ЕС

Зеленский неожиданно набросился на ЕС - РИА Новости, 22.07.2025

Зеленский неожиданно набросился на ЕС

Владимир Зеленский пожаловался, что ЕС не передал Киеву обещанную помощь. Его слова приводит издание "Страна.ua". РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T08:18:00+03:00

2025-07-22T08:18:00+03:00

2025-07-22T14:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский пожаловался, что ЕС не передал Киеву обещанную помощь. Его слова приводит издание "Страна.ua". "ЕС открыл возможность получить 150 миллиардов. Страны Союза могут взять эти деньги под обязательства и затем передать Украине. Уже десять стран готовы взять эти деньги, но мы не видим результата, что они их взяли и передали нам", — сказал он.Зеленский добавил, что из-за этого есть вопросы к НАТО и ЕС. На прошлой неделе еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил агентству Bloomberg, что Евросоюз не сможет финансировать закупки американского оружия для Украины напрямую из своего бюджета, поэтому Еврокомиссия может вынудить страны сообщества использовать общеевропейский кредитный фонд в 150 миллиардов евро для совместных военных закупок, чтобы высвободить собственные деньги на оплату оружия для Киева.

https://ria.ru/20250722/ukraina-2030542624.html

https://ria.ru/20250722/merts-2030586177.html

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в мире, владимир зеленский, украина, евросоюз