Зеленский неожиданно набросился на ЕС
Зеленский пожаловался, что ЕС не передал Киеву обещанную помощь
© Getty Images / Antonio MasielloВладимир Зеленский
© Getty Images / Antonio Masiello
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский пожаловался, что ЕС не передал Киеву обещанную помощь. Его слова приводит издание "Страна.ua".
"ЕС открыл возможность получить 150 миллиардов. Страны Союза могут взять эти деньги под обязательства и затем передать Украине. Уже десять стран готовы взять эти деньги, но мы не видим результата, что они их взяли и передали нам", — сказал он.
Зеленский добавил, что из-за этого есть вопросы к НАТО и ЕС.
На прошлой неделе еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил агентству Bloomberg, что Евросоюз не сможет финансировать закупки американского оружия для Украины напрямую из своего бюджета, поэтому Еврокомиссия может вынудить страны сообщества использовать общеевропейский кредитный фонд в 150 миллиардов евро для совместных военных закупок, чтобы высвободить собственные деньги на оплату оружия для Киева.
На прошлой неделе еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил агентству Bloomberg, что Евросоюз не сможет финансировать закупки американского оружия для Украины напрямую из своего бюджета, поэтому Еврокомиссия может вынудить страны сообщества использовать общеевропейский кредитный фонд в 150 миллиардов евро для совместных военных закупок, чтобы высвободить собственные деньги на оплату оружия для Киева.