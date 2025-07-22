https://ria.ru/20250722/zelenskiy-2030518201.html

СМИ сообщили о недоумении в Европе из-за дерзкого шага Зеленского

СМИ сообщили о недоумении в Европе из-за дерзкого шага Зеленского - РИА Новости, 22.07.2025

СМИ сообщили о недоумении в Европе из-за дерзкого шага Зеленского

Запад активно следит за скандалом, связанным с рейдами в Независимом антикоррупционном бюро Украины, пишет Bloomberg. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T01:25:00+03:00

2025-07-22T01:25:00+03:00

2025-07-22T01:25:00+03:00

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владимир зеленский

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

служба безопасности украины

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Запад активно следит за скандалом, связанным с рейдами в Независимом антикоррупционном бюро Украины, пишет Bloomberg."Масштабные рейды в Независимом антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) вызвали обеспокоенность у союзников Киева", — указано в статье.Кроме того, в материале отмечается, что НАБУ была основана на деньги западных союзников Украины еще десять лет назад, но постоянно сталкивалась с противодействием со стороны киевского режима в расследовании коррупционных скандалов. Согласно данным агентства, представители посольств нескольких европейских стран пристально следят за ситуацией."Волна задержаний вызывает вопросы среди западных союзников Украины по поводу приверженности киевского режима борьбе с коррупцией в тот самый момент, когда Зеленский пытается убедить Запад продолжить поддержку страны в конфликте с Россией", — заключило издание.Портал "Страна.ua" ранее сообщал, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. По данным сайта, обыски идут в разных регионах Украины. Утверждается, что нескольких детективов организации подозревают в госизмене и коррупции. НАБУ позднее подтвердило обыски и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позднее СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений бюро Руслана Магамедрасулова. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что обыски стали ответом режима Владимира Зеленского на дело против экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова по обвинению в коррупции.* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250722/ukraina-2030514681.html

https://ria.ru/20250722/ukraina-2030518039.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), служба безопасности украины