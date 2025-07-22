https://ria.ru/20250722/zelenskij-2030518540.html

В Раде заявили, что Зеленский относится к украинцам как к рабам

В Раде заявили, что Зеленский относится к украинцам как к рабам - РИА Новости, 22.07.2025

В Раде заявили, что Зеленский относится к украинцам как к рабам

Депутат Верховной Рады Украины Анна Скороход, комментируя слова Владимира Зеленского о демобилизации украинцев, заявила, что он относится к украинцам как к... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T01:29:00+03:00

2025-07-22T01:29:00+03:00

2025-07-22T01:29:00+03:00

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Депутат Верховной Рады Украины Анна Скороход, комментируя слова Владимира Зеленского о демобилизации украинцев, заявила, что он относится к украинцам как к рабам. Украинское издание "Страна.ua" ранее сообщало, что между Зеленским и депутатом Верховной рады Алексеем Гончаренко* на заседании парламента произошла перепалка из-за вопроса о демобилизации. "Зеленский считает людей рабами. Вот Зеленский четко дал понять, что из ВСУ ты можешь вернуться только вперед ногами или тяжелые 300-е (раненые - ред.) По-другому ты оттуда не вернешься... Мы четко услышали, что одни должны воевать,... а другие нет. Другие - забронированные, другие - родственники, другие - близкие друзья, знакомые", - заявила депутат в интервью на YouTube-канале украинской журналистки Ланы Шевчук. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250721/zelenskiy-2030482662.html

https://ria.ru/20241122/raby-1985114961.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, владимир зеленский, анна скороход, алексей гончаренко, верховная рада украины, вооруженные силы украины