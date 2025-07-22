https://ria.ru/20250722/zavarin-2030567801.html

Заварин: объекты бизнеса должны соответствовать облику Вологды

Заварин: объекты бизнеса должны соответствовать облику Вологды - РИА Новости, 22.07.2025

Заварин: объекты бизнеса должны соответствовать облику Вологды

Объекты бизнеса должны гармонично вписаться в облик Вологды и соответствовать уровню ее благоустройства, написал и. о. председателя Заксобрания Вологодской... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T11:09:00+03:00

2025-07-22T11:09:00+03:00

2025-07-22T11:09:00+03:00

вологодская область

вологда

вологодская область

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Объекты бизнеса должны гармонично вписаться в облик Вологды и соответствовать уровню ее благоустройства, написал и. о. председателя Заксобрания Вологодской области Роман Заварин в соцсети "ВКонтакте" по итогам встречи с представителями бизнес-сообщества, посвященной участию предпринимателей в подготовке к юбилею города. "Сейчас практически вся Вологда в строительных лесах, обновляются главные общественные пространства и улицы, приводятся в порядок наши жемчужины – Кремлевская площадь и площадь Революции. Такая большая стройка значительно преобразит наш город, однако обновлений требуют также входные группы заведений общепита, гостиничных комплексов, торговых объектов. Сейчас многие точки выглядят непрезентабельно и откровенно портят внешний вид улиц", - пояснил он. Заварин напомнил, что по поручению губернатора Георгия Филимонова, бизнесмены обязаны выполнить не только ремонт входных групп их заведений, но также привести в порядок прилегающую территорию. Кроме этого, разрабатывается дизайн-код Вологды, вывески объектов должны ему соответствовать. "Держать на контроле работу предпринимателей в этом направлении будут недавно созданные городские управы. Уже до конца недели будет подготовлен перечень объектов, где необходимо выполнить благоустройство. В случае если собственники проигнорируют требования, их ждет административная ответственность", - подчеркнул Заварин.

https://ria.ru/20250717/zavarin-2029660778.html

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вологда, вологодская область