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Мединский не обсуждал тему переговоров России и Украины в ГД - РИА Новости, 22.07.2025
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14:02 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/zasedanie-2030611695.html
Мединский не обсуждал тему переговоров России и Украины в ГД
Мединский не обсуждал тему переговоров России и Украины в ГД - РИА Новости, 22.07.2025
Мединский не обсуждал тему переговоров России и Украины в ГД
В закрытой части пленарного заседания Госдумы во вторник с помощником президента РФ, главой российской делегации на переговорах с Украиной Владимиром Мединским... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T14:02:00+03:00
2025-07-22T14:02:00+03:00
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украина
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станислав говорухин
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. В закрытой части пленарного заседания Госдумы во вторник с помощником президента РФ, главой российской делегации на переговорах с Украиной Владимиром Мединским не обсуждалась тема российско-украинских переговоров, он был награжден ведомственной наградой, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Игорь Антропенко. "В ходе закрытой части пленарного заседания тему стамбульских переговоров России и Украины не обсуждали. Мединский был награждён медалью Станислава Говорухина", - сказал он. Мединский во вторник прибыл на пленарное заседание Госдумы. Он зашел в зал заседаний вместе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. При этом, когда Мединский покидал зал пленарных заседаний, он не ответил на вопрос журналистов о дате третьего раунда переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле. Новый раунд переговоров России и Украины пройдет 24-25 июля, сообщил ранее РИА Новости источник в Москве. Вероятный третий раунд переговоров РФ и Украины планируется провести во дворце Чираган в Стамбуле, сказал РИА Новости один из организаторов переговоров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник выразил надежду, что новый раунд переговоров с Украиной состоится на этой неделе, Кремль сообщит о сроках, как только будет готов.
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россия, украина, стамбул, владимир мединский, игорь антропенко (депутат), станислав говорухин, госдума рф
Россия, Украина, Стамбул, Владимир Мединский, Игорь Антропенко (депутат), Станислав Говорухин, Госдума РФ
Мединский не обсуждал тему переговоров России и Украины в ГД

Антропенко: в закрытой части заседания ГД не обсуждались переговоры РФ и Украины

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. В закрытой части пленарного заседания Госдумы во вторник с помощником президента РФ, главой российской делегации на переговорах с Украиной Владимиром Мединским не обсуждалась тема российско-украинских переговоров, он был награжден ведомственной наградой, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Игорь Антропенко.
"В ходе закрытой части пленарного заседания тему стамбульских переговоров России и Украины не обсуждали. Мединский был награждён медалью Станислава Говорухина", - сказал он.
Мединский во вторник прибыл на пленарное заседание Госдумы. Он зашел в зал заседаний вместе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. При этом, когда Мединский покидал зал пленарных заседаний, он не ответил на вопрос журналистов о дате третьего раунда переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле.
Новый раунд переговоров России и Украины пройдет 24-25 июля, сообщил ранее РИА Новости источник в Москве. Вероятный третий раунд переговоров РФ и Украины планируется провести во дворце Чираган в Стамбуле, сказал РИА Новости один из организаторов переговоров.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник выразил надежду, что новый раунд переговоров с Украиной состоится на этой неделе, Кремль сообщит о сроках, как только будет готов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Песков: на Украине еще действует запрет на переговоры с Россией
Вчера, 12:55
 
РоссияУкраинаСтамбулВладимир МединскийИгорь Антропенко (депутат)Станислав ГоворухинГосдума РФ
 
 
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