Рейтинг@Mail.ru
США выйдут из ЮНЕСКО с 2027 года - РИА Новости, 22.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:06 22.07.2025 (обновлено: 15:21 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/yunesko-2030631601.html
США выйдут из ЮНЕСКО с 2027 года
США выйдут из ЮНЕСКО с 2027 года - РИА Новости, 22.07.2025
США выйдут из ЮНЕСКО с 2027 года
США выйдут из ЮНЕСКО с 2027 года, сообщил госдеп. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T15:06:00+03:00
2025-07-22T15:21:00+03:00
сша
государственный департамент сша
юнеско
в мире
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029912764_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e8a484bf7db7e0f954c004034056b668.jpg
ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. США выйдут из ЮНЕСКО с 2027 года, сообщил госдеп."Выход из ЮНЕСКО состоится 31 декабря 2026 года", - говорится в распространенном сообщении пресс-службы госдепа.Штаты уже уведомили об этом руководство организации. Как отмечает госдеп, членство в ЮНЕСКО "не отвечает национальным интересам" США."ЮНЕСКО работает над решением социальных и культурных проблем, вызывающих разногласия в обществе, и уделяет чрезмерное внимание Целям устойчивого развития ООН – глобалистской идеологической повестке международного развития, которая противоречит нашей внешней политике "Америка прежде всего". Решение ЮНЕСКО принять "Государство Палестина" в качестве государства-члена вызывает серьёзные вопросы, противоречит политике США и способствовало распространению антиизраильской риторики внутри организации", - заявили в госдепе.
https://ria.ru/20250722/ssha-2030625576.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029912764_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_dffd88998add89c5adc7c89279280f1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, государственный департамент сша, юнеско, в мире, оон
США, Государственный департамент США, ЮНЕСКО, В мире, ООН
США выйдут из ЮНЕСКО с 2027 года

Госдеп: США выйдут из ЮНЕСКО с 2027 года

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги США на фоне Капитолия
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США на фоне Капитолия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. США выйдут из ЮНЕСКО с 2027 года, сообщил госдеп.
"Выход из ЮНЕСКО состоится 31 декабря 2026 года", - говорится в распространенном сообщении пресс-службы госдепа.
Штаты уже уведомили об этом руководство организации. Как отмечает госдеп, членство в ЮНЕСКО "не отвечает национальным интересам" США.
"ЮНЕСКО работает над решением социальных и культурных проблем, вызывающих разногласия в обществе, и уделяет чрезмерное внимание Целям устойчивого развития ООН – глобалистской идеологической повестке международного развития, которая противоречит нашей внешней политике "Америка прежде всего". Решение ЮНЕСКО принять "Государство Палестина" в качестве государства-члена вызывает серьёзные вопросы, противоречит политике США и способствовало распространению антиизраильской риторики внутри организации", - заявили в госдепе.
Логотип ЮНЕСКО - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Эксперт предположил, с чем связан выход США из ЮНЕСКО
Вчера, 14:48
 
СШАГосударственный департамент СШАЮНЕСКОВ миреООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала