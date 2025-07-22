https://ria.ru/20250722/yunesko-2030631601.html
США выйдут из ЮНЕСКО с 2027 года
США выйдут из ЮНЕСКО с 2027 года - РИА Новости, 22.07.2025
США выйдут из ЮНЕСКО с 2027 года
США выйдут из ЮНЕСКО с 2027 года, сообщил госдеп. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T15:06:00+03:00
2025-07-22T15:06:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. США выйдут из ЮНЕСКО с 2027 года, сообщил госдеп."Выход из ЮНЕСКО состоится 31 декабря 2026 года", - говорится в распространенном сообщении пресс-службы госдепа.Штаты уже уведомили об этом руководство организации. Как отмечает госдеп, членство в ЮНЕСКО "не отвечает национальным интересам" США."ЮНЕСКО работает над решением социальных и культурных проблем, вызывающих разногласия в обществе, и уделяет чрезмерное внимание Целям устойчивого развития ООН – глобалистской идеологической повестке международного развития, которая противоречит нашей внешней политике "Америка прежде всего". Решение ЮНЕСКО принять "Государство Палестина" в качестве государства-члена вызывает серьёзные вопросы, противоречит политике США и способствовало распространению антиизраильской риторики внутри организации", - заявили в госдепе.
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сша, государственный департамент сша, юнеско, в мире, оон
США, Государственный департамент США, ЮНЕСКО, В мире, ООН
США выйдут из ЮНЕСКО с 2027 года
Госдеп: США выйдут из ЮНЕСКО с 2027 года