Губернатор Югры стал наставником участника СВО в программе "Время героев"
Руслан Кухарук стал наставником участника СВО Русина в программе Время героев
Руслан Кухарук. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июл – РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук написал в своем Telegram-канале, что стал наставником участника специальной военной операции, подполковника Павла Русина в президентской программе "Время героев".
"Стал наставником участника второго потока федеральной кадровой программы "Время героев". Павел Андреевич Русин – подполковник, ветеран специальной военной операции. За выполнение боевых задач удостоен ордена Мужества и медали "За отвагу", – сообщил Кухарук.
Как отметил глава региона, он уже обсудил с Русиным ожидания от стажировки в Югре, которая продлится 11 недель, прошли первые рабочие встречи с руководителями профильных региональных ведомств.
"Несмотря на то, что мы с Павлом Андреевичем родом из разных регионов, оба провели значимую часть жизни в Тюменской области, где получили высшее образование и начали свой профессиональный путь", – рассказал губернатор.
Президент России Владимир Путин ранее при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества. Цель программы – подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также крупных компаниях.