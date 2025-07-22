https://ria.ru/20250722/yugra-2030533123.html

Губернатор Югры стал наставником участника СВО в программе "Время героев"

Губернатор Югры стал наставником участника СВО в программе "Время героев" - РИА Новости, 22.07.2025

Губернатор Югры стал наставником участника СВО в программе "Время героев"

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук написал в своем Telegram-канале, что стал наставником участника специальной военной операции,... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T06:46:00+03:00

2025-07-22T06:46:00+03:00

2025-07-22T06:46:00+03:00

ханты-мансийский автономный округ

тюменская область

россия

руслан кухарук

владимир путин

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июл – РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук написал в своем Telegram-канале, что стал наставником участника специальной военной операции, подполковника Павла Русина в президентской программе "Время героев". "Стал наставником участника второго потока федеральной кадровой программы "Время героев". Павел Андреевич Русин – подполковник, ветеран специальной военной операции. За выполнение боевых задач удостоен ордена Мужества и медали "За отвагу", – сообщил Кухарук. Как отметил глава региона, он уже обсудил с Русиным ожидания от стажировки в Югре, которая продлится 11 недель, прошли первые рабочие встречи с руководителями профильных региональных ведомств. "Несмотря на то, что мы с Павлом Андреевичем родом из разных регионов, оба провели значимую часть жизни в Тюменской области, где получили высшее образование и начали свой профессиональный путь", – рассказал губернатор. Президент России Владимир Путин ранее при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества. Цель программы – подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также крупных компаниях.

https://ria.ru/20250721/malkov-2030389215.html

https://ria.ru/20250721/nastavnik-2030362905.html

ханты-мансийский автономный округ

тюменская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ханты-мансийский автономный округ, тюменская область, россия, руслан кухарук, владимир путин, общество