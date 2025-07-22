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Губернатор Югры стал наставником участника СВО в программе "Время героев" - РИА Новости, 22.07.2025
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06:46 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/yugra-2030533123.html
Губернатор Югры стал наставником участника СВО в программе "Время героев"
Губернатор Югры стал наставником участника СВО в программе "Время героев" - РИА Новости, 22.07.2025
Губернатор Югры стал наставником участника СВО в программе "Время героев"
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук написал в своем Telegram-канале, что стал наставником участника специальной военной операции,... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T06:46:00+03:00
2025-07-22T06:46:00+03:00
ханты-мансийский автономный округ
тюменская область
россия
руслан кухарук
владимир путин
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июл – РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук написал в своем Telegram-канале, что стал наставником участника специальной военной операции, подполковника Павла Русина в президентской программе "Время героев". "Стал наставником участника второго потока федеральной кадровой программы "Время героев". Павел Андреевич Русин – подполковник, ветеран специальной военной операции. За выполнение боевых задач удостоен ордена Мужества и медали "За отвагу", – сообщил Кухарук. Как отметил глава региона, он уже обсудил с Русиным ожидания от стажировки в Югре, которая продлится 11 недель, прошли первые рабочие встречи с руководителями профильных региональных ведомств. "Несмотря на то, что мы с Павлом Андреевичем родом из разных регионов, оба провели значимую часть жизни в Тюменской области, где получили высшее образование и начали свой профессиональный путь", – рассказал губернатор. Президент России Владимир Путин ранее при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества. Цель программы – подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также крупных компаниях.
https://ria.ru/20250721/malkov-2030389215.html
https://ria.ru/20250721/nastavnik-2030362905.html
ханты-мансийский автономный округ
тюменская область
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ханты-мансийский автономный округ, тюменская область, россия, руслан кухарук, владимир путин, общество
Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская область, Россия, Руслан Кухарук, Владимир Путин, Общество
Губернатор Югры стал наставником участника СВО в программе "Время героев"

Руслан Кухарук стал наставником участника СВО Русина в программе Время героев

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРуслан Кухарук
Руслан Кухарук - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Руслан Кухарук. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июл – РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук написал в своем Telegram-канале, что стал наставником участника специальной военной операции, подполковника Павла Русина в президентской программе "Время героев".
"Стал наставником участника второго потока федеральной кадровой программы "Время героев". Павел Андреевич Русин – подполковник, ветеран специальной военной операции. За выполнение боевых задач удостоен ордена Мужества и медали "За отвагу", – сообщил Кухарук.
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Губернатор Малков стал наставником для участника программы "Время героев"
21 июля, 12:36
Как отметил глава региона, он уже обсудил с Русиным ожидания от стажировки в Югре, которая продлится 11 недель, прошли первые рабочие встречи с руководителями профильных региональных ведомств.
"Несмотря на то, что мы с Павлом Андреевичем родом из разных регионов, оба провели значимую часть жизни в Тюменской области, где получили высшее образование и начали свой профессиональный путь", – рассказал губернатор.
Президент России Владимир Путин ранее при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества. Цель программы – подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также крупных компаниях.
Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
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Ханты-Мансийский автономный округТюменская областьРоссияРуслан КухарукВладимир ПутинОбщество
 
 
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