https://ria.ru/20250722/yug-2030699324.html
Обрушившийся мост через реку Юг открыли для прохода на Вологодчине
Обрушившийся мост через реку Юг открыли для прохода на Вологодчине - РИА Новости, 22.07.2025
Обрушившийся мост через реку Юг открыли для прохода на Вологодчине
Пешеходное движение по рухнувшему ранее мосту через реку Юг открыли в Никольском округе Вологодской области, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T18:28:00+03:00
2025-07-22T18:28:00+03:00
2025-07-22T18:28:00+03:00
вологодская область
вологодская область
георгий филимонов
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Пешеходное движение по рухнувшему ранее мосту через реку Юг открыли в Никольском округе Вологодской области, сообщает пресс-служба губернатора региона. О поручении, выполненном в муниципалитете при участии министерства транспорта и дорожного хозяйства Вологодской области, сообщил глава региона Георгий Филимонов. "Пешеходный мост в Никольском округе смонтирован заново. С сегодняшнего дня жители могут вновь им пользоваться. Напомню, речь идет о подвесном мосте через реку Юг протяженностью 64 метра, который соединяет территорию поселка Дуниловский с деревней Дунилово. Он был построен в 1979 году, несколько раз ремонтировался. Конструкция обрушилась 12 июля. Поручил восстановить объект в сжатые сроки, ситуацию держал на личном контроле", – приводит пресс-служба слова Филимонова. На обрушившемся мосту выполнили ряд работ: демонтировали старые конструкции, заменили опоры, установили деревянные балки на подвесах из бруса и перила, натянули новые тросы, в том числе дополнительный страховочный, смонтировали настил на подвесной конструкции и подходах. К тому же, конструкцию укрепили, и теперь она будет меньше раскачиваться при эксплуатации, отметили в пресс-службе. "Сегодня объект прошел приемку, ограждения убраны. В соответствии с правилами эксплуатации, передвигаться по переправе одновременно можно группами до 10 человек. В населенных пунктах, которые соединяет подвесная конструкция, постоянно проживают порядка 520 человек. Летом количество жителей увеличивается многократно. Ежедневный трафик высокий, по мосту жители ходят в поселковые магазины, медпункт, пекарню, церковь. Он сокращает путь в поселок примерно на три километра, между населенными пунктами также есть дорога", – добавил Филимонов. Губернатор Вологодской области также поручал провести проверку всех аналогичных пешеходных объектов на территории всего региона. Он отметил, что подобные конструкции в муниципальных образованиях проверены, замечания устраняются.
https://ria.ru/20250722/filimonov-2030568166.html
https://ria.ru/20250718/vologodchina-2029918168.html
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вологодская область, георгий филимонов
Вологодская область, Вологодская область, Георгий Филимонов
Обрушившийся мост через реку Юг открыли для прохода на Вологодчине
Рухнувший мост через реку Юг открыли для прохода в Никольском округе Вологодчины
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Пешеходное движение по рухнувшему ранее мосту через реку Юг открыли в Никольском округе Вологодской области, сообщает пресс-служба губернатора региона.
О поручении, выполненном в муниципалитете при участии министерства транспорта и дорожного хозяйства Вологодской области, сообщил глава региона Георгий Филимонов.
"Пешеходный мост в Никольском округе смонтирован заново. С сегодняшнего дня жители могут вновь им пользоваться. Напомню, речь идет о подвесном мосте через реку Юг протяженностью 64 метра, который соединяет территорию поселка Дуниловский с деревней Дунилово. Он был построен в 1979 году, несколько раз ремонтировался. Конструкция обрушилась 12 июля. Поручил восстановить объект в сжатые сроки, ситуацию держал на личном контроле", – приводит пресс-служба слова Филимонова.
На обрушившемся мосту выполнили ряд работ: демонтировали старые конструкции, заменили опоры, установили деревянные балки на подвесах из бруса и перила, натянули новые тросы, в том числе дополнительный страховочный, смонтировали настил на подвесной конструкции и подходах.
К тому же, конструкцию укрепили, и теперь она будет меньше раскачиваться при эксплуатации, отметили в пресс-службе.
"Сегодня объект прошел приемку, ограждения убраны. В соответствии с правилами эксплуатации, передвигаться по переправе одновременно можно группами до 10 человек. В населенных пунктах, которые соединяет подвесная конструкция, постоянно проживают порядка 520 человек. Летом количество жителей увеличивается многократно. Ежедневный трафик высокий, по мосту жители ходят в поселковые магазины, медпункт, пекарню, церковь. Он сокращает путь в поселок примерно на три километра, между населенными пунктами также есть дорога", – добавил Филимонов.
Губернатор Вологодской области также поручал провести проверку всех аналогичных пешеходных объектов на территории всего региона. Он отметил, что подобные конструкции в муниципальных образованиях проверены, замечания устраняются.