https://ria.ru/20250722/vzyatka-2030606335.html

Экс-замглавы челябинского района осудили на 7,5 года колонии за взятку

Экс-замглавы челябинского района осудили на 7,5 года колонии за взятку - РИА Новости, 22.07.2025

Экс-замглавы челябинского района осудили на 7,5 года колонии за взятку

Суд назначил наказание в виде 7,5 лет колонии строгого режима бывшему заместителю главы Ашинского района Челябинской области, признанному виновным в получении... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T13:40:00+03:00

2025-07-22T13:40:00+03:00

2025-07-22T13:40:00+03:00

ашинский район

челябинская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 22 июл – РИА Новости. Суд назначил наказание в виде 7,5 лет колонии строгого режима бывшему заместителю главы Ашинского района Челябинской области, признанному виновным в получении взятки в размере 800 тысяч рублей за содействие в приеме построенной системы водоочистки, сообщил пресс-центр прокуратуры региона. По данным регионального СУСК, с октября по декабрь 2018 года мужчина получил через посредника взятку в размере 800 тысяч рублей от замдиректора коммерческой организации за незаконное содействие юридическому лицу в приеме и оплате работ по строительству объектов водоочистки и обеззараживания воды в Кропачевском городском поселении. В ходе предварительного и судебного следствия мужчина вину не признал. "Сегодня Ашинский городской суд огласил приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы района… Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде семи лет шести месяцев лишения свободы с лишением права занимать определенные должности в органах местного самоуправления сроком на два года, со штрафом, равным размеру трехкратной суммы взятки - 2,4 миллиона рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Бывшего замглавы района взяли под стражу в зале суда. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки), отмечается в сообщении. В правоохранительных органах региона пояснили РИА Новости, что речь идет о Викторе Чистякове.

https://ria.ru/20250718/sud-2029996070.html

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ашинский район, челябинская область, россия, общество