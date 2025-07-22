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Учителя на Кубани получат выплаты за подготовку стобалльников по ЕГЭ

Учителя на Кубани получат выплаты за подготовку стобалльников по ЕГЭ - РИА Новости, 22.07.2025

Учителя на Кубани получат выплаты за подготовку стобалльников по ЕГЭ

Около 220 педагогов в этом году получат в Краснодарском крае по 100 тысяч рублей за подготовку стобалльников по ЕГЭ, рассказал глава региона Вениамин... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T11:05:00+03:00

2025-07-22T11:05:00+03:00

2025-07-22T11:05:00+03:00

краснодарский край

вениамин кондратьев

краснодарский край

краснодар

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КРАСНОДАР, 22 июл — РИА Новости. Около 220 педагогов в этом году получат в Краснодарском крае по 100 тысяч рублей за подготовку стобалльников по ЕГЭ, рассказал глава региона Вениамин Кондратьев. "Мера поддержки доступна на Кубани с 2022 года. В текущем году поощрим около 220 педагогов, воспитанники которых получили максимальный балл по итогам единого государственного экзамена. Среди лауреатов премии большинство преподавателей по литературе и русскому языку, химии, физике и информатике из школ Краснодара, Сочи, Новороссийска и Анапы. Поддержка учителей – важное направление социальной политики региона. От педагогов зависит, каким будет новое поколение кубанцев, ведь именно в школе формируется личность. Большое внимание сегодня уделяем и профориентации учеников, необходимо рассмотреть способности каждого школьника и помочь ему реализовать их. Благодарен опытным педагогам, выступающим наставниками для молодых кадров", - сообщил Кондратьев журналистам, его слова приводит пресс-служба. Губернатор подчеркнул, что в крае доступен комплекс мер поддержки работников образования. Педагогам ежегодно предоставляют выплаты также и за подготовку победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. Помимо этого, работает программа "Земский учитель", по которой специалистам, устроившимся на работу в сельской местности, единовременно выплачивают миллион рублей. Учителя могут воспользоваться и краевой выплатой до 1,5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. "Также активно привлекаем новых учителей в школы, которые строим по всему Краснодарскому краю", - добавил Кондратьев. Прием документов на региональную выплату начался в понедельник. По информации пресс-службы, в 2025 году кубанские педагоги подготовили 256 стобалльников, из них шестеро получили максимальный результат сразу по двум сдаваемым предметам. Стобалльниками по русскому языку стали 57 человек, по профильной математике – пять человек.

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вениамин кондратьев, краснодарский край, краснодар