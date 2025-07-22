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Учителя на Кубани получат выплаты за подготовку стобалльников по ЕГЭ
Учителя на Кубани получат выплаты за подготовку стобалльников по ЕГЭ - РИА Новости, 22.07.2025
Учителя на Кубани получат выплаты за подготовку стобалльников по ЕГЭ
Около 220 педагогов в этом году получат в Краснодарском крае по 100 тысяч рублей за подготовку стобалльников по ЕГЭ, рассказал глава региона Вениамин... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T11:05:00+03:00
2025-07-22T11:05:00+03:00
2025-07-22T11:05:00+03:00
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 22 июл — РИА Новости. Около 220 педагогов в этом году получат в Краснодарском крае по 100 тысяч рублей за подготовку стобалльников по ЕГЭ, рассказал глава региона Вениамин Кондратьев. "Мера поддержки доступна на Кубани с 2022 года. В текущем году поощрим около 220 педагогов, воспитанники которых получили максимальный балл по итогам единого государственного экзамена. Среди лауреатов премии большинство преподавателей по литературе и русскому языку, химии, физике и информатике из школ Краснодара, Сочи, Новороссийска и Анапы. Поддержка учителей – важное направление социальной политики региона. От педагогов зависит, каким будет новое поколение кубанцев, ведь именно в школе формируется личность. Большое внимание сегодня уделяем и профориентации учеников, необходимо рассмотреть способности каждого школьника и помочь ему реализовать их. Благодарен опытным педагогам, выступающим наставниками для молодых кадров", - сообщил Кондратьев журналистам, его слова приводит пресс-служба. Губернатор подчеркнул, что в крае доступен комплекс мер поддержки работников образования. Педагогам ежегодно предоставляют выплаты также и за подготовку победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. Помимо этого, работает программа "Земский учитель", по которой специалистам, устроившимся на работу в сельской местности, единовременно выплачивают миллион рублей. Учителя могут воспользоваться и краевой выплатой до 1,5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. "Также активно привлекаем новых учителей в школы, которые строим по всему Краснодарскому краю", - добавил Кондратьев. Прием документов на региональную выплату начался в понедельник. По информации пресс-службы, в 2025 году кубанские педагоги подготовили 256 стобалльников, из них шестеро получили максимальный результат сразу по двум сдаваемым предметам. Стобалльниками по русскому языку стали 57 человек, по профильной математике – пять человек.
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вениамин кондратьев, краснодарский край, краснодар
Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Краснодарский край, Краснодар
Учителя на Кубани получат выплаты за подготовку стобалльников по ЕГЭ
По 100 тыс рублей дадут учителям на Кубани за подготовку стобалльников по ЕГЭ
КРАСНОДАР, 22 июл — РИА Новости. Около 220 педагогов в этом году получат в Краснодарском крае по 100 тысяч рублей за подготовку стобалльников по ЕГЭ, рассказал глава региона Вениамин Кондратьев.
"Мера поддержки доступна на Кубани с 2022 года. В текущем году поощрим около 220 педагогов, воспитанники которых получили максимальный балл по итогам единого государственного экзамена. Среди лауреатов премии большинство преподавателей по литературе и русскому языку, химии, физике и информатике из школ Краснодара, Сочи, Новороссийска и Анапы. Поддержка учителей – важное направление социальной политики региона. От педагогов зависит, каким будет новое поколение кубанцев, ведь именно в школе формируется личность. Большое внимание сегодня уделяем и профориентации учеников, необходимо рассмотреть способности каждого школьника и помочь ему реализовать их. Благодарен опытным педагогам, выступающим наставниками для молодых кадров", - сообщил Кондратьев журналистам, его слова приводит пресс-служба.
Губернатор подчеркнул, что в крае доступен комплекс мер поддержки работников образования. Педагогам ежегодно предоставляют выплаты также и за подготовку победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. Помимо этого, работает программа "Земский учитель", по которой специалистам, устроившимся на работу в сельской местности, единовременно выплачивают миллион рублей. Учителя могут воспользоваться и краевой выплатой до 1,5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий.
"Также активно привлекаем новых учителей в школы, которые строим по всему Краснодарскому краю", - добавил Кондратьев.
Прием документов на региональную выплату начался в понедельник.
По информации пресс-службы, в 2025 году кубанские педагоги подготовили 256 стобалльников, из них шестеро получили максимальный результат сразу по двум сдаваемым предметам. Стобалльниками по русскому языку стали 57 человек, по профильной математике – пять человек.