Рейтинг@Mail.ru
Учителя на Кубани получат выплаты за подготовку стобалльников по ЕГЭ - РИА Новости, 22.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Краснодарский край
 
11:05 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/vyplaty-2030567140.html
Учителя на Кубани получат выплаты за подготовку стобалльников по ЕГЭ
Учителя на Кубани получат выплаты за подготовку стобалльников по ЕГЭ - РИА Новости, 22.07.2025
Учителя на Кубани получат выплаты за подготовку стобалльников по ЕГЭ
Около 220 педагогов в этом году получат в Краснодарском крае по 100 тысяч рублей за подготовку стобалльников по ЕГЭ, рассказал глава региона Вениамин... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T11:05:00+03:00
2025-07-22T11:05:00+03:00
краснодарский край
вениамин кондратьев
краснодарский край
краснодар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018734128_0:82:3073:1811_1920x0_80_0_0_6d3aa35f0b4fcb588ad3607702cd7372.jpg
КРАСНОДАР, 22 июл — РИА Новости. Около 220 педагогов в этом году получат в Краснодарском крае по 100 тысяч рублей за подготовку стобалльников по ЕГЭ, рассказал глава региона Вениамин Кондратьев. "Мера поддержки доступна на Кубани с 2022 года. В текущем году поощрим около 220 педагогов, воспитанники которых получили максимальный балл по итогам единого государственного экзамена. Среди лауреатов премии большинство преподавателей по литературе и русскому языку, химии, физике и информатике из школ Краснодара, Сочи, Новороссийска и Анапы. Поддержка учителей – важное направление социальной политики региона. От педагогов зависит, каким будет новое поколение кубанцев, ведь именно в школе формируется личность. Большое внимание сегодня уделяем и профориентации учеников, необходимо рассмотреть способности каждого школьника и помочь ему реализовать их. Благодарен опытным педагогам, выступающим наставниками для молодых кадров", - сообщил Кондратьев журналистам, его слова приводит пресс-служба. Губернатор подчеркнул, что в крае доступен комплекс мер поддержки работников образования. Педагогам ежегодно предоставляют выплаты также и за подготовку победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. Помимо этого, работает программа "Земский учитель", по которой специалистам, устроившимся на работу в сельской местности, единовременно выплачивают миллион рублей. Учителя могут воспользоваться и краевой выплатой до 1,5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. "Также активно привлекаем новых учителей в школы, которые строим по всему Краснодарскому краю", - добавил Кондратьев. Прием документов на региональную выплату начался в понедельник. По информации пресс-службы, в 2025 году кубанские педагоги подготовили 256 стобалльников, из них шестеро получили максимальный результат сразу по двум сдаваемым предметам. Стобалльниками по русскому языку стали 57 человек, по профильной математике – пять человек.
https://ria.ru/20250717/kuban-2029723246.html
краснодарский край
краснодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018734128_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_06b58e849b44cdf5484aafd96f0bef65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вениамин кондратьев, краснодарский край, краснодар
Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Краснодарский край, Краснодар
Учителя на Кубани получат выплаты за подготовку стобалльников по ЕГЭ

По 100 тыс рублей дадут учителям на Кубани за подготовку стобалльников по ЕГЭ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСдача ЕГЭ
Сдача ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Сдача ЕГЭ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 22 июл — РИА Новости. Около 220 педагогов в этом году получат в Краснодарском крае по 100 тысяч рублей за подготовку стобалльников по ЕГЭ, рассказал глава региона Вениамин Кондратьев.
"Мера поддержки доступна на Кубани с 2022 года. В текущем году поощрим около 220 педагогов, воспитанники которых получили максимальный балл по итогам единого государственного экзамена. Среди лауреатов премии большинство преподавателей по литературе и русскому языку, химии, физике и информатике из школ Краснодара, Сочи, Новороссийска и Анапы. Поддержка учителей – важное направление социальной политики региона. От педагогов зависит, каким будет новое поколение кубанцев, ведь именно в школе формируется личность. Большое внимание сегодня уделяем и профориентации учеников, необходимо рассмотреть способности каждого школьника и помочь ему реализовать их. Благодарен опытным педагогам, выступающим наставниками для молодых кадров", - сообщил Кондратьев журналистам, его слова приводит пресс-служба.
Губернатор подчеркнул, что в крае доступен комплекс мер поддержки работников образования. Педагогам ежегодно предоставляют выплаты также и за подготовку победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. Помимо этого, работает программа "Земский учитель", по которой специалистам, устроившимся на работу в сельской местности, единовременно выплачивают миллион рублей. Учителя могут воспользоваться и краевой выплатой до 1,5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий.
"Также активно привлекаем новых учителей в школы, которые строим по всему Краснодарскому краю", - добавил Кондратьев.
Прием документов на региональную выплату начался в понедельник.
По информации пресс-службы, в 2025 году кубанские педагоги подготовили 256 стобалльников, из них шестеро получили максимальный результат сразу по двум сдаваемым предметам. Стобалльниками по русскому языку стали 57 человек, по профильной математике – пять человек.
Дети играют в футбол - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Программирование, спорт, патриотизм: как развивают допобразование на Кубани
17 июля, 16:06
 
Краснодарский крайВениамин КондратьевКраснодарский крайКраснодар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала