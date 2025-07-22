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При украинских атаках в ЛНР пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 22.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:13 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/vsu-2030599590.html
При украинских атаках в ЛНР пострадали три мирных жителя
При украинских атаках в ЛНР пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 22.07.2025
При украинских атаках в ЛНР пострадали три мирных жителя
Трое мирных жителей Лисичанска Луганской Народной Республики пострадали из-за атак украинских беспилотников, которые ударили по территории частного дома и... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T13:13:00+03:00
2025-07-22T13:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
лисичанск
вооруженные силы украины
происшествия
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ЛУГАНСК, 22 июл - РИА Новости. Трое мирных жителей Лисичанска Луганской Народной Республики пострадали из-за атак украинских беспилотников, которые ударили по территории частного дома и гражданскому автомобилю, сообщило правительство республики. "Трое мирных жителей Лисичанска пострадали в результате атак дронов ВСУ. Пожилая женщина получила минно-взрывную травму у себя во дворе. БПЛА сдетонировал на придомовой территории частного жилого дома", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства. Уточняется, что еще двое горожан госпитализированы в больницу после удара беспилотника по гражданскому автомобилю, передвигавшемуся по дороге в районе улицы Первомайская.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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лисичанск, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Лисичанск, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинских атаках в ЛНР пострадали три мирных жителя

Три мирных жителя Лисичанска в ЛНР пострадали из-за атак дронов ВСУ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЛУГАНСК, 22 июл - РИА Новости. Трое мирных жителей Лисичанска Луганской Народной Республики пострадали из-за атак украинских беспилотников, которые ударили по территории частного дома и гражданскому автомобилю, сообщило правительство республики.
"Трое мирных жителей Лисичанска пострадали в результате атак дронов ВСУ. Пожилая женщина получила минно-взрывную травму у себя во дворе. БПЛА сдетонировал на придомовой территории частного жилого дома", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства.
Уточняется, что еще двое горожан госпитализированы в больницу после удара беспилотника по гражданскому автомобилю, передвигавшемуся по дороге в районе улицы Первомайская.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЛисичанскВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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