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При украинских атаках в ЛНР пострадали три мирных жителя
При украинских атаках в ЛНР пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 22.07.2025
При украинских атаках в ЛНР пострадали три мирных жителя
Трое мирных жителей Лисичанска Луганской Народной Республики пострадали из-за атак украинских беспилотников, которые ударили по территории частного дома и... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T13:13:00+03:00
2025-07-22T13:13:00+03:00
2025-07-22T13:13:00+03:00
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ЛУГАНСК, 22 июл - РИА Новости. Трое мирных жителей Лисичанска Луганской Народной Республики пострадали из-за атак украинских беспилотников, которые ударили по территории частного дома и гражданскому автомобилю, сообщило правительство республики. "Трое мирных жителей Лисичанска пострадали в результате атак дронов ВСУ. Пожилая женщина получила минно-взрывную травму у себя во дворе. БПЛА сдетонировал на придомовой территории частного жилого дома", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства. Уточняется, что еще двое горожан госпитализированы в больницу после удара беспилотника по гражданскому автомобилю, передвигавшемуся по дороге в районе улицы Первомайская.
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лисичанск, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Лисичанск, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинских атаках в ЛНР пострадали три мирных жителя
Три мирных жителя Лисичанска в ЛНР пострадали из-за атак дронов ВСУ