https://ria.ru/20250722/vsu-2030599590.html

При украинских атаках в ЛНР пострадали три мирных жителя

При украинских атаках в ЛНР пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 22.07.2025

При украинских атаках в ЛНР пострадали три мирных жителя

Трое мирных жителей Лисичанска Луганской Народной Республики пострадали из-за атак украинских беспилотников, которые ударили по территории частного дома и... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T13:13:00+03:00

2025-07-22T13:13:00+03:00

2025-07-22T13:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 22 июл - РИА Новости. Трое мирных жителей Лисичанска Луганской Народной Республики пострадали из-за атак украинских беспилотников, которые ударили по территории частного дома и гражданскому автомобилю, сообщило правительство республики. "Трое мирных жителей Лисичанска пострадали в результате атак дронов ВСУ. Пожилая женщина получила минно-взрывную травму у себя во дворе. БПЛА сдетонировал на придомовой территории частного жилого дома", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства. Уточняется, что еще двое горожан госпитализированы в больницу после удара беспилотника по гражданскому автомобилю, передвигавшемуся по дороге в районе улицы Первомайская.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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лисичанск, вооруженные силы украины, происшествия