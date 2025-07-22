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ВСУ потеряли до 210 боевиков в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 22.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:45 22.07.2025 (обновлено: 12:57 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/vsu-2030590892.html
ВСУ потеряли до 210 боевиков в зоне действий "Запада"
ВСУ потеряли до 210 боевиков в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 22.07.2025
ВСУ потеряли до 210 боевиков в зоне действий "Запада"
Российская группировка "Запад" нанесла поражение украинским формированиям у Осиново, Петропавловки и Купянска в Харьковской области, противник потерял более 210 РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T12:45:00+03:00
2025-07-22T12:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение украинским формированиям у Осиново, Петропавловки и Купянска в Харьковской области, противник потерял более 210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населённых пунктов Осиново, Петропавловка и Купянск в Харьковской области."Потери противника составили более 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, включая бронемашину MaxxPro производства США, 16 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и восемь складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20250722/novotoretskoe--2030588559.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли до 210 боевиков в зоне действий "Запада"

МО РФ: ВСУ потеряли до 210 военных в зоне действий "Запада"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град"
Боевая работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевая работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение украинским формированиям у Осиново, Петропавловки и Купянска в Харьковской области, противник потерял более 210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населённых пунктов Осиново, Петропавловка и Купянск в Харьковской области.
"Потери противника составили более 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, включая бронемашину MaxxPro производства США, 16 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и восемь складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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