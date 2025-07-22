https://ria.ru/20250722/vsu-2030590892.html

ВСУ потеряли до 210 боевиков в зоне действий "Запада"

ВСУ потеряли до 210 боевиков в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 22.07.2025

ВСУ потеряли до 210 боевиков в зоне действий "Запада"

Российская группировка "Запад" нанесла поражение украинским формированиям у Осиново, Петропавловки и Купянска в Харьковской области, противник потерял более 210 РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T12:45:00+03:00

2025-07-22T12:45:00+03:00

2025-07-22T12:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение украинским формированиям у Осиново, Петропавловки и Купянска в Харьковской области, противник потерял более 210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населённых пунктов Осиново, Петропавловка и Купянск в Харьковской области."Потери противника составили более 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, включая бронемашину MaxxPro производства США, 16 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и восемь складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20250722/novotoretskoe--2030588559.html

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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины