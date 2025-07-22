https://ria.ru/20250722/vsu--2030594404.html
ВСУ потеряли более 195 военных в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли более 195 военных в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 22.07.2025
ВСУ потеряли более 195 военных в зоне действий "Востока" за сутки
Группировка войск "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны противника, ВСУ за сутки потеряли свыше 195 военнослужащих, сообщило во вторник Минобороны РФ. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T12:56:00+03:00
2025-07-22T12:56:00+03:00
2025-07-22T12:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
безопасность
донецкая народная республика
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981411302_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_337bcd454944f8b48e2ea74a7a7a3c94.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Группировка войск "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны противника, ВСУ за сутки потеряли свыше 195 военнослужащих, сообщило во вторник Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великомихайловка, Малиевка Днепропетровской области, Зеленый Гай Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 195 военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровская область
донецкая народная республика
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981411302_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ad51ced4a9765fa78f1b08422b9b2c88.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепропетровская область, безопасность, донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли более 195 военных в зоне действий "Востока" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли более 195 военных в зоне действий "Востока" за сутки