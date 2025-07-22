https://ria.ru/20250722/vsu--2030594404.html

ВСУ потеряли более 195 военных в зоне действий "Востока" за сутки

ВСУ потеряли более 195 военных в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 22.07.2025

ВСУ потеряли более 195 военных в зоне действий "Востока" за сутки

Группировка войск "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны противника, ВСУ за сутки потеряли свыше 195 военнослужащих, сообщило во вторник Минобороны РФ. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T12:56:00+03:00

2025-07-22T12:56:00+03:00

2025-07-22T12:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

безопасность

донецкая народная республика

запорожская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Группировка войск "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны противника, ВСУ за сутки потеряли свыше 195 военнослужащих, сообщило во вторник Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великомихайловка, Малиевка Днепропетровской области, Зеленый Гай Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 195 военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

донецкая народная республика

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днепропетровская область, безопасность, донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)