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ВСУ потеряли более 195 военных в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 22.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:56 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/vsu--2030594404.html
ВСУ потеряли более 195 военных в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли более 195 военных в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 22.07.2025
ВСУ потеряли более 195 военных в зоне действий "Востока" за сутки
Группировка войск "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны противника, ВСУ за сутки потеряли свыше 195 военнослужащих, сообщило во вторник Минобороны РФ. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T12:56:00+03:00
2025-07-22T12:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
безопасность
донецкая народная республика
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Группировка войск "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны противника, ВСУ за сутки потеряли свыше 195 военнослужащих, сообщило во вторник Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великомихайловка, Малиевка Днепропетровской области, Зеленый Гай Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 195 военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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днепропетровская область, безопасность, донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли более 195 военных в зоне действий "Востока" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли более 195 военных в зоне действий "Востока" за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО "Ураган"
Боевая работа расчета РСЗО Ураган - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа расчета РСЗО "Ураган". Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Группировка войск "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны противника, ВСУ за сутки потеряли свыше 195 военнослужащих, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великомихайловка, Малиевка Днепропетровской области, Зеленый Гай Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 195 военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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