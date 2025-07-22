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В офисе Эрдогана ответили на вопрос о встрече по Украине на уровне лидеров

В офисе Эрдогана ответили на вопрос о встрече по Украине на уровне лидеров - РИА Новости, 22.07.2025

В офисе Эрдогана ответили на вопрос о встрече по Украине на уровне лидеров

Конкретных сроков по встрече лидеров по Украине на уровне лидеров в Турции нет, но предложение Анкары в силе, заявили РИА Новости в администрации президента... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T10:21:00+03:00

2025-07-22T10:21:00+03:00

2025-07-22T10:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

турция

украина

анкара (провинция)

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 22 июл - РИА Новости. Конкретных сроков по встрече лидеров по Украине на уровне лидеров в Турции нет, но предложение Анкары в силе, заявили РИА Новости в администрации президента республики. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган инициировал встречу лидеров Турции, РФ, США и Украины в Турции для окончательного урегулирования конфликта и подписания соглашения о прекращении огня. "Нет, конкретных сроков нет. Это предложение, которое остается в силе. Пока конкретики нет",- заявил представитель администрации.

https://ria.ru/20250721/raund-2030504849.html

турция

украина

анкара (провинция)

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