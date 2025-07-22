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В офисе Эрдогана ответили на вопрос о встрече по Украине на уровне лидеров - РИА Новости, 22.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:21 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/vstrecha-2030556816.html
В офисе Эрдогана ответили на вопрос о встрече по Украине на уровне лидеров
В офисе Эрдогана ответили на вопрос о встрече по Украине на уровне лидеров - РИА Новости, 22.07.2025
В офисе Эрдогана ответили на вопрос о встрече по Украине на уровне лидеров
Конкретных сроков по встрече лидеров по Украине на уровне лидеров в Турции нет, но предложение Анкары в силе, заявили РИА Новости в администрации президента... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T10:21:00+03:00
2025-07-22T10:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
турция
украина
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
в мире
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АНКАРА, 22 июл - РИА Новости. Конкретных сроков по встрече лидеров по Украине на уровне лидеров в Турции нет, но предложение Анкары в силе, заявили РИА Новости в администрации президента республики. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган инициировал встречу лидеров Турции, РФ, США и Украины в Турции для окончательного урегулирования конфликта и подписания соглашения о прекращении огня. "Нет, конкретных сроков нет. Это предложение, которое остается в силе. Пока конкретики нет",- заявил представитель администрации.
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турция
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турция, украина, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, в мире
Специальная военная операция на Украине, Турция, Украина, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
В офисе Эрдогана ответили на вопрос о встрече по Украине на уровне лидеров

Офис Эрдогана: конкретных сроков по встрече по Украине на уровне лидеров нет

© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие флаги в Стамбуле
Турецкие флаги в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие флаги в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 22 июл - РИА Новости. Конкретных сроков по встрече лидеров по Украине на уровне лидеров в Турции нет, но предложение Анкары в силе, заявили РИА Новости в администрации президента республики.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган инициировал встречу лидеров Турции, РФ, США и Украины в Турции для окончательного урегулирования конфликта и подписания соглашения о прекращении огня.
"Нет, конкретных сроков нет. Это предложение, которое остается в силе. Пока конкретики нет",- заявил представитель администрации.
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Специальная военная операция на УкраинеТурцияУкраинаАнкара (провинция)Реджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
 
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