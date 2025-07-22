https://ria.ru/20250722/vstrecha-2030556816.html
В офисе Эрдогана ответили на вопрос о встрече по Украине на уровне лидеров
В офисе Эрдогана ответили на вопрос о встрече по Украине на уровне лидеров - РИА Новости, 22.07.2025
В офисе Эрдогана ответили на вопрос о встрече по Украине на уровне лидеров
Конкретных сроков по встрече лидеров по Украине на уровне лидеров в Турции нет, но предложение Анкары в силе, заявили РИА Новости в администрации президента... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T10:21:00+03:00
2025-07-22T10:21:00+03:00
2025-07-22T10:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
турция
украина
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983538261_0:250:2753:1798_1920x0_80_0_0_ffcad33b7dfbb4be9f5c5d8e2563da19.jpg
АНКАРА, 22 июл - РИА Новости. Конкретных сроков по встрече лидеров по Украине на уровне лидеров в Турции нет, но предложение Анкары в силе, заявили РИА Новости в администрации президента республики. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган инициировал встречу лидеров Турции, РФ, США и Украины в Турции для окончательного урегулирования конфликта и подписания соглашения о прекращении огня. "Нет, конкретных сроков нет. Это предложение, которое остается в силе. Пока конкретики нет",- заявил представитель администрации.
https://ria.ru/20250721/raund-2030504849.html
турция
украина
анкара (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983538261_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0c5195696d38b30445335af53fb15cb0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, украина, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, в мире
Специальная военная операция на Украине, Турция, Украина, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
В офисе Эрдогана ответили на вопрос о встрече по Украине на уровне лидеров
Офис Эрдогана: конкретных сроков по встрече по Украине на уровне лидеров нет