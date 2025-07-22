https://ria.ru/20250722/vorobev-2030708454.html

Воробьев пообщался с детьми ветеранов СВО в подмосковном лагере "Литвиново"

Воробьев пообщался с детьми ветеранов СВО в подмосковном лагере "Литвиново" - РИА Новости, 22.07.2025

Воробьев пообщался с детьми ветеранов СВО в подмосковном лагере "Литвиново"

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался с детьми участников и ветеранов СВО, которые сейчас отдыхают в лагере "Литвиново", сообщает пресс-служба РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T19:19:00+03:00

2025-07-22T19:19:00+03:00

2025-07-22T19:19:00+03:00

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался с детьми участников и ветеранов СВО, которые сейчас отдыхают в лагере "Литвиново", сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья. В этом году в "Литвиново" планируют принять 3,5 тысячи детей от 7 до 15 лет. "Мы сегодня приехали в наш самый большой лагерь “Литвиново”, чтобы пообщаться с ребятами, узнать, как настроение, какие планы, что их волнует, интересует и, конечно, проверить, как все работает. Это уникальное место, которое очень нравится детям. Здесь своя атмосфера. Сейчас идет уже четвертая смена, всего их шесть. И уже думаем, как в следующем году организовать еще больше мест для детского отдыха, потому что расписание очень плотное", – сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Он подчеркнул, что дети в лагере общаются, занимаются активностями и спортом. При этом многие ребята говорят, что хотят приехать еще раз. "Тема летнего отдыха всегда актуальна. У нас в Подмосковье порядка 130 детских лагерей – и частные, и наши областные, и федеральные. Мы стараемся все делать на уровне – сам отдых, питание, все, что связано с безопасностью, чтобы родители не беспокоились", – сказал Воробьев. Он также поблагодарил педагогов, вожатых, воспитателей. Губернатор пояснил, что в лагере проходят практику студенты педагогических вузов. Также в этом году работают подмосковные спасатели – они учат ребят завязывать узлы самоспасения, оказывать первую помощь и многим другим вещам. В этом году в лагере пройдет шесть тематических смен по 14 дней: театральная, патриотическая, краеведческая, спортивная, космическая и творческая. Для детей организованы различные кружки, военно-патриотические игры, экскурсии. Ребята занимаются плаванием, теннисом, футболом, играют в боулинг и мини-гольф. В их распоряжении – спортивно-развлекательный комплекс, бассейны, библиотека и многое другое. На данный момент идет смена "Юные олимпийцы". Для детей проводят встречи со спортсменами, тематические квесты, мастер-классы, занятия по танцам. Ребята сдают нормы ГТО, а также принимают участие в импровизированных олимпийских играх. Воробьев также ответил на вопросы о своих увлечениях, любимых книгах, рассказал о выборе профессии. Кроме того, от команды губернатора всем раздали мороженое. "Руководить регионом – это сложно, большая ответственность, но, безусловно, это очень почетно. И вознаграждением служит доверие жителей, то, как вы меня встречаете, ваши улыбки. Мы стараемся вместе с командой в каждом городе Подмосковья делать так, чтобы люди чувствовали перемены – может быть это дорога, может быть школа или другие важные для вас или ваших близких вещи. Работа приносит удовольствие, когда тебе нравится то, что ты делаешь. А если не нравится, то у тебя не получится ни мост построить, ни школу отремонтировать", – сказал Воробьев. Он добавил, что директор лагеря вместе с командой отвечает за каждого из детей и должен сделать так, чтобы их кормили вкусно, ребятам понравилось, было интересно и весело. Этим летом в "Литвинове" при поддержке МЧС впервые организовали большой палаточный лагерь (100 мест в смену). Там спасатели обучают ребят оказанию первой помощи, рассказывают, как действовать в чрезвычайных ситуациях и вместе с ними отрабатывают приобретенные навыки на практике. С декабря на базе лагеря в Наро-Фоминском городском округе запустили новое направление – реабилитация вдов погибших участников СВО, а также их несовершеннолетних детей. За это время ее прошли более 113 женщин и 163 ребенка. На территории Подмосковья работает 123 детских лагеря, которые за лето посетят порядка 100 тысяч ребят, в том числе по льготным путевкам (5 тысяч детей участников СВО, 6,4 тысячи детей-инвалидов и 880 ребят из Курской и Белгородской областей). Для детей из многодетных и приемных семей от области предусмотрена денежная компенсация (до 18 тысяч рублей). Кроме того, 4,5 тысячи детей за счет региона отправят в лагеря Краснодарского края (2 тысячи детей участников СВО, 2 тысячи - из малообеспеченных семей и 400 детей из ДНР).

https://ria.ru/20250722/mladentsy-2030631362.html

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московская область (подмосковье), андрей воробьев, сво