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В Саратовской области порывы ветра повредили кровлю больницы
В Саратовской области порывы ветра повредили кровлю больницы - РИА Новости, 22.07.2025
В Саратовской области порывы ветра повредили кровлю больницы
Сильные порывы ветра повредили кровлю районной больницы в поселке Новые Бурасы Саратовской области, прокуратура начала проверку, сообщило надзорное ведомство... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T20:06:00+03:00
2025-07-22T20:06:00+03:00
2025-07-22T20:06:00+03:00
происшествия
саратовская область
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САРАТОВ, 22 июл - РИА Новости. Сильные порывы ветра повредили кровлю районной больницы в поселке Новые Бурасы Саратовской области, прокуратура начала проверку, сообщило надзорное ведомство региона. "Сегодня, 22 июля, в результате сильного порывистого ветра на здании стационара ГУЗ "Новобурасская районная больница" в рабочем поселке Новые Бурасы повреждено кровельное покрытие. В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку исполнению учреждением здравоохранения законодательства и полноте и своевременности принятых мер к устранению последствий. Соблюдение прав пациентов и персонала больницы находится на контроле", - говорится в Telegram-канале областной прокуратуры. По данным областного главка МЧС, во вторник в Саратовской области местами наблюдалось шквалистое усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду.
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происшествия, саратовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Саратовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Саратовской области порывы ветра повредили кровлю больницы
В Саратовской области порывы ветра повредили кровлю районной больницы