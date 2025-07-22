https://ria.ru/20250722/vengriya-2030614491.html

Эксперт оценил вероятность вмешательства Украины в выборы в Венгрии

Эксперт оценил вероятность вмешательства Украины в выборы в Венгрии - РИА Новости, 22.07.2025

Эксперт оценил вероятность вмешательства Украины в выборы в Венгрии

Украина вряд ли вмешается напрямую в венгерские парламентские выборы 2026 года, но американские и европейские НПО, заинтересованные в скорейшем вступлении Киева РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T14:13:00+03:00

2025-07-22T14:13:00+03:00

2025-07-22T14:13:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 22 июл - РИА Новости. Украина вряд ли вмешается напрямую в венгерские парламентские выборы 2026 года, но американские и европейские НПО, заинтересованные в скорейшем вступлении Киева в ЕС, попытаются свергнуть венгерское правительство, заявил РИА Новости политический аналитик венгерского фонда Szazadveg Золтан Киселли. "Прямое вмешательство Украины в парламентские выборы 2026 года маловероятно. Скорее, это будет делать фонд Action for democracy, который по-прежнему поддерживается сторонниками Американской демократической партии и несколькими институтами Евросоюза", - сказал Киселли. По его словам, целью фонда является является свержение патриотического правительства Венгрии и приведение к власти сил, обслуживающих глобалистские интересы, которые не будут возражать против ускоренного членства Украины в ЕС, военных кредитов ЕС и финансирования конфликта на Украине из нового бюджета ЕС. Эксперт выразил надежду, что венгерская контрразведка сможет "разоблачить и пресечь попытки иностранного влияния". "Я не ожидаю прямого вмешательства украинской стороны в венгерскую избирательную кампанию, поскольку это было бы контрпродуктивно с точки зрения Киева", - подчеркнул он. Киселли также отметил, что можно ожидать продолжения "шпионского скандала" между Венгрией и Украиной. В начале июля венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Украина развернула в Венгрии активную деятельность спецслужб с целью повлиять на парламентские выборы 2026 года и привести к власти проукраинское правительство, которое одобрит вступление Киева в Евросоюз. В октябре 2024 года глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что из США предпринимались серьезные усилия по вмешательству в венгерские парламентские выборы в 2022 году, на это тратились миллионы долларов. Он также добавил, что много миллионов долларов тратится на то, чтобы сместить нынешнее венгерское правительство. В конце марта 2022 года Сийярто заявлял, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба звонил в украинское посольство в Будапеште, чтобы обсудить возможность повлиять на результаты выборов. Ранее газета Magyar Nemzet со ссылкой на предварительный отчет Венгерской службы государственного аудита сообщила, что коалиция из шести оппозиционных партий на парламентских выборах в Венгрии в апреле 2022 года получила из-за рубежа как минимум 4,6 миллиона евро. Экс-кандидат в премьеры Венгрии от объединенной оппозиции Петер Марки-Зай заявил в подкасте газеты Magyar Hang, что в середине июня, спустя несколько месяцев после выборов, оппозиционная коалиция получила поддержку из США на "сотни миллионов" форинтов, с помощью которых они смогли оплатить "последние счета (предвыборной) кампании". Он отметил, что деньги поступили от американского фонда Action for Democracy. По словам Марки-Зая, около 100 миллионов форинтов (более 280 тысяч долларов) останутся у оппозиции из общей суммы кампании на "несколько миллиардов".

https://ria.ru/20250518/ukraina-2017719969.html

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в мире, украина, венгрия, киев, виктор орбан, дмитрий кулеба, петер марки-заи, евросоюз