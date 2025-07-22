Эксперт оценил вероятность вмешательства Украины в выборы в Венгрии
Аналитик Киселли: Украина вряд ли вмешается в парламентские выборы в Венгрии
© AP Photo / Anna SzilagyiФлаг Венгрии
© AP Photo / Anna Szilagyi
Флаг Венгрии. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 22 июл - РИА Новости. Украина вряд ли вмешается напрямую в венгерские парламентские выборы 2026 года, но американские и европейские НПО, заинтересованные в скорейшем вступлении Киева в ЕС, попытаются свергнуть венгерское правительство, заявил РИА Новости политический аналитик венгерского фонда Szazadveg Золтан Киселли.
"Прямое вмешательство Украины в парламентские выборы 2026 года маловероятно. Скорее, это будет делать фонд Action for democracy, который по-прежнему поддерживается сторонниками Американской демократической партии и несколькими институтами Евросоюза", - сказал Киселли.
По его словам, целью фонда является является свержение патриотического правительства Венгрии и приведение к власти сил, обслуживающих глобалистские интересы, которые не будут возражать против ускоренного членства Украины в ЕС, военных кредитов ЕС и финансирования конфликта на Украине из нового бюджета ЕС.
Эксперт выразил надежду, что венгерская контрразведка сможет "разоблачить и пресечь попытки иностранного влияния".
"Я не ожидаю прямого вмешательства украинской стороны в венгерскую избирательную кампанию, поскольку это было бы контрпродуктивно с точки зрения Киева", - подчеркнул он.
Киселли также отметил, что можно ожидать продолжения "шпионского скандала" между Венгрией и Украиной.
В начале июля венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Украина развернула в Венгрии активную деятельность спецслужб с целью повлиять на парламентские выборы 2026 года и привести к власти проукраинское правительство, которое одобрит вступление Киева в Евросоюз.
В октябре 2024 года глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что из США предпринимались серьезные усилия по вмешательству в венгерские парламентские выборы в 2022 году, на это тратились миллионы долларов. Он также добавил, что много миллионов долларов тратится на то, чтобы сместить нынешнее венгерское правительство. В конце марта 2022 года Сийярто заявлял, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба звонил в украинское посольство в Будапеште, чтобы обсудить возможность повлиять на результаты выборов.
Ранее газета Magyar Nemzet со ссылкой на предварительный отчет Венгерской службы государственного аудита сообщила, что коалиция из шести оппозиционных партий на парламентских выборах в Венгрии в апреле 2022 года получила из-за рубежа как минимум 4,6 миллиона евро.
Экс-кандидат в премьеры Венгрии от объединенной оппозиции Петер Марки-Зай заявил в подкасте газеты Magyar Hang, что в середине июня, спустя несколько месяцев после выборов, оппозиционная коалиция получила поддержку из США на "сотни миллионов" форинтов, с помощью которых они смогли оплатить "последние счета (предвыборной) кампании". Он отметил, что деньги поступили от американского фонда Action for Democracy. По словам Марки-Зая, около 100 миллионов форинтов (более 280 тысяч долларов) останутся у оппозиции из общей суммы кампании на "несколько миллиардов".
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