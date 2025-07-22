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Жительница Башкирии варит варенье для участников спецоперации - РИА Новости, 22.07.2025
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Надежные люди
 
11:07 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/varene-2030567635.html
Жительница Башкирии варит варенье для участников спецоперации
Жительница Башкирии варит варенье для участников спецоперации - РИА Новости, 22.07.2025
Жительница Башкирии варит варенье для участников спецоперации
Жительница башкирского Благовещенска Екатерина Казаковцева варит варенье и сушит душистые травы для участников спецоперации, чтобы бойцы помнили домашнее тепло, РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T11:07:00+03:00
2025-07-22T11:07:00+03:00
надежные люди
благовещенск
благовещенский район
уфа
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УФА, 22 июл – РИА Новости. Жительница башкирского Благовещенска Екатерина Казаковцева варит варенье и сушит душистые травы для участников спецоперации, чтобы бойцы помнили домашнее тепло, сообщает администрация Благовещенского района республики. "Екатерина Казаковцева - волонтер и мама двух военнослужащих. Волонтером она стала по призыву сердца. Оба сына - военнослужащие, находятся далеко от дома. Она взаимодействует со многими республиканскими группами волонтёров. Сейчас она готовит варенье из свежих ягод, а также отправляет овощи для сублимированных супов, которые готовят в Уфе в стерильном цеху для отправки в зону СВО", - сообщает районная мэрия. Казаковцева рассказала РИА Новости, что уже сварила варенье из 15 ведер ягод. "В этом году очень хороший урожай ягод: вишни, смородины, крыжовника. Это и мои ягоды, и ягоды других женщин, которые окликаются на гуманитарный сбор. Варенье я упаковываю в вакуумные пакеты, чтобы было надежнее. Также собираю и сушу душистые травы – душицу, зверобой, мяту, чтобы военнослужащие в зоне спецоперации могли пить вкусный чай с вареньем, по-домашнему, вспоминали свой дом, уют, тепло", - рассказала агентству Екатерина. Женщина занимается волонтерством уже четвёртый год. "В каждую коробку с угощениями положу записки от себя, детские письма и рисунки, которые мне передают из нашего храма. Очень приятно, когда бойцы, получившие подарки, выходят на обратную связь, присылают видео, это вдохновляет", - добавила Казаковцева.
https://ria.ru/20250722/svo-2030541306.html
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благовещенск, благовещенский район, уфа
Надежные люди, Благовещенск, Благовещенский район, Уфа
Жительница Башкирии варит варенье для участников спецоперации

Жительница Благовещенска варит варенье и сушит душистые травы для участников СВО

© Фото : Пресс-служба администрации Благовещенского района БашкирииЖительница Башкирии варит варенья и сушит душистые травы для участников спецоперации
Жительница Башкирии варит варенья и сушит душистые травы для участников спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© Фото : Пресс-служба администрации Благовещенского района Башкирии
Жительница Башкирии варит варенья и сушит душистые травы для участников спецоперации
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УФА, 22 июл – РИА Новости. Жительница башкирского Благовещенска Екатерина Казаковцева варит варенье и сушит душистые травы для участников спецоперации, чтобы бойцы помнили домашнее тепло, сообщает администрация Благовещенского района республики.
"Екатерина Казаковцева - волонтер и мама двух военнослужащих. Волонтером она стала по призыву сердца. Оба сына - военнослужащие, находятся далеко от дома. Она взаимодействует со многими республиканскими группами волонтёров. Сейчас она готовит варенье из свежих ягод, а также отправляет овощи для сублимированных супов, которые готовят в Уфе в стерильном цеху для отправки в зону СВО", - сообщает районная мэрия.
© Фото : Пресс-служба администрации Благовещенского района БашкирииЖительница Башкирии варит варенья и сушит душистые травы для участников спецоперации
Жительница Башкирии варит варенья и сушит душистые травы для участников спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© Фото : Пресс-служба администрации Благовещенского района Башкирии
Жительница Башкирии варит варенья и сушит душистые травы для участников спецоперации
Казаковцева рассказала РИА Новости, что уже сварила варенье из 15 ведер ягод.
"В этом году очень хороший урожай ягод: вишни, смородины, крыжовника. Это и мои ягоды, и ягоды других женщин, которые окликаются на гуманитарный сбор. Варенье я упаковываю в вакуумные пакеты, чтобы было надежнее. Также собираю и сушу душистые травы – душицу, зверобой, мяту, чтобы военнослужащие в зоне спецоперации могли пить вкусный чай с вареньем, по-домашнему, вспоминали свой дом, уют, тепло", - рассказала агентству Екатерина.
Женщина занимается волонтерством уже четвёртый год. "В каждую коробку с угощениями положу записки от себя, детские письма и рисунки, которые мне передают из нашего храма. Очень приятно, когда бойцы, получившие подарки, выходят на обратную связь, присылают видео, это вдохновляет", - добавила Казаковцева.
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Надежные людиБлаговещенскБлаговещенский районУфа
 
 
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