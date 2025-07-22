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СБУ заявила об утечке информации из антикоррупционного бюро Украины - РИА Новости, 22.07.2025
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12:03 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/utechka-2030581161.html
СБУ заявила об утечке информации из антикоррупционного бюро Украины
СБУ заявила об утечке информации из антикоррупционного бюро Украины - РИА Новости, 22.07.2025
СБУ заявила об утечке информации из антикоррупционного бюро Украины
СБУ заявила, что обнаружила утечку информации с ограниченным доступом из Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и устанавливает возможные... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T12:03:00+03:00
2025-07-22T12:03:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. СБУ заявила, что обнаружила утечку информации с ограниченным доступом из Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и устанавливает возможные "агентурные проникновения" в НАБУ. "Служба безопасности Украины разоблачила новые факты утечки информации с ограниченным доступом из Национального антикоррупционного бюро. Во время следственных мероприятий по месту жительства народного депутата Федора Христенко… СБУ нашла материалы НАБУ, которые содержали служебную и конфиденциальную информацию", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. По информации спецслужбы, в частности обнаружены документы негласной слежки за фигурантами уголовных дел, десятки личных анкет кандидатов в детективы НАБУ. "По материалам дела, Федор Христенко находится в тесных отношениях с представителями руководства НАБУ… Служба безопасности продолжает комплексные меры для установления всех обстоятельств возможных агентурных проникновений российских спецслужб в ряды Национального антикоррупционного бюро", - добавили в СБУ. Накануне СБУ заявила, что предъявила обвинения в госизмене депутату Верховной рады Федору Христенко, а также подозревает его в тесных связях с детективами НАБУ. Ранее издание "Страна.ua" сообщило, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. Национальное антикоррупционное бюро позднее обыски подтвердило и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позже СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. Об обысках со стороны СБУ в понедельник заявили также в специализированной антикоррупционной прокуратуре, отметив, что в рамках проверки работники службы безопасности Украины получили доступ к информации обо всех негласных и оперативных мероприятиях, а также спецоперации НАБУ и САП.
https://ria.ru/20250721/ukraina-2030509163.html
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в мире, украина, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), служба безопасности украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины
СБУ заявила об утечке информации из антикоррупционного бюро Украины

СБУ обнаружила утечку информации с ограниченным доступом из НАБУ

© Фото : СБУНашивка СБУ
Нашивка СБУ - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© Фото : СБУ
Нашивка СБУ. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. СБУ заявила, что обнаружила утечку информации с ограниченным доступом из Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и устанавливает возможные "агентурные проникновения" в НАБУ.
"Служба безопасности Украины разоблачила новые факты утечки информации с ограниченным доступом из Национального антикоррупционного бюро. Во время следственных мероприятий по месту жительства народного депутата Федора Христенко… СБУ нашла материалы НАБУ, которые содержали служебную и конфиденциальную информацию", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
Национальное антикоррупционное бюро Украины - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
G7 обеспокоилась расследованием СБУ в отношении НАБУ
21 июля, 22:59
По информации спецслужбы, в частности обнаружены документы негласной слежки за фигурантами уголовных дел, десятки личных анкет кандидатов в детективы НАБУ.
"По материалам дела, Федор Христенко находится в тесных отношениях с представителями руководства НАБУ… Служба безопасности продолжает комплексные меры для установления всех обстоятельств возможных агентурных проникновений российских спецслужб в ряды Национального антикоррупционного бюро", - добавили в СБУ.
Накануне СБУ заявила, что предъявила обвинения в госизмене депутату Верховной рады Федору Христенко, а также подозревает его в тесных связях с детективами НАБУ.
Ранее издание "Страна.ua" сообщило, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. Национальное антикоррупционное бюро позднее обыски подтвердило и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позже СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. Об обысках со стороны СБУ в понедельник заявили также в специализированной антикоррупционной прокуратуре, отметив, что в рамках проверки работники службы безопасности Украины получили доступ к информации обо всех негласных и оперативных мероприятиях, а также спецоперации НАБУ и САП.
Национальное антикоррупционное бюро Украины - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
В Раде объяснили, с чем связаны обыски в НАБУ
Вчера, 00:51
 
В миреУкраинаНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Служба безопасности УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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