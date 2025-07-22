https://ria.ru/20250722/utechka-2030581161.html

СБУ заявила об утечке информации из антикоррупционного бюро Украины

СБУ заявила об утечке информации из антикоррупционного бюро Украины - РИА Новости, 22.07.2025

СБУ заявила об утечке информации из антикоррупционного бюро Украины

СБУ заявила, что обнаружила утечку информации с ограниченным доступом из Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и устанавливает возможные... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T12:03:00+03:00

2025-07-22T12:03:00+03:00

2025-07-22T12:03:00+03:00

в мире

украина

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

служба безопасности украины

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957396169_59:0:1176:629_1920x0_80_0_0_2d10ae24069ea6b7e2ddc36cc9db688a.jpg

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. СБУ заявила, что обнаружила утечку информации с ограниченным доступом из Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и устанавливает возможные "агентурные проникновения" в НАБУ. "Служба безопасности Украины разоблачила новые факты утечки информации с ограниченным доступом из Национального антикоррупционного бюро. Во время следственных мероприятий по месту жительства народного депутата Федора Христенко… СБУ нашла материалы НАБУ, которые содержали служебную и конфиденциальную информацию", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. По информации спецслужбы, в частности обнаружены документы негласной слежки за фигурантами уголовных дел, десятки личных анкет кандидатов в детективы НАБУ. "По материалам дела, Федор Христенко находится в тесных отношениях с представителями руководства НАБУ… Служба безопасности продолжает комплексные меры для установления всех обстоятельств возможных агентурных проникновений российских спецслужб в ряды Национального антикоррупционного бюро", - добавили в СБУ. Накануне СБУ заявила, что предъявила обвинения в госизмене депутату Верховной рады Федору Христенко, а также подозревает его в тесных связях с детективами НАБУ. Ранее издание "Страна.ua" сообщило, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. Национальное антикоррупционное бюро позднее обыски подтвердило и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позже СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. Об обысках со стороны СБУ в понедельник заявили также в специализированной антикоррупционной прокуратуре, отметив, что в рамках проверки работники службы безопасности Украины получили доступ к информации обо всех негласных и оперативных мероприятиях, а также спецоперации НАБУ и САП.

https://ria.ru/20250721/ukraina-2030509163.html

https://ria.ru/20250722/ukraina-2030516028.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), служба безопасности украины, верховная рада украины