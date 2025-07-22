https://ria.ru/20250722/ukraina-2030655234.html

Новый премьер Украины назвала проблему коррупции преувеличенной

Новый премьер Украины назвала проблему коррупции преувеличенной - РИА Новости, 23.07.2025

Новый премьер Украины назвала проблему коррупции преувеличенной

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Новый премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила агентству Bloomberg, что ее сограждане преувеличивают проблему коррупции в... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-22T16:29:00+03:00

2025-07-22T16:29:00+03:00

2025-07-23T00:58:00+03:00

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Новый премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила агентству Bloomberg, что ее сограждане преувеличивают проблему коррупции в стране. "Если честно, в украинском обществе и некоторых социальных группах эта проблема преувеличивается и переоценивается", - отметила Свириденко. По словам премьера, сторонние наблюдатели оценивают ситуацию на Украине на основе других параметров. Каких именно, она не указала. Впрочем, как отмечает агентство, через несколько часов после интервью Свириденко на Украине задержали ряд сотрудников антикоррупционных органов. Ранее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что Рада поддержала законопроект, который фактически уничтожает независимость национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Накануне издание "Страна.ua" сообщило, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. Национальное антикоррупционное бюро позднее обыски подтвердило и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позже СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. Об обысках со стороны СБУ в понедельник заявили также в специализированной антикоррупционной прокуратуре, отметив, что в рамках проверки работники службы безопасности Украины получили доступ к информации обо всех негласных и оперативных мероприятиях, а также спецоперациям НАБУ и САП. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства. Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что СБУ во время обысков в НАБУ и САП изъяла материалы, касающиеся следственных действий в отношении ближайшего окружения Зеленского.

https://ria.ru/20250722/zelenskiy-2030606952.html

https://ria.ru/20250719/korruptsiya-2030162712.html

https://ria.ru/20250722/ukraina-2030543348.html

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в мире, украина, коррупция