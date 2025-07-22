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Премьер Украины заявила, что, скорее всего, попросит еще денег у МВФ и США - РИА Новости, 22.07.2025
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10:39 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/ukraina-2030561437.html
Премьер Украины заявила, что, скорее всего, попросит еще денег у МВФ и США
Премьер Украины заявила, что, скорее всего, попросит еще денег у МВФ и США - РИА Новости, 22.07.2025
Премьер Украины заявила, что, скорее всего, попросит еще денег у МВФ и США
Украинский премьер Юлия Свириденко заявила, что, скорее всего, будет просить дополнительное финансирование у Международного валютного фонда (МВФ) и США. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T10:39:00+03:00
2025-07-22T10:39:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Украинский премьер Юлия Свириденко заявила, что, скорее всего, будет просить дополнительное финансирование у Международного валютного фонда (МВФ) и США. В начале июля директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак заявила, что фонд проведет следующий пересмотр действующей кредитной программы Украины в конце 2025 года. Программа расширенного финансирования для Киева рассчитана до 2027 года. "Если базовый сценарий предполагает, что... (конфликт - ред.) продолжится в следующем году, весьма вероятно, у нас будет новая программа МВФ", - отметила Свириденко в интервью агентству Блумберг. По данным чиновников, переговоры о новой программе финансирования, как ожидается, пройдут в этом году. Премьер Украины добавила, что в ближайшие дни также планирует поговорить с министром финансов США Скоттом Бессентом о возможной финансовой помощи Киеву. Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
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в мире, украина, киев, сша, скотт бессент, владимир зеленский, мвф
В мире, Украина, Киев, США, Скотт Бессент, Владимир Зеленский, МВФ
Премьер Украины заявила, что, скорее всего, попросит еще денег у МВФ и США

Свириденко: Украина может попросить дополнительное финансирование у МВФ и США

© AP Photo / Vadym SarakhanЮлия Свириденко
Юлия Свириденко - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© AP Photo / Vadym Sarakhan
Юлия Свириденко. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Украинский премьер Юлия Свириденко заявила, что, скорее всего, будет просить дополнительное финансирование у Международного валютного фонда (МВФ) и США.
В начале июля директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак заявила, что фонд проведет следующий пересмотр действующей кредитной программы Украины в конце 2025 года. Программа расширенного финансирования для Киева рассчитана до 2027 года.
"Если базовый сценарий предполагает, что... (конфликт - ред.) продолжится в следующем году, весьма вероятно, у нас будет новая программа МВФ", - отметила Свириденко в интервью агентству Блумберг. По данным чиновников, переговоры о новой программе финансирования, как ожидается, пройдут в этом году.
Премьер Украины добавила, что в ближайшие дни также планирует поговорить с министром финансов США Скоттом Бессентом о возможной финансовой помощи Киеву.
Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
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