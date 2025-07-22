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В Раде заявили, что Запад использует Украину для утилизации оружия

В Раде заявили, что Запад использует Украину для утилизации оружия - РИА Новости, 22.07.2025

В Раде заявили, что Запад использует Украину для утилизации оружия

Депутат Верховной рады Украины Анна Скороход заявила, что Запад использует страну в качестве полигона для утилизации своего устаревшего оружия. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T01:24:00+03:00

2025-07-22T01:24:00+03:00

2025-07-22T01:24:00+03:00

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Анна Скороход заявила, что Запад использует страну в качестве полигона для утилизации своего устаревшего оружия. "Мы уже давно полигон. Нам же дали все старье, которое им надо было утилизировать за деньги. Они его продали Украине и утилизировали здесь, в Украине бесплатно. Ещё и мы выплатим за него кредиты. Ну удобно, удобно. Обалденная история", - заявила депутат в интервью на YouTube-канале украинской журналистки Ланы Шевчук. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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Дарья Буймова

в мире, украина, россия, анна скороход, сергей лавров, верховная рада украины, нато