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В Раде заявили, что Запад использует Украину для утилизации оружия - РИА Новости, 22.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
01:24 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/ukraina-2030518039.html
В Раде заявили, что Запад использует Украину для утилизации оружия
В Раде заявили, что Запад использует Украину для утилизации оружия - РИА Новости, 22.07.2025
В Раде заявили, что Запад использует Украину для утилизации оружия
Депутат Верховной рады Украины Анна Скороход заявила, что Запад использует страну в качестве полигона для утилизации своего устаревшего оружия. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T01:24:00+03:00
2025-07-22T01:24:00+03:00
в мире
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анна скороход
сергей лавров
верховная рада украины
нато
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Анна Скороход заявила, что Запад использует страну в качестве полигона для утилизации своего устаревшего оружия. "Мы уже давно полигон. Нам же дали все старье, которое им надо было утилизировать за деньги. Они его продали Украине и утилизировали здесь, в Украине бесплатно. Ещё и мы выплатим за него кредиты. Ну удобно, удобно. Обалденная история", - заявила депутат в интервью на YouTube-канале украинской журналистки Ланы Шевчук. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, россия, анна скороход, сергей лавров, верховная рада украины, нато
В мире, Украина, Россия, Анна Скороход, Сергей Лавров, Верховная Рада Украины, НАТО, Специальная военная операция на Украине
В Раде заявили, что Запад использует Украину для утилизации оружия

Депутат Рады Скороход: Запад сделал из Украины полигон для утилизации оружия

© Fotolia / dmitrydesigner Верховная Рада Украины
Верховная Рада Украины - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© Fotolia / dmitrydesigner
Верховная Рада Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Анна Скороход заявила, что Запад использует страну в качестве полигона для утилизации своего устаревшего оружия.
"Мы уже давно полигон. Нам же дали все старье, которое им надо было утилизировать за деньги. Они его продали Украине и утилизировали здесь, в Украине бесплатно. Ещё и мы выплатим за него кредиты. Ну удобно, удобно. Обалденная история", - заявила депутат в интервью на YouTube-канале украинской журналистки Ланы Шевчук.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияАнна СкороходСергей ЛавровВерховная Рада УкраиныНАТО
 
 
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