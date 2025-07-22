https://ria.ru/20250722/ufo-2030619517.html

Победители окружного этапа премии "Экспортер года" названы в УФО

Победители окружного этапа премии "Экспортер года" названы в УФО - РИА Новости, 22.07.2025

Победители окружного этапа премии "Экспортер года" названы в УФО

Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года", в состав которой вошли представители федеральных министерств, Российского экспортного РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T14:31:00+03:00

2025-07-22T14:31:00+03:00

2025-07-22T16:11:00+03:00

российский экспортный центр (рэц)

экономика

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года", в состав которой вошли представители федеральных министерств, Российского экспортного центра, ВЭБ.РФ, АНО "Национальные приоритеты" и предпринимательских объединений, объявила победителей конкурса Уральского федерального округа. Наград удостоены предприятия, продемонстрировавшие выдающиеся достижения в экспорте несырьевых неэнергетических товаров и услуг по итогам 2024 года — всего 31 компания, которая заняла 42 призовых места. Церемония награждения состоится 18 сентября в Екатеринбурге, сообщает РЭЦ."Уральский федеральный округ обладает развитой промышленностью и богат природными ресурсами. Это становится хорошим подспорьем для наращивания экспортного потенциала. Черная и цветная металлургия занимают почти половину промышленного экспорта региона, химическая промышленность — ещё 33%, машиностроительный сектор — 17%. Отдельно отмечу лидеров по экспортным поставкам среди регионов УФО — это Свердловская, Челябинская и Тюменская области. При этом, Курганская область увеличила объем поставок промышленной продукции в дружественные страны более чем на 62% по сравнению с 2023 годом. Желаю экспортерам УФО продолжать эту продуктивную работу и развивать свою внешнеэкономическую деятельность, выходя на новые зарубежные рынки", — отметил статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.Премия "Экспортер года" является частью масштабной государственной инициативы — национального проекта "Международная кооперация и экспорт", направленного на системное развитие и поддержку внешнеэкономической деятельности российских компаний."Регионы Урала демонстрируют высокую долю экспорта, прежде всего, в тяжелой индустрии — в металлургическом комплексе, включая черные и цветные металлы, и производстве драгоценных металлов. Несмотря на историческое доминирование сырьевых и товарных групп низкого передела, мы наблюдаем уверенное развитие несырьевого неэнергетического экспорта, особенно в таких ключевых отраслях, как химическая промышленность, машиностроение и производство оборудования. В последние годы регионы округа демонстрируют динамичное развитие агропромышленного комплекса. Уверен, что благодаря системным мерам поддержки и инвестициям, УФО достигнет значительных экспортных успехов и в этой области, наращивая долю продукции с высокой добавленной стоимостью", — уточнил замминистра экономического развития России Владимир Ильичев.РЭЦ отмечает, что 14% всех соискателей этого года уже имеют сертификат "Сделано в России", а среди номинантов их доля составляет 19%. Также 84% всех участников пользуются услугами государственной цифровой платформы "Мой экспорт"."В 2024 году компаниям Уральского федерального округа по линии Российского экспортного центра было оказано более 5,2 тысяч различных услуг, а почти полторы тысячи предприятий получили целевую поддержку. Однако для нас важно не только предоставлять конкретные меры помощи, но и вдохновлять предпринимателей на новые свершения, стимулировать их к расширению границ и выходу на международные рынки. Премия "Экспортер года" является именно тем инструментом, который помогает подчеркнуть успехи, зарядить предпринимателей энергией и мотивировать их открывать новые возможности на глобальном уровне. Этот конкурс демонстрирует лучшие практики и стимулирует развитие экспортного потенциала всего округа", — сообщила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.Наибольшее количество призовых мест среди регионов УФО у Свердловской, Тюменской, Челябинской областей."Компании Среднего Урала производят качественную и востребованную продукцию, они успешно конкурируют на внутреннем рынке и играют все более заметную роль на внешнем. И мы в этом помогаем. Бизнес-миссии, международные выставки, консультирование и многое другое. Только за прошлый год наши предприятия заключили 142 экспортных контракта на сумму порядка 7 миллиардов рублей. Мы продолжим активно содействовать в продвижении наших экспортеров", – отметил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.По итогам заседания Единой окружной конкурсной комиссии первое место в номинации "Экспортер года в сфере промышленности" в категории "Крупный бизнес" заняло АО "Хромпик", Свердловская область. Экспортирует химические хромовые соединения. Второе место у АО "Югорский лесопромышленный холдинг", Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра. Экспортирует пиломатериалы хвойных пород, шпон хвойных пород, плиты древесно-стружечные (ДСП и ЛДСП). Третье - у АО "Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов", Свердловская область. Экспортирует полуфабрикаты из меди, никеля, цинка и сплавов на их основе.В этой же номинации среди малого и среднего предпринимательства победило ООО "Специальные технологии", Свердловская область. Экспортирует теплоизоляционные и противопригарные покрытия. Второе - ООО "ЛесхозИнвест", Свердловская область. Экспортирует березовую фанеру, пиломатериалы хвойных и лиственных пород. Третье - ООО "Миасский завод медицинского оборудования", Челябинская область. Экспортирует комплекс оборудования для чистых помещений, консоли подвода медицинских газов и электропитания, распределители воздуха, боксы для ПЦР-диагностики, фильтро-вентиляционные модули.В номинация "Экспортер года в сфере машиностроения" в категории "Крупный бизнес" победило АО "Курганский завод дорожных машин", Курганская область. Экспортирует уборочные машины.Среди МСП в этой номинации победило АО "Курганский машиностроительный завод конвейерного оборудования", Курганская область. Экспортирует ленточные и скребковые конвейеры, запасные части к ним, а также услуги шеф-монтажа. Второе место заняло ООО "ЭНСОНС", Свердловская область. Экспортирует специализированное трансформаторно-реакторное оборудование.Первое место в номинации "Экспортер года в сфере базовой продукции агропромышленного комплекса" в категории "Крупный бизнес" получило ООО "Сигма", Челябинская область. Экспортирует подсолнечное масло. Второе - АО "Шадринский комбинат хлебопродуктов", Курганская область. Экспортирует зерновые и масленичные культуры. На третьем месте - ООО "Вега", Свердловская область. Экспортирует рапсовое, подсолнечное, льняное масла.В малом и среднем бизнесе в этой номинации победило ООО "Заводоуковский маслозавод", Тюменская область. Экспортирует рапсовое масло и продовольственный овес. Второе - ООО "Сфагнум", Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра. Экспортирует мох сфагнум. Третье - ООО "Нижневартовский рыбоконсервный комбинат "Санта-Мария", Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра. Экспортирует рыбные консервы.В номинации "Экспортер года в сфере готового продовольствия (высокие переделы)" в категории "Крупный бизнес" победило АО "Жировой комбинат", Свердловская область. Экспортирует спреды и различные соусы. Второе место у ООО "Хладокомбинат №3", Свердловская область. Экспортирует мороженое.Среди МСП первым в этой номинации стало ООО "Ура кондитеры", Челябинская область. Экспортирует печенье и конфеты. Второе место у ООО "Омега", Тюменская область. Экспортирует хлебобулочные и кондитерские изделия. Третье - у ООО Производственная Компания "Слада", Тюменская область. Экспортирует кондитерские изделия."Экспортером года в сфере услуг" в категории "Малое и среднее предпринимательство" стало ООО "ДРИМ", Тюменская область. Экспортирует комплексное обслуживание жилых и нежилых зданий и сооружений, санитарную обработку. Второе место у ООО "ЮЛТА", Свердловская область. Экспортирует услуги по проведению внутритрубной диагностики нефте- и газопроводов. Третье - ООО "Евразийский химико-фармацевтический лабораторный комплекс", Свердловская область. Экспортирует услуги по сертификации, в том числе лабораторные испытания."Трейдером года" среди МСП стало ООО "Равани-Рус", Челябинская область. Экспортирует трубопроводную арматуру, оборудование и комплектующие. Второе - ООО "СОЮЗ", Тюменская область. Экспортирует зерновые и масличные культуры. На третьем месте - ООО "АЙРОНЭКС", Тюменская область. Экспортирует металлическую мебель и системы хранения.В номинации "Новая география" победило ООО "Сигма", на втором месте АО "Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов", Свердловская область. Экспортирует полуфабрикаты из меди, никеля, цинка и сплавов на их основе."Прорывом года" стало ООО "Равани-Рус", второе место - ООО "ЛесхозИнвест", Свердловская область. Экспортирует березовую фанеру, пиломатериалы хвойных и лиственных пород. На третьем месте АО "Курганский машиностроительный завод конвейерного оборудования", Курганская область. Экспортирует ленточные и скребковые конвейеры, запасные части к ним, а также услуги шеф-монтажа.Первое место в номинации "Ответственный экспортер (ESG)" в категории "Крупный бизнес" заняло АО "Сухоложский огнеупорный завод", Свердловская область. Экспортирует огнеупорную продукцию. Второе место у ООО "Полипласт-УралСиб", Свердловская область. Экспортирует наукоемкие химические продукты для различных отраслей промышленности. Третье место у ООО "Сургутмебель", Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра. Экспортирует пиломатерилы.Первое место в номинации "Ответственный экспортер (ESG)" в категории "Малое и среднее предпринимательство" заняло ООО "Специальные технологии", Свердловская область. Экспортирует теплоизоляционные и противопригарные покрытия. Второе место у ООО "ДРИМ"."Лучшей женщиной-экспортером" в категории "Малое и среднее предпринимательство" стала Старикова В.К., руководитель ООО "Омега", вторая - Крапивина П.О., директор ООО "КМ", Челябинская область. Экспортирует запасные части и автоаксессуары для грузовых автомобилей. Третья - Дыбань Р.А., директор ООО "Нижневартовского рыбоконсервного комбината "Санта-Мария", Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра. Экспортирует рыбные консервы.В номинации "Лучший молодой предприниматель-экспортер" победил Литвяков И.С., директор ООО "Равани-Рус", вторая - Крапивина П.О., директор ООО "КМ", третий - Чуваков И.С., основатель ООО "Маклауд", Свердловская область. Экспортирует кальяны и комплектующие к ним.Определение победителей и призеров "Экспортера года" проходит в два этапа: первый проводится на уровне каждого федерального округа, затем из числа компаний, занявших первые места по итогам окружного этапа, будут отобраны лучшие экспортеры страны. Награждение состоится на Международном экспортном форуме "Сделано в России" в Москве 21 октября 2025 года.Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российский экспортный центр (рэц), экономика