https://ria.ru/20250722/udary-2030656422.html

"Это реально ад". Что ВКС России уничтожили на Украине

"Это реально ад". Что ВКС России уничтожили на Украине - РИА Новости, 22.07.2025

"Это реально ад". Что ВКС России уничтожили на Украине

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить комбинированные удары оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T16:34:00+03:00

2025-07-22T16:34:00+03:00

2025-07-22T16:34:00+03:00

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить комбинированные удары оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по военным целям на Украине.Взрывы гремели практически во всех областях Украины, особенно громко было в Киеве, наносились удары по газотранспортной системе Украины, также под атакой оказался секретный "объект 515", построенный еще во времена СССР.Массированная атака на КиевМощный удар был нанесен по объектам в Киеве. Сообщается, что взрывы гремели буквально во всех районах украинской столицы. На цели беспилотники заходили волнами, в некоторые точки били до 15 БПЛА зараз. После беспилотников пошли в ход "Кинжалы" и "Искандеры"."В Киеве поражены: аэродром Жуляны, радиозавод, телевизионный завод "Славутич", исследовательский центр. Серьезный урон нанесён предприятию ракетно-космической промышленности "Спецоборонмаш". Также сообщается об ударе по цеху сборки БПЛА, который несколько дней назад посетил спецпосланник США Кит Келлог", — написал в своем телеграмм-канале Олег Царев.Более десятка БПЛА нанесли удары по складам в Малютянке возле Киева, где была слышна вторичная детонация, а зарево над пораженным объектом стояло несколько часов.Адские ночи на УкраинеО том, что российские ВС устраивают украинским военным адские ночи, пишет и зарубежная пресса. Британское издание Guardian со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака написало: "Адская ночь и утро для Павлограда. Самая мощная атака на город. Взрыв за взрывом".Шестичасовая бомбардировка стала самой мощной в истории города. Глава Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил, что был повреждён завод."Реально ад, я на связи с людьми из обстреливаемых городов — это ад", — вторит британскому таблоиду у себя в канале Анатолий Шарий.Скинули нацистов с платформы в Черное мореРоссийские военные нанесли точный удар по украинской газовой платформе, расположенной в акватории Черного моря. Об этом в своем телеграмм-канале сообщает военкор Кирилл Федоров.По информации канала, на платформе находилась группа боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Объект был поражен несколькими ракетами и уничтожен вместе с украинскими военнослужащими.Об ударе по серией из восьми ударных БПЛА по компрессорной станции (ДКС) в Трудолюбовка Днепропетровской области, которая входит в состав Ульяновской УКПГ — стратегически важного элемента магистральной газотранспортной системы Украины, сообщили в телеграмм-канале "Донбасский партизан".В результате на объекте вспыхнул сильный пожар.Удар по аэродрому "Гидропорт"Также "Донбасский партизан" рассказал об успешной атаке на территории аэродрома "Гидропорт", который с 2023 года используется как скрытая аэродромная площадка для переучивания пилотов на лёгкие винтовые самолёты, в том числе поставленные по гуманитарным каналам из США и Чехии.В результате ударов БПЛА полностью разрушены три ангара, возник пожар, уничтожен спортивно-тренировочный самолёт "Як-52".Атакован был и аэродром "Школьный", "возникло возгорание в ангарах и прилегающей зоне".Удар по засекреченному городуМощные прилеты фиксировались и на территории Западной Украины, стало известно, что ракетный удар был нанесен по "объекту 515", одному из самых засекреченных военных городов СССР, а теперь Украины — Ивано-Франковск-16.Секретный город Ивано-Франковск-16 построили еще при жизни Сталина в горах в двух часах езды от областного центра.Тут в горных штольнях и бетонных бункерах размещались запасы советского ядерного оружия. После распада СССР ядерное оружие у Украины забрали, но штольни, бункеры, многокилометровые тоннели в скалах — всё это осталось и использовалось для хранения боеприпасов.По данным телеграмм-канала аналитика Бориса Рожина, после поражения заглубленного объекта "зафиксировано вибрационное сотрясение".Как видим, российские ВС продолжают наносить точные удары по военным целям на Украине, неуклонно выполняя цели и задачи, поставленные СВО.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины