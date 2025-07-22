Рейтинг@Mail.ru
"Это реально ад". Что ВКС России уничтожили на Украине - РИА Новости, 22.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:34 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/udary-2030656422.html
"Это реально ад". Что ВКС России уничтожили на Украине
"Это реально ад". Что ВКС России уничтожили на Украине - РИА Новости, 22.07.2025
"Это реально ад". Что ВКС России уничтожили на Украине
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить комбинированные удары оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T16:34:00+03:00
2025-07-22T16:34:00+03:00
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998822982_0:0:1590:895_1920x0_80_0_0_b38cb423e9be2e451b33d0f228bc4439.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить комбинированные удары оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по военным целям на Украине.Взрывы гремели практически во всех областях Украины, особенно громко было в Киеве, наносились удары по газотранспортной системе Украины, также под атакой оказался секретный "объект 515", построенный еще во времена СССР.Массированная атака на КиевМощный удар был нанесен по объектам в Киеве. Сообщается, что взрывы гремели буквально во всех районах украинской столицы. На цели беспилотники заходили волнами, в некоторые точки били до 15 БПЛА зараз. После беспилотников пошли в ход "Кинжалы" и "Искандеры"."В Киеве поражены: аэродром Жуляны, радиозавод, телевизионный завод "Славутич", исследовательский центр. Серьезный урон нанесён предприятию ракетно-космической промышленности "Спецоборонмаш". Также сообщается об ударе по цеху сборки БПЛА, который несколько дней назад посетил спецпосланник США Кит Келлог", — написал в своем телеграмм-канале Олег Царев.Более десятка БПЛА нанесли удары по складам в Малютянке возле Киева, где была слышна вторичная детонация, а зарево над пораженным объектом стояло несколько часов.Адские ночи на УкраинеО том, что российские ВС устраивают украинским военным адские ночи, пишет и зарубежная пресса. Британское издание Guardian со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака написало: "Адская ночь и утро для Павлограда. Самая мощная атака на город. Взрыв за взрывом".Шестичасовая бомбардировка стала самой мощной в истории города. Глава Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил, что был повреждён завод."Реально ад, я на связи с людьми из обстреливаемых городов — это ад", — вторит британскому таблоиду у себя в канале Анатолий Шарий.Скинули нацистов с платформы в Черное мореРоссийские военные нанесли точный удар по украинской газовой платформе, расположенной в акватории Черного моря. Об этом в своем телеграмм-канале сообщает военкор Кирилл Федоров.По информации канала, на платформе находилась группа боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Объект был поражен несколькими ракетами и уничтожен вместе с украинскими военнослужащими.Об ударе по серией из восьми ударных БПЛА по компрессорной станции (ДКС) в Трудолюбовка Днепропетровской области, которая входит в состав Ульяновской УКПГ — стратегически важного элемента магистральной газотранспортной системы Украины, сообщили в телеграмм-канале "Донбасский партизан".В результате на объекте вспыхнул сильный пожар.Удар по аэродрому "Гидропорт"Также "Донбасский партизан" рассказал об успешной атаке на территории аэродрома "Гидропорт", который с 2023 года используется как скрытая аэродромная площадка для переучивания пилотов на лёгкие винтовые самолёты, в том числе поставленные по гуманитарным каналам из США и Чехии.В результате ударов БПЛА полностью разрушены три ангара, возник пожар, уничтожен спортивно-тренировочный самолёт "Як-52".Атакован был и аэродром "Школьный", "возникло возгорание в ангарах и прилегающей зоне".Удар по засекреченному городуМощные прилеты фиксировались и на территории Западной Украины, стало известно, что ракетный удар был нанесен по "объекту 515", одному из самых засекреченных военных городов СССР, а теперь Украины — Ивано-Франковск-16.Секретный город Ивано-Франковск-16 построили еще при жизни Сталина в горах в двух часах езды от областного центра.Тут в горных штольнях и бетонных бункерах размещались запасы советского ядерного оружия. После распада СССР ядерное оружие у Украины забрали, но штольни, бункеры, многокилометровые тоннели в скалах — всё это осталось и использовалось для хранения боеприпасов.По данным телеграмм-канала аналитика Бориса Рожина, после поражения заглубленного объекта "зафиксировано вибрационное сотрясение".Как видим, российские ВС продолжают наносить точные удары по военным целям на Украине, неуклонно выполняя цели и задачи, поставленные СВО.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998822982_0:0:1284:963_1920x0_80_0_0_323dd4032ba8c82ea2772a8581794721.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины
Вооруженные силы Украины

"Это реально ад". Что ВКС России уничтожили на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России | Перейти в медиабанкРакета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по объектам военной инфраструктуры ВСУ
Ракета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом Искандер по объектам военной инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить комбинированные удары оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по военным целям на Украине.
Взрывы гремели практически во всех областях Украины, особенно громко было в Киеве, наносились удары по газотранспортной системе Украины, также под атакой оказался секретный "объект 515", построенный еще во времена СССР.

Массированная атака на Киев

Мощный удар был нанесен по объектам в Киеве. Сообщается, что взрывы гремели буквально во всех районах украинской столицы. На цели беспилотники заходили волнами, в некоторые точки били до 15 БПЛА зараз. После беспилотников пошли в ход "Кинжалы" и "Искандеры".
© AP Photo / Servicio Ucraniano de EmergenciasУкраинские пожарные в Киеве
Украинские пожарные в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© AP Photo / Servicio Ucraniano de Emergencias
Украинские пожарные в Киеве
"В Киеве поражены: аэродром Жуляны, радиозавод, телевизионный завод "Славутич", исследовательский центр. Серьезный урон нанесён предприятию ракетно-космической промышленности "Спецоборонмаш". Также сообщается об ударе по цеху сборки БПЛА, который несколько дней назад посетил спецпосланник США Кит Келлог", — написал в своем телеграмм-канале Олег Царев.
Более десятка БПЛА нанесли удары по складам в Малютянке возле Киева, где была слышна вторичная детонация, а зарево над пораженным объектом стояло несколько часов.
© AP Photo / Efrem LukatskyДрон "Герань-2" в небе Украины
Дрон Герань-2 в небе Украины - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Дрон "Герань-2" в небе Украины

Адские ночи на Украине

О том, что российские ВС устраивают украинским военным адские ночи, пишет и зарубежная пресса. Британское издание Guardian со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака написало: "Адская ночь и утро для Павлограда. Самая мощная атака на город. Взрыв за взрывом".
Шестичасовая бомбардировка стала самой мощной в истории города. Глава Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил, что был повреждён завод.
© AP Photo / Yakiv LiashenkoУкраинские пожарные ликвидируют возгорание на электростанции
Украинские пожарные ликвидируют возгорание на электростанции - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© AP Photo / Yakiv Liashenko
Украинские пожарные ликвидируют возгорание на электростанции
"Реально ад, я на связи с людьми из обстреливаемых городов — это ад", — вторит британскому таблоиду у себя в канале Анатолий Шарий.

Скинули нацистов с платформы в Черное море

Российские военные нанесли точный удар по украинской газовой платформе, расположенной в акватории Черного моря. Об этом в своем телеграмм-канале сообщает военкор Кирилл Федоров.
По информации канала, на платформе находилась группа боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Объект был поражен несколькими ракетами и уничтожен вместе с украинскими военнослужащими.
© РИА Новости / Евгений БиятовМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Об ударе по серией из восьми ударных БПЛА по компрессорной станции (ДКС) в Трудолюбовка Днепропетровской области, которая входит в состав Ульяновской УКПГ — стратегически важного элемента магистральной газотранспортной системы Украины, сообщили в телеграмм-канале "Донбасский партизан".
В результате на объекте вспыхнул сильный пожар.
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара
Украинские пожарные на месте пожара - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара

Удар по аэродрому "Гидропорт"

Также "Донбасский партизан" рассказал об успешной атаке на территории аэродрома "Гидропорт", который с 2023 года используется как скрытая аэродромная площадка для переучивания пилотов на лёгкие винтовые самолёты, в том числе поставленные по гуманитарным каналам из США и Чехии.
В результате ударов БПЛА полностью разрушены три ангара, возник пожар, уничтожен спортивно-тренировочный самолёт "Як-52".
© РИА НовостиУдар "Искандером" по аэродрому Днепр
Удар Искандером по аэродрому Днепр - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости
Удар "Искандером" по аэродрому Днепр
Атакован был и аэродром "Школьный", "возникло возгорание в ангарах и прилегающей зоне".

Удар по засекреченному городу

Мощные прилеты фиксировались и на территории Западной Украины, стало известно, что ракетный удар был нанесен по "объекту 515", одному из самых засекреченных военных городов СССР, а теперь Украины — Ивано-Франковск-16.
Секретный город Ивано-Франковск-16 построили еще при жизни Сталина в горах в двух часах езды от областного центра.
© фото очевидцаДым на месте взрыва в Ивано-Франковской области Украины
Дым на месте взрыва в Ивано-Франковской области Украины - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© фото очевидца
Дым на месте взрыва в Ивано-Франковской области Украины
Тут в горных штольнях и бетонных бункерах размещались запасы советского ядерного оружия. После распада СССР ядерное оружие у Украины забрали, но штольни, бункеры, многокилометровые тоннели в скалах — всё это осталось и использовалось для хранения боеприпасов.
По данным телеграмм-канала аналитика Бориса Рожина, после поражения заглубленного объекта "зафиксировано вибрационное сотрясение".
Как видим, российские ВС продолжают наносить точные удары по военным целям на Украине, неуклонно выполняя цели и задачи, поставленные СВО.
 
Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала