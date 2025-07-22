https://ria.ru/20250722/udar-2030571745.html

ВСУ за сутки нанесли 53 удара по Херсонской области

ВСУ за сутки нанесли 53 удара по Херсонской области - РИА Новости, 22.07.2025

ВСУ за сутки нанесли 53 удара по Херсонской области

Украинская армия за сутки нанесла 53 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра в Херсонской области, обстрелам подверглись семь населенных РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T11:30:00+03:00

2025-07-22T11:30:00+03:00

2025-07-22T11:30:00+03:00

херсонская область

днепр (река)

россия

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962565733_589:492:3071:1888_1920x0_80_0_0_5cef648a3364929425014709bd3b268a.jpg

ГЕНИЧЕСК, 22 июл - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 53 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра в Херсонской области, обстрелам подверглись семь населенных пунктов, сообщили журналистам в экстренных службах. В понедельник представители экстренных служб рассказали журналистам, что ВСУ за сутки нанесли 55 артиллерийских ударов по левобережью Херсонской области, под обстрел попали шесть населенных пунктов. "В течение светлого времени дня боевики киевского режима нанесли 26 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 27 обстрелов со стороны украинской армии были произведены ночью. Всего за сутки под огонь ВСУ попали семь населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись Алешки, Великая Лепетиха, Днепряны, Каховка, Малая Лепетиха, Cтарая Маячка, Новая Каховка. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250722/kiev-2030493326.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

днепр (река)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , днепр (река), россия, вооруженные силы украины, происшествия