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ВСУ за сутки нанесли 53 удара по Херсонской области - РИА Новости, 22.07.2025
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11:30 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/udar-2030571745.html
ВСУ за сутки нанесли 53 удара по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 53 удара по Херсонской области - РИА Новости, 22.07.2025
ВСУ за сутки нанесли 53 удара по Херсонской области
Украинская армия за сутки нанесла 53 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра в Херсонской области, обстрелам подверглись семь населенных РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T11:30:00+03:00
2025-07-22T11:30:00+03:00
херсонская область
днепр (река)
россия
вооруженные силы украины
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 22 июл - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 53 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра в Херсонской области, обстрелам подверглись семь населенных пунктов, сообщили журналистам в экстренных службах. В понедельник представители экстренных служб рассказали журналистам, что ВСУ за сутки нанесли 55 артиллерийских ударов по левобережью Херсонской области, под обстрел попали шесть населенных пунктов. "В течение светлого времени дня боевики киевского режима нанесли 26 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 27 обстрелов со стороны украинской армии были произведены ночью. Всего за сутки под огонь ВСУ попали семь населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись Алешки, Великая Лепетиха, Днепряны, Каховка, Малая Лепетиха, Cтарая Маячка, Новая Каховка. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250722/kiev-2030493326.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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херсонская область , днепр (река), россия, вооруженные силы украины, происшествия
Херсонская область , Днепр (река), Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ за сутки нанесли 53 удара по Херсонской области

ВСУ за сутки нанесли 53 артиллерийских удара по Херсонской области

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФрагменты снаряда ВСУ
Фрагменты снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фрагменты снаряда ВСУ. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 22 июл - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 53 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра в Херсонской области, обстрелам подверглись семь населенных пунктов, сообщили журналистам в экстренных службах.
В понедельник представители экстренных служб рассказали журналистам, что ВСУ за сутки нанесли 55 артиллерийских ударов по левобережью Херсонской области, под обстрел попали шесть населенных пунктов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
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"В течение светлого времени дня боевики киевского режима нанесли 26 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 27 обстрелов со стороны украинской армии были произведены ночью. Всего за сутки под огонь ВСУ попали семь населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись Алешки, Великая Лепетиха, Днепряны, Каховка, Малая Лепетиха, Cтарая Маячка, Новая Каховка.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Херсонская областьДнепр (река)РоссияВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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