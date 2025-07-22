https://ria.ru/20250722/turtsija-2030718934.html
Анкара заявила о готовности обеспечить безопасность встречи Москвы и Киева
Анкара заявила о готовности обеспечить безопасность встречи Москвы и Киева - РИА Новости, 22.07.2025
Анкара заявила о готовности обеспечить безопасность встречи Москвы и Киева
Турция, как и на предыдущих встречах, готова обеспечить безопасность вероятных новых переговоров делегаций РФ и Украины, проблем по этому вопросу не возникало,... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T20:04:00+03:00
2025-07-22T20:04:00+03:00
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АНКАРА, 22 июл - РИА Новости. Турция, как и на предыдущих встречах, готова обеспечить безопасность вероятных новых переговоров делегаций РФ и Украины, проблем по этому вопросу не возникало, заявили РИА Новости в администрации турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Турецкий глава МИД Хакан Фидан во вторник заявил, что переговоры делегаций России и Украины состоятся в Стамбуле на этой неделе, Турция рассчитывает на продолжение диалога. Турецкая делегация будет на них представлена на уровне глав турецкой дипломатии, разведки и высокопоставленного представителя военного ведомства, рассказал ранее РИА Новости высокопоставленный турецкий чиновник, знакомый с процессом. "Безусловно, а разве с этим были проблемы?" - сказал представитель администрации, отвечая на вопрос о готовности турецкой стороны обеспечить безопасность на переговорах. РФ и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Помимо этого, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
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в мире, россия, украина, турция, реджеп тайип эрдоган, хакан фидан
В мире, Россия, Украина, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Хакан Фидан
Анкара заявила о готовности обеспечить безопасность встречи Москвы и Киева
Турция готова обеспечить безопасность переговоров делегаций РФ и Украины