https://ria.ru/20250722/turtsija-2030718934.html

Анкара заявила о готовности обеспечить безопасность встречи Москвы и Киева

Анкара заявила о готовности обеспечить безопасность встречи Москвы и Киева - РИА Новости, 22.07.2025

Анкара заявила о готовности обеспечить безопасность встречи Москвы и Киева

Турция, как и на предыдущих встречах, готова обеспечить безопасность вероятных новых переговоров делегаций РФ и Украины, проблем по этому вопросу не возникало,... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T20:04:00+03:00

2025-07-22T20:04:00+03:00

2025-07-22T20:04:00+03:00

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АНКАРА, 22 июл - РИА Новости. Турция, как и на предыдущих встречах, готова обеспечить безопасность вероятных новых переговоров делегаций РФ и Украины, проблем по этому вопросу не возникало, заявили РИА Новости в администрации турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Турецкий глава МИД Хакан Фидан во вторник заявил, что переговоры делегаций России и Украины состоятся в Стамбуле на этой неделе, Турция рассчитывает на продолжение диалога. Турецкая делегация будет на них представлена на уровне глав турецкой дипломатии, разведки и высокопоставленного представителя военного ведомства, рассказал ранее РИА Новости высокопоставленный турецкий чиновник, знакомый с процессом. "Безусловно, а разве с этим были проблемы?" - сказал представитель администрации, отвечая на вопрос о готовности турецкой стороны обеспечить безопасность на переговорах. РФ и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Помимо этого, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

https://ria.ru/20250722/kiev-2030493326.html

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в мире, россия, украина, турция, реджеп тайип эрдоган, хакан фидан