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Московский областной центр крови организовал 179 выездных акций - РИА Новости, 22.07.2025
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Новости Подмосковья
 
15:07 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/tsentr-2030631694.html
Московский областной центр крови организовал 179 выездных акций
Московский областной центр крови организовал 179 выездных акций - РИА Новости, 22.07.2025
Московский областной центр крови организовал 179 выездных акций
С начала года Московский областной центр крови провел 179 выездных донорских акций, в ходе которых было собрано более 4,5 тонны крови, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T15:07:00+03:00
2025-07-22T15:07:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. С начала года Московский областной центр крови провел 179 выездных донорских акций, в ходе которых было собрано более 4,5 тонны крови, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья. "Стать донором можно не только в стенах Московского областного центра крови. Для удобства жителей проводятся регулярные выездные акции. С начала этого года было проведено 179 таких мероприятий, в ходе которых было заготовлено более 4,5 тонны крови", – сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Кровь и ее компоненты необходимы пациентам с серьезными травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями, пострадавшим в ДТП и новорожденным с различными патологиями. Для удобства жителей Московский областной центр крови принимает доноров без выходных с 8:00 до 14:00. Адрес: город Москва, улица Металлургов, 37А.
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московская область (подмосковье), москва, донорство
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Москва, Донорство
Московский областной центр крови организовал 179 выездных акций

Московский областной центр крови провел 179 выездных акций с начала года

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСдача крови
Сдача крови - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. С начала года Московский областной центр крови провел 179 выездных донорских акций, в ходе которых было собрано более 4,5 тонны крови, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
"Стать донором можно не только в стенах Московского областного центра крови. Для удобства жителей проводятся регулярные выездные акции. С начала этого года было проведено 179 таких мероприятий, в ходе которых было заготовлено более 4,5 тонны крови", – сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Кровь и ее компоненты необходимы пациентам с серьезными травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями, пострадавшим в ДТП и новорожденным с различными патологиями.
Для удобства жителей Московский областной центр крови принимает доноров без выходных с 8:00 до 14:00. Адрес: город Москва, улица Металлургов, 37А.
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