https://ria.ru/20250722/trevoga-2030535573.html

В Пензенской области отменили опасность атаки беспилотников

В Пензенской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 22.07.2025

В Пензенской области отменили опасность атаки беспилотников

Беспилотную опасность отменили в Пензенской области, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T07:24:00+03:00

2025-07-22T07:24:00+03:00

2025-07-22T07:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

пензенская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105773/79/1057737938_0:393:2944:2048_1920x0_80_0_0_b74f6ab6445a8171b679a8b744ac1cd7.jpg

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Беспилотную опасность отменили в Пензенской области, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. "Внимание! В Пензенской области отбой режима "Беспилотная опасность". Ограничения сняты", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

пензенская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

пензенская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность