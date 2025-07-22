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На Кубани отменили беспилотную опасность
На Кубани отменили беспилотную опасность - РИА Новости, 22.07.2025
На Кубани отменили беспилотную опасность
Беспилотная опасность отменена в Краснодарском крае, сообщается в приложении МЧС РФ. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T06:49:00+03:00
2025-07-22T06:49:00+03:00
2025-07-22T07:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
краснодарский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена в Краснодарском крае, сообщается в приложении МЧС РФ. "Экстренная информация РСЧС: Информирует центр оповещения Краснодарского края! На территории края объявлена отмена угрозы "Беспилотная опасность", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
На Кубани отменили беспилотную опасность
В Краснодарском крае объявили об отмене беспилотной опасности