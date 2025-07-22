https://ria.ru/20250722/trevoga-2030520831.html
В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников
В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 22.07.2025
В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявили в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T02:24:00+03:00
2025-07-22T02:24:00+03:00
2025-07-22T02:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
тульская область
дмитрий миляев
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявили в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале. "Уважаемые жители! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие", - написал Миляев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
тульская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, тульская область, дмитрий миляев
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Тульская область, Дмитрий Миляев
В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников
Губернатор Тульской области Миляев: в регионе объявили опасность атаки БПЛА