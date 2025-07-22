https://ria.ru/20250722/tramp-2030526866.html

Трамп хочет дистанцироваться от конфликта на Украине, заявил Болтон

Трамп хочет дистанцироваться от конфликта на Украине, заявил Болтон - РИА Новости, 22.07.2025

Трамп хочет дистанцироваться от конфликта на Украине, заявил Болтон

Президент США Дональд Трамп хочет дистанцироваться от конфликта на Украине как в дипломатическом, так и в военном плане, утверждает бывший советник Трампа по... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T04:32:00+03:00

2025-07-22T04:32:00+03:00

2025-07-22T04:32:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет дистанцироваться от конфликта на Украине как в дипломатическом, так и в военном плане, утверждает бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в статье для газеты Wall Street Journal. "К сожалению, господин Трамп, похоже, больше заинтересован в том, чтобы выйти из украинского кризиса, как в дипломатическом, так и в военном плане. Его решение лишь подчеркивает более серьёзную обеспокоенность низкими оборонными расходами Америки и её экономической готовностью наращивать военное производство ... Трамп прорабатывает собственный отход от Украины. Он удовлетворил немедленные просьбы о помощи осажденных защитников Украины, но избежал долгосрочных обязательств", - написал Болтон. Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, на прошлой неделе объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву через союзников по НАТО. По его словам, США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов — включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы — после чего союзники передадут её Украине и восполнят свои запасы за счёт новых закупок у американских производителей. Трамп подчеркнул, что схема полностью согласована и будет реализована в ближайшее время на средства стран НАТО.

https://ria.ru/20250722/ukraina-2030518777.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сша, америка, дональд трамп, джон болтон, джо байден, нато