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Трамп хочет дистанцироваться от конфликта на Украине, заявил Болтон - РИА Новости, 22.07.2025
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04:32 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/tramp-2030526866.html
Трамп хочет дистанцироваться от конфликта на Украине, заявил Болтон
Трамп хочет дистанцироваться от конфликта на Украине, заявил Болтон - РИА Новости, 22.07.2025
Трамп хочет дистанцироваться от конфликта на Украине, заявил Болтон
Президент США Дональд Трамп хочет дистанцироваться от конфликта на Украине как в дипломатическом, так и в военном плане, утверждает бывший советник Трампа по... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T04:32:00+03:00
2025-07-22T04:32:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет дистанцироваться от конфликта на Украине как в дипломатическом, так и в военном плане, утверждает бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в статье для газеты Wall Street Journal. "К сожалению, господин Трамп, похоже, больше заинтересован в том, чтобы выйти из украинского кризиса, как в дипломатическом, так и в военном плане. Его решение лишь подчеркивает более серьёзную обеспокоенность низкими оборонными расходами Америки и её экономической готовностью наращивать военное производство ... Трамп прорабатывает собственный отход от Украины. Он удовлетворил немедленные просьбы о помощи осажденных защитников Украины, но избежал долгосрочных обязательств", - написал Болтон. Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, на прошлой неделе объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву через союзников по НАТО. По его словам, США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов — включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы — после чего союзники передадут её Украине и восполнят свои запасы за счёт новых закупок у американских производителей. Трамп подчеркнул, что схема полностью согласована и будет реализована в ближайшее время на средства стран НАТО.
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в мире, украина, сша, америка, дональд трамп, джон болтон, джо байден, нато
В мире, Украина, США, Америка, Дональд Трамп, Джон Болтон, Джо Байден, НАТО
Трамп хочет дистанцироваться от конфликта на Украине, заявил Болтон

Болтон: Трамп заинтересован в том, чтобы выйти из украинского кризиса

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет дистанцироваться от конфликта на Украине как в дипломатическом, так и в военном плане, утверждает бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в статье для газеты Wall Street Journal.
"К сожалению, господин Трамп, похоже, больше заинтересован в том, чтобы выйти из украинского кризиса, как в дипломатическом, так и в военном плане. Его решение лишь подчеркивает более серьёзную обеспокоенность низкими оборонными расходами Америки и её экономической готовностью наращивать военное производство ... Трамп прорабатывает собственный отход от Украины. Он удовлетворил немедленные просьбы о помощи осажденных защитников Украины, но избежал долгосрочных обязательств", - написал Болтон.
Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, на прошлой неделе объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву через союзников по НАТО. По его словам, США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов — включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы — после чего союзники передадут её Украине и восполнят свои запасы за счёт новых закупок у американских производителей. Трамп подчеркнул, что схема полностью согласована и будет реализована в ближайшее время на средства стран НАТО.
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В миреУкраинаСШААмерикаДональд ТрампДжон БолтонДжо БайденНАТО
 
 
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